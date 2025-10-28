אורלנד לקראת טרפאני: בונים את האופי שלנו

בני הרצליה תשחק הערב (18:30, שעון ישראל) מול טרפאני שארק האיטלקית במסגרת המחזור השלישי בליגת האלופות של פיב״א. הרצליה מגיעה לאחר שני הפסדי ליגה רצופים (להפועל העמק ולמכבי ת''א) וגם עם שני הפסדים ב-BCL, שניהם בחוץ, לטנריפה ולטופאש בורסה. האיטלקים במצב דומה, כאשר הפסידו פעמיים בבית, במחזורים הראשונים, כמובן לאותן טנריפה וטופאש.

הרצליה ״מארחת״ את המשחק באופבה, שממוקמת במזרח צ׳כיה. הרצליה מפיקה את המשחק בשיתוף עם קבוצת הכדורסל המקומית, כשהצפי הוא ל-750 אוהדים מקומיים שיגיעו לתמוך בקבוצה הישראלית. מי שמוכר על ידי האוהדים הצ׳כים הוא נואה קרטר, שחתם הקיץ בהרצליה אחרי שהיה בעונה שעברה ה-MVP של הליגה הצ׳כית, ואף הדיח את אופבה ברבע גמר הפלייאוף עם אולמוץ.

צ'ינאנו אונואקו, שלא שיחק מול מכבי ת''א עקב פציעה בקרסול, עדיין בספק למשחק וכשירותו תוחלט רק לקראת המשחק. הוא כן נרשם בסגל למשחק. אגב, אונואקו נקנס על ידי המועדון, על התפרצותו כלפי אלדד אקוניס במהלך המשחק מול מכבי ת''א, ביום שבת.

צ'ינאנו אונואקו (ראובן שוורץ)

מנגד, טרפאני הסיציליאנית נחשבת לכוח עולה בכדורסל האירופי, ומאז שנרכשה בידי בעלים חדשים, היא הספיקה להעפיל בעונת 23/24 לליגה האיטלקית הראשונה ולסיים את העונה שעברה במקום השני בטבלה. טרפאני פתחה את העונה עם מאזן של 3 ניצחונות והפסד בליגה האיטלקית.

השחקן הבולט בקבוצה הוא הגארד אמריקאי, ג'ורדן פורד, שמוליך את הקבוצה בליגת האלופות בנקודות (14.5), אסיסטים (5.8) ומדד (18.0). שחקנים בולטים נוספים הם שחקני הפנים, אדאמה סנוגו ממאלי והבוסני, אמאר אליבגוביץ', הגארד האיטלקי, ריקארדו רוזאטו והסמול פורוורד האמריקאי, טימי אלן. מאמן הקבוצה הוא מיודעינו, יסמין רפשה, שהפסיד עם פורטיטודו בולוניה למכבי ת״א 118:84, בגמר היורוליג המפורסם של 2004, שנערך בתל אביב.

מאמן הרצליה, יהוא אורלנד, התייחס למשחק: ״אנחנו מגיעים למשחק מאוד חשוב במסגרת הרצון שלנו להעפיל לשלב הבא במפעל. אנחנו בונים את האופי שלנו, היינו צריכים להתמודד עם הרבה פציעות וחוסר מזל בשבועות האחרונים ואני מקווה שנצליח לחזור עם הניצחון״.