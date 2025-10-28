יום שלישי, 28.10.2025 שעה 10:17
כדורגל ישראלי  >> גביע הטוטו
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

תואר על הפרק: בית"ר י-ם פייבוריטית נגד הפועל

הירושלמים עם פי 2.05 לניצחון ב-90 דק' בגמר גביע הטוטו, האדומים עם פי 3.20, כמו גם תיקו. וגם: מכבי ביורוליג, י-ם ביורוקאפ ואטאלנטה - מילאן

|
אנדריאן קרייב ואיילסון טבארש במאבק אווירי (רדאד ג'בארה)
אנדריאן קרייב ואיילסון טבארש במאבק אווירי (רדאד ג'בארה)

תמיד כיף שיש יום באמצע שבוע עם ספורט, ויום כזה יש גם היום (שלישי). במוקד, הפועל ת”א ובית”ר ירושלים ייפגשו בגמר גביע הטוטו בסמי עופר, מכבי ת”א תתארח אצל פנאתינייקוס ביורוליג, הפועל ירושלים “תארח” את אריס סלוניקי ביורוקאפ ואטאלנטה תפגוש את מילאן בליגה האיטלקית.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל מהמשחק הכי גדול היום. בית”ר ירושלים פייבוריטית לגמר והיחס לניצחון שלה ב-90 דקות עומד על פי 2.05, כאשר היחס לזכייה של הפועל תל אביב ב-90 דקות עומד על פי 3.20. מי שחושב שהמפגש ייגמר בתיקו ויילך לפנדלים (אין הארכה), אז היחס לזה הוא פי 3.20 גם כן.

סתיו טוריאל מול טימוטי מוזי (רדאד גסתיו טוריאל מול טימוטי מוזי (רדאד ג'בארה)

בכדורסל, מכבי ת”א אנדרדוג נגד סוללת הכוכבים של ארגין עתמאן, ומי שחושב שצהובים ינצחו בכל תוצאה או יפסידו בהפרש של עד תשע נקודות, אז היחס על כך הוא 1.80. אותו היחס מקבלת פנאתינייקוס על ניצחון שלה ב-10 נקודות ומעלה. במשחק הזה אין אופציה לשים איקס, כאשר הליין הוא 9.5.

תמיר בלאט (IMAGO)תמיר בלאט (IMAGO)

נמשיך בכדור הכתום. הפועל ירושלים פייבוריטית נגד אריס סלוניקי, והיחס לניצחון של יונתן אלון וחניכיו ב-10 נקודות ומעלה הוא פי 1.80. היחס לכל ניצחון של היוונים ואף הפסד שלהם עד 8 נקודות הוא גם כן פי 1.80, ומי שרוצה להתפרע: היחס לניצחון של ירושלים בדיוק ב-9 עומד על פי 9.

גג'ארד הארפר זורק עונשין (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

לסיום נחזור לכדורגל. אטאלנטה פייבוריטית בבית נגד מילאן, והיחס לניצחון שלה עומד על פי 2.50. מי שחושב שהאדומים-שחורים בראשות לוקה מודריץ’ ינצחו בחוץ, היחס ל-3 נקודות שלהם הוא פי 2.60, והיחס על תוצאת תיקו בין השתיים הוא פי 3.10.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */