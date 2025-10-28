יום שלישי, 28.10.2025 שעה 21:20
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
8325-3894בחצ'שהיר קולג'י1
7304-3314א. לובליאנה2
7311-3304מנרסה3
6323-3214אריס סלוניקי4
6396-3934קלוז'5
5252-2513וורוצלאב6
5350-3464רייר ונציה7
5379-3534נפטונאס8
4285-2783הפועל ירושלים9
4401-3344המבורג10
 בית 2 
8249-3264בורק1
7345-3724בשיקטאש2
7384-3964אולם3
6308-3454בודוצ'נוסט4
6316-3324טורק טלקום5
6323-2874לונדון ליונס6
5317-3274שמניץ7
5346-3044פאניוניוס8
5356-3114לייטקבליס9
5342-2864טרנטו10

רבע 1, 01:15: הפועל י-ם - אריס סלוניקי 17:18

יורוקאפ, מחזור 5: משחק שוויוני בבלגרד. החניכים של יונתן אלון מנסים להדוף את ההתקפות הנמרצות של היוונים, עם מהלכים טובים של סמית' וקרינגטון

|
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את אריס סלוניקי בבלגרד, במסגרת המחזור החמישי של היורוקאפ. הקבוצה מהבירה מחפשת להתאושש מההפסד להפועל העמק בשבת, ולחבר ניצחון שני ברציפות במפעל האירופי, בעוד היוונים מקווים לעקוף את האדומים בטבלה ולבסס את מקומם בצמרת.

הקבוצה של יונתן אלון מגיעה למשחק כשהיא במומנטום שלילי, עם ניצחון אחד בלבד בארבעת המשחקים האחרונים שלה. בשבת, ספגו האדומים הפסד מפתיע בליגה, לאחר שנכנעו בבית 69:65 להפועל העמק. הפועל ירושלים מקבלת בחזרה את קשיוס ווינסטון, שנעדר במשחקים האחרונים עקב שבר באצבע, אך חסרה את נמרוד לוי הפצוע, שלא המריא עם הקבוצה לבלגרד.

מנגד, אריס סלוניקי מגיעה למפגש לאחר טלטלה, כשפיטרה את מאמנה עקב פתיחת עונה מאכזבת, ומינתה במקומו את איגור מיליציץ’, מאמנה של נבחרת פולין בארבע השנים האחרונות. הקרואטי-פולני מגיע אחרי אליפות אירופה מרשימה, בה הגיע עם נבחרתו עד רבע הגמר. לרשותו עומד סגל בהובלתם של ברייס ג’ונס, ברין פורבס ואקס הפועל חולון, אליז’ה מיטרו-לונג.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כשמשני המשחקים יצאו הירושלמים עם ידיהם על העליונה. בהתמודדות האחרונה בין הקבוצות, היה זה ג’ארד הארפר שכיכב עם 29 נקודות וחמישה אסיסטים.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, אנתוני לאמב ויובל זוסמן.

חמישיית אריס סלוניקי: ברייס ג’ונס, בראיין פורבס, סטילאנוס פוליאניטיס, סטיבן אנוץ’ וארנולדאס קולבוקה.

המשחק החל עם חדירה של יובל זוסמן לצבע ושתי נקודות ראשונות של הירושלמים, ברייס ג’ונס מיד הגיב עם שתי נקודות משלו. השלשה הראשונה במשחק הייתה של היוונים, עם צליפה של סטילאנוס פוליאניטיס. קאדין קרינגטון הכניס את הקליעה הראשונה של הישראלים מחוץ לקשת. ג’ונס סיים מתפרצת יוונית עם צעד וחצי. ג’סטין סמית’ הטביע בקלות והוריד לארבע הפרש. קשיוס ווינסטון חזר לפרקט ושם שתיים, ואז שם האלי-הופ יפה לסמית’, שהעלה את המארחת ליתרון.

