יום שלישי, 28.10.2025 שעה 10:17
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
5256-2743ריטאס וילנה1
5245-2363פרומיתאס2
4246-2423היידלברג3
4228-2233לגיה ורשה4
 בית 2 
4171-1782שאלון1
3162-1882נימבורק2
3157-1612אלבה ברלין3
2178-1412סבאח באקו4
 בית 3 
6205-2663חובנטוד בדאלונה1
5247-2523הפועל חולון2
4266-2493שולה3
3262-2133בורסאספור4
 בית 4 
4163-1922טנריפה1
4175-1812טופאש בורסה2
2175-1672טראפני שארק3
2198-1712בני הרצליה4
 בית 5 
6255-2743גלאטסראיי1
5220-2313וירצבורג2
4240-2413איגוקאה3
3260-2293טרייסטה4
 בית 6 
4130-1602א.א.ק. אתונה1
3145-1612סולנוקי אולאי2
3157-1462לוויצה פטריוטי3
2161-1262ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
4121-1692מלאגה1
3183-1702מרסין2
3165-1502קרדיצה3
2199-1792אוסטנד4
 בית 8 
6212-2643גראן קנאריה1
5240-2473סובוטיקה ספרטק2
4216-2303לה מאן3
3277-2043בנפיקה ליסבון4

אורלנד לקראת טרפאני: בונים את האופי שלנו

בני הרצליה תחפש הערב ב-18:30, אחרי שני הפסדים, ניצחון בכורה בליגת האלופות מול האיטלקים מסיציליה, שמגיעים במצב זהה. אונואקו בספק להתמודדות

|
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

בני הרצליה תשחק הערב (18:30, שעון ישראל) מול טרפאני שארק האיטלקית במסגרת המחזור השלישי בליגת האלופות של פיב״א. הרצליה מגיעה לאחר שני הפסדי ליגה רצופים (להפועל העמק ולמכבי ת''א) וגם עם שני הפסדים ב-BCL, שניהם בחוץ, לטנריפה ולטופאש בורסה. האיטלקים במצב דומה, כאשר הפסידו פעמיים בבית, במחזורים הראשונים, כמובן לאותן טנריפה וטופאש. 

הרצליה ״מארחת״ את המשחק באופבה, שממוקמת במזרח צ׳כיה. הרצליה מפיקה את המשחק בשיתוף עם קבוצת הכדורסל המקומית, כשהצפי הוא ל-750 אוהדים מקומיים שיגיעו לתמוך בקבוצה הישראלית. מי שמוכר על ידי האוהדים הצ׳כים הוא נואה קרטר, שחתם הקיץ בהרצליה אחרי שהיה בעונה שעברה ה-MVP של הליגה הצ׳כית, ואף הדיח את אופבה ברבע גמר הפלייאוף עם אולמוץ. 

צ'ינאנו אונואקו, שלא שיחק מול מכבי ת''א עקב פציעה בקרסול, עדיין בספק למשחק וכשירותו תוחלט רק לקראת המשחק. הוא כן נרשם בסגל למשחק. אגב, אונואקו נקנס על ידי המועדון, על התפרצותו כלפי אלדד אקוניס במהלך המשחק מול מכבי ת''א, ביום שבת. 

צצ'ינאנו אונואקו (ראובן שוורץ)

מנגד, טרפאני הסיציליאנית נחשבת לכוח עולה בכדורסל האירופי, ומאז שנרכשה בידי בעלים חדשים, היא הספיקה להעפיל בעונת 23/24 לליגה האיטלקית הראשונה ולסיים את העונה שעברה במקום השני בטבלה. טרפאני פתחה את העונה עם מאזן של 3 ניצחונות והפסד בליגה האיטלקית. 

השחקן הבולט בקבוצה הוא הגארד אמריקאי, ג'ורדן פורד, שמוליך את הקבוצה בליגת האלופות בנקודות (14.5), אסיסטים (5.8) ומדד (18.0). שחקנים בולטים נוספים הם שחקני הפנים, אדאמה סנוגו ממאלי והבוסני, אמאר אליבגוביץ', הגארד האיטלקי, ריקארדו רוזאטו והסמול פורוורד האמריקאי, טימי אלן. מאמן הקבוצה הוא מיודעינו, יסמין רפשה, שהפסיד עם פורטיטודו בולוניה למכבי ת״א 118:84, בגמר היורוליג המפורסם של 2004, שנערך בתל אביב. 

מאמן הרצליה, יהוא אורלנד, התייחס למשחק: ״אנחנו מגיעים למשחק מאוד חשוב במסגרת הרצון שלנו להעפיל לשלב הבא במפעל. אנחנו בונים את האופי שלנו, היינו צריכים להתמודד עם הרבה פציעות וחוסר מזל בשבועות האחרונים ואני מקווה שנצליח לחזור עם הניצחון״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */