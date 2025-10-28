תואר על הפרק: בית"ר י-ם פייבוריטית נגד הפועל

תמיד כיף שיש יום באמצע שבוע עם ספורט, ויום כזה יש גם היום (שלישי). במוקד, הפועל ת”א ובית”ר ירושלים ייפגשו בגמר גביע הטוטו בסמי עופר, מכבי ת”א תתארח אצל פנאתינייקוס ביורוליג, הפועל ירושלים “תארח” את אריס סלוניקי ביורוקאפ ואטאלנטה תפגוש את מילאן בליגה האיטלקית.

נתחיל מהמשחק הכי גדול היום. בית”ר ירושלים פייבוריטית לגמר והיחס לניצחון שלה ב-90 דקות עומד על פי 2.05, כאשר היחס לזכייה של הפועל תל אביב ב-90 דקות עומד על פי 3.20. מי שחושב שהמפגש ייגמר בתיקו ויילך לפנדלים (אין הארכה), אז היחס לזה הוא פי 3.20 גם כן.

סתיו טוריאל מול טימוטי מוזי (רדאד ג'בארה)

בכדורסל, מכבי ת”א אנדרדוג נגד סוללת הכוכבים של ארגין עתמאן, ומי שחושב שצהובים ינצחו בכל תוצאה או יפסידו בהפרש של עד תשע נקודות, אז היחס על כך הוא 1.80. אותו היחס מקבלת פנאתינייקוס על ניצחון שלה ב-10 נקודות ומעלה. במשחק הזה אין אופציה לשים איקס, כאשר הליין הוא 9.5.

תמיר בלאט (IMAGO)

נמשיך בכדור הכתום. הפועל ירושלים פייבוריטית נגד אריס סלוניקי, והיחס לניצחון של יונתן אלון וחניכיו ב-10 נקודות ומעלה הוא פי 1.80. היחס לכל ניצחון של היוונים ואף הפסד שלהם עד 8 נקודות הוא גם כן פי 1.80, ומי שרוצה להתפרע: היחס לניצחון של ירושלים בדיוק ב-9 עומד על פי 9.

ג'ארד הארפר זורק עונשין (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

לסיום נחזור לכדורגל. אטאלנטה פייבוריטית בבית נגד מילאן, והיחס לניצחון שלה עומד על פי 2.50. מי שחושב שהאדומים-שחורים בראשות לוקה מודריץ’ ינצחו בחוץ, היחס ל-3 נקודות שלהם הוא פי 2.60, והיחס על תוצאת תיקו בין השתיים הוא פי 3.10.