בלי חלוצים: הצביעו ל-Winner של המחזור ה-8

המחזור השמיני בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)

הלדר לופס

המגן הפורטוגלי עבר פתיחת עונה לא קלה, כשגם נפצע וגם ראה את אופיר דוידזאדה משחק מצוין בתפקיד שלו, אבל הוא חזר לפתוח בהרכב נגד מכבי בני ריינה והוא חתום על הניצחון. הפועל ב”ש ניצחה 0:1 את הצפוניים, הלדר לופס חתום על השער היחיד במשחק שסידר שלוש נקודות יקרות לרן רוז’וק, ובכללי הוא הציג משחק מצוין בצד שמאל.

הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)

רוי רביבו

עוד מגן שמאלי במועמדים. כוכב מכבי ת”א הבריק עם סחיטת פנדל וגם בישול ב-1:3 של הצהובים על קריית שמונה, ניצחון ששם רצף ל-6 משחקים ברציפות מבלי שהיה כזה בכל המסגרות. רביבו מתחילת העונה אחד הברגים הכי חשובים בסגל של האלופה, והמשחק נגד הצפוניים היה עוד סימן קריאה לכך. אחד הישראלים הטובים בליגה ללא ספק.

רוי רביבו (חגי מיכאלי)

עדי יונה

עוונה לא פשוטה עברה על הכישרון הגדול של מחלקת הנוער של בית”ר ירושלים אשתקד, אבל העונה הוא לאט לאט חוזר לעצמו. הקשר עלה מהספסל מול הפועל חיפה ושינה את המשחק עבור הקבוצה של ברק יצחקי, כשהוא גם כבש שער גדול שהחל את החגיגה הירושלמית, שתמה עם 2:3 בסמי עופר.

עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)

נדב זמיר

להפועל ירושלים יש שתי נקודות העונה בליגת העל, שתיהן אחרי 0:0 והרבה קרדיט יש למי שעומד בין הקורות. זמיר סיפק עוד משחק נהדר ויש לו קרדיט רב בכך שזיו אריה וחניכיו סחטו נקודה נגד בני סכנין.

נדב זמיר תופס (אורן בן חקון)

עזיז אואטרה

אמנם אנחנו רק אחרי שמונה מחזורים, אבל אפשר ללא ספק לומר שנתניה הנחיתה את אחד הקשרים האחוריים הטובים בליגה. משחק נהדר לכוכב החדש של מכבי נתניה ב-0:2 על הפועל ת”א, כשהוא שלט במרכז המגרש, נטרל לחלוטין את אנדריאן קרייב ולוקאס פלקאו וסידר המון שקט כדי ששחקני החלק הקדמי יוכלו להכריע.

עזיז אואטרה (שחר גרוס)

גיאורגי ירמקוב

מכבי חיפה עשתה הרבה טעויות בקיץ האחרון, אבל אחד הדברים הטובים שהיא עשתה זה לשים את האוקראיני בין הקורות. אמנם הירוקים מעדו בדקה ה-96 עם 1:1 נגד טבריה, אבל הודות לאיש בשער המשחק לא נגמר בהפסד, כשבדקות רבות הוא הציל את ברק בכר מ-0 נקודות בבכורה המחודשת שלו בקבוצה מהכרמל.