רבע 1, 01:15: הפועל י-ם - אריס סלוניקי 17:18

הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את אריס סלוניקי בבלגרד, במסגרת המחזור החמישי של היורוקאפ. הקבוצה מהבירה מחפשת להתאושש מההפסד להפועל העמק בשבת, ולחבר ניצחון שני ברציפות במפעל האירופי, בעוד היוונים מקווים לעקוף את האדומים בטבלה ולבסס את מקומם בצמרת.

הקבוצה של יונתן אלון מגיעה למשחק כשהיא במומנטום שלילי, עם ניצחון אחד בלבד בארבעת המשחקים האחרונים שלה. בשבת, ספגו האדומים הפסד מפתיע בליגה, לאחר שנכנעו בבית 69:65 להפועל העמק. הפועל ירושלים מקבלת בחזרה את קשיוס ווינסטון, שנעדר במשחקים האחרונים עקב שבר באצבע, אך חסרה את נמרוד לוי הפצוע, שלא המריא עם הקבוצה לבלגרד.

מנגד, אריס סלוניקי מגיעה למפגש לאחר טלטלה, כשפיטרה את מאמנה עקב פתיחת עונה מאכזבת, ומינתה במקומו את איגור מיליציץ’, מאמנה של נבחרת פולין בארבע השנים האחרונות. הקרואטי-פולני מגיע אחרי אליפות אירופה מרשימה, בה הגיע עם נבחרתו עד רבע הגמר. לרשותו עומד סגל בהובלתם של ברייס ג’ונס, ברין פורבס ואקס הפועל חולון, אליז’ה מיטרו-לונג.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כשמשני המשחקים יצאו הירושלמים עם ידיהם על העליונה. בהתמודדות האחרונה בין הקבוצות, היה זה ג’ארד הארפר שכיכב עם 29 נקודות וחמישה אסיסטים.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, אוסטין ווילי, אנתוני לאמב ויובל זוסמן.

חמישיית אריס סלוניקי: ברייס ג’ונס, בראיין פורבס, סטילאנוס פוליאניטיס, סטיבן אנוץ’ וארנולדאס קולבוקה.

המשחק החל עם חדירה של יובל זוסמן לצבע ושתי נקודות ראשונות של הירושלמים, ברייס ג’ונס מיד הגיב עם שתי נקודות משלו. השלשה הראשונה במשחק הייתה של היוונים, עם צליפה של סטילאנוס פוליאניטיס. קאדין קרינגטון הכניס את הקליעה הראשונה של הישראלים מחוץ לקשת. ג’ונס סיים מתפרצת יוונית עם צעד וחצי. ג’סטין סמית’ הטביע בקלות והוריד לארבע הפרש. קשיוס ווינסטון חזר לפרקט ושם שתיים, ואז שם האלי-הופ יפה לסמית’, שהעלה את המארחת ליתרון.