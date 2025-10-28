יום שלישי, 28.10.2025 שעה 10:22
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

ברדה מתלבט לגבי המערך, דאפה צפוי לפתוח

המאמן עוד לא החליט איך יעלה למשחק מול בית"ר ירושלים הערב ב-20:30 לאור החיסורים הרבים, כשהחלוץ עתיד לשוב ל-11. כ-2,500 כרטיסים נותרו לקהל

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

אחרי ההפסד הכואב למכבי נתניה, כשהציגה את אחד המשחקים היותר טובים שלה העונה, הפועל תל אביב קיבלה הזדמנות לתקן במעמד של תואר. הערב (שלישי, 20:30) עומדת מולה בית"ר ירושלים, שמגיעה לוהטת וטעונה אחרי ההפסד בליגה, למפגש שצפוי להיות רגיש במיוחד על רקע אירועי הדרבי שבוטל בשבוע שעבר.

אמש (שני) ערכה הקבוצה את האימון המסכם שלה בשעות הערב, ולאחר מכן יצאה למלון בחיפה, שם העבירה את הלילה ותשלים הבוקר את ההכנות הטקטיות עד היציאה לאצטדיון סמי עופר. כ-11,000 אדומים צפויים להגיע לחיפה, אך למרבה ההפתעה כ-2,500 כרטיסים נותרו עבור אוהדי הפועל, לעומת בית"ר, שמכרה את כל ההקצאה שעמדה לרשותה.

מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, ייאלץ שוב להתמודד עם חיסורים לא פשוטים. עמית למקין עדיין פצוע ולא כשיר, ולצידו ייעדר גם הקפטן פרננד מאיימבו שמורחק מהמשחק. בהיעדרו של מאיימבו, ברדה שוקל לבצע שינוי במערך ההגנה וטרם קיבל החלטה סופית על ההרכב הפותח.

פרננד מאיימבו מורחק. יחמיץ את הגמר הערב (שחר גרוס)פרננד מאיימבו מורחק. יחמיץ את הגמר הערב (שחר גרוס)

אחת האפשרויות שנשקלות היא לעבור למערך של שלושה בלמים עם יזן נאסר בצד שמאל, שחר פיבן (שיישא את סרט הקפטן) בימין וצ’יקו במרכז. תרחיש נוסף הוא חזרה לקו הגנה של ארבעה, עם רן בנימין שיקבל הזדמנות באגף הימני כשפיבן ישחק כבלם.

גם בקישור יש לא מעט סימני שאלה. ברדה שוקל להחזיר להרכב את רועי אלקוקין, כאשר המשמעות היא שאחד משחקני הקישור הנוכחיים יפנה את מקומו, אם כי לויזוס לויזו היה טוב נגד נתניה. בנוסף, דניאל דאפה, שנכנס כמחליף בנתניה, צפוי לחזור ל-11 על חשבון עומרי אלטמן.

