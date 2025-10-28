דקה 90: ירמיהו חולון - נוף הגליל 0:1

המפעל בו צומחות סינדרלות שב אלינו עם משחקי סיבוב ז’ של גביע המדינה, שימשיכו הערב (שלישי) ב-19:00, אך בשעה זו הסבב נפתח עם המשחקים הראשונים, כשבמוקד ירמיהו חולון מליגה א’ דרום מארחת את הפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית. בנוסף, הפועל רעננה יוצאת למשחק חוץ מול בני ג’דידה וכפר קאסם פוגשת את שמשון תל אביב.

ירמיהו חולון – הפועל נוף הגליל 0:1

הקבוצה ממרכז הטבלה של ליגה א’ פוגשת את נועלת טבלת הליגה הלאומית, שמגיעה כשהיא עדיין לא זכתה לטעום את טעם הניצחון אחרי עשרה מחזורים, בהן הצליחה להשיג חמש תוצאות תיקו, בנוסף לחמישה משחקים בהם הפסידה, כשכבר הספיקה להיפרד מאורי גוטמן ולמנות במקומו את אלון זיו לקווים.

משה בן חיים מאמן ירמיהו חולון (ראובן שוורץ)

אלון זיו מאמן הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)

דקה 39, שער! ירמיהו חולון עלתה ל-0:1 ניסיון הרחקה לא מוצלח של הגנת נוף הגליל מגיע לרועי תליו, החלוץ מקדים את השוער ושולח בנגיעה את הכדור לרשת.

שחקני ירמיהו חולון חוגגים (ראובן שוורץ)

מכבי בני ג’דידה מכר – הפועל רעננה 0:0

הסינדרלה מליגה ב’ צפון א’ פוגשת את הקבוצה מתחתית הלאומית, אחרי שהצליחה להביס 1:5 את הפועל מגדל העמק מליגה א’ צפון בסיבוב ו’, אך כעת צפויה לה משוכה קשה הרבה יותר מול הקבוצה מהשרון, שהחליפה את ניר ברקוביץ’ ומינתה את ניצן דמארי, איתו הפסידה במחזור הליגה האחרון 2:1 למכבי יפו.

שחקני מכבי בני ג'דיידה מכר לפני המשחק (חג'אג' רחאל)

מחמוד עוביד ניגש לבעיטה (חג'אג' רחאל)

ניצן דמארי (חג'אג' רחאל)

חאלד עזאם שוערה של ג'דיידה נפצע והוחלף (חג'אג' רחאל)

אחמד שעבאן (חג'אג' רחאל)

אחמד שעבאן קפטן מכבי ג'דיידה מכר (חג'אג' רחאל)

שמשון פזטל תל אביב – מ.ס כפר קאסם 1:0

הקבוצה מליגה א’ דרום נהנתה מפתיחת העונה של עירוני רמת השרון כדי להעפיל על חשבונה, ובסיבוב ו’ גברה על בני ממב”ע, כדי לפגוש כעת את הקבוצה העיקשת של טאלב טוואטחה, שעל אף אמברגו השחקנים נמצאת בחלקו העליון של טבלת הליגה הלאומית.

שחקני שמשון לפני המשחק (שחר גרוס)

שחקני כפר קאסם לפני המשחק מול שמשון (שחר גרוס)

טאלב טוואטחה מאמן כפר קאסם (שחר גרוס)

בן רייכרט במדי שמשון תל אביב (שחר גרוס)

סלאח חוסיין משתלט (שחר גרוס)

טום ברקוביץ (חג'אג' רחאל)

אחמד שעבאן במאבק עם מיכאל ממן (חג'אג' רחאל)

דקה 54, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1 נור אבדיל עם מהלך גדול. קיבל כדור על קצה הרחבה מצד שמאל. הסתובב חתך למרכז על סף הרחבה ושחרר בעיטה מסובבת לפינה הרחוקה שלא הותירה לשוער שום סיכוי

נור אבדיר חוגג את השער עם טאלב טוואטחה (שחר גרוס)

שחקני כפר קאסם חוגגים אחרי הגול (שחר גרוס)

עירוני מודיעין – מכבי אחי נצרת 1:1

ארז בנודיס וחניכיו, שפתחו את עונת הבכורה בליגה הלאומית בצורה חיובית עם 13 נקודות בעשרה משחקים, ונמצאים על סף המקומות המובילים לפלייאוף העליון בסיום העונה אחרי ניצחון 1:3 אדיר על בני יהודה השוקעת. עתה, הם פוגשים את הקבוצה החמה בליגה א’ צפון, שמגיעה אחרי חמישה ניצחונות בששת מחזורי הפתיחה היישר מהמקום הראשון בטבלה.

דקה 35, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1 תפיסה ברחבה לאחר כדור חופשי זיכתה את עירוני מודיעין בפנדל גיא עיני ניגש לנקודה הלבנה ושלח את הכדור לפינה השמאלית התחתונה ולרשת.

דקה 70, שער! נצרת משווה ל-1:1 הכדור באגף שמאל של אחי נצרת וכדור רוחב למואמן סלאח שמגיע מאחור ומ-20 מטר לערך מפציץ לרשת.

תוצאות נוספות:

הפועל ירכא – מכבי קריית גת 4:0

מכבי נווה שאנן – הפועל כרמיאל 2:1