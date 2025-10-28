יום שלישי, 28.10.2025 שעה 10:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

עם הסדר טיעון: העונשים של מכבי ת"א על הדרבי

הצהובים הגישו בקשת ענישה לבית הדין ולבסוף סוכם על: 10,000 ש"ח על קריאות גזעניות, 16,000 ש"ח על התפרעות אוהדים ואיסור כניסת קהל חוץ בטרנר

|
בן מנספורד לצד השוטרים (ראובן שוורץ)
בן מנספורד לצד השוטרים (ראובן שוורץ)

הדרבי התל אביבי לא שוחק בסופו של דבר בגלל החלטת המשטרה בעקבות זריקת פירוטכניקה של אוהדי הפועל, אך תובע ההתאחדות המליץ על עונשים גם לאוהדי מכבי ת”א בגין קריאות גזעניות, התפרעות אוהדים והשלכה לכיוון המגרש. הצהובים הגיעו להסדר טיעון עם בית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

הנהלת מכבי ת”א פנתה לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בבקשה להעניש את המועדון בגין קריאות גזעניות בסך של 15,000 ש”ח בפועל ועוד קנס של 15,000 ש”ח על תנאי לשנה בכל מקרה של קריאות גזעניות, עוד קנס של 16,000 ש”ח בגין התפרעות אוהדים (4,000 ש”ח על כל אמצעי פירוטכני שנזרק) ובגין השלכה לכיוון המגרש עונש של איסור כניסת קהל חוץ למשחק אחד.

הסדר הטיעון אושר ואף הוקל, כאשר העונשים לבסוף הם: 10,000 ש”ח על קריאות גזעניות ועוד 15,000 ש”ח על תנאי, 5,000 פחות מהבקשה, 16,000 ש”ח על התפרעות אוהדים לפי הבקשה ועונש של איסור כניסת קהל חוץ למשחק אחד בגין השלכה לכיוון המגרש לפי הבקשה. אגב, משחק החוץ שבו אוהדי מכבי ת”א לא יוכלו להיות בו זה נגד הפועל ב”ש בטרנר.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

בנימוקים להסדר הטיעון נרשם: “ככלל, במסגרת הסדר הטיעון קיבלה על עצמה הנאשמת את הענישה שהתבקשה, למעט הפחתה מסוימת בענישה שהתבקשה בפועל בגין הקריאות הגזעניות. בשים לב לראיות שהציגה הנאשמת בדבר פעולות רבות שנעשות מול קהל אוהדיה בתחום הגזענות והאלימות, נראה כי הענישה המוסכמת, הכוללת הקלה מסוימת בגובה הקנס, היא ענישה מספקת בנסיבות העניין. בהתאם להוראות הדין לפסיקה, מתבקש בית הדין הנכבד לאשר את הסדר הטיעון, משהוא מצוי במתחם הסבירות ואינו חורג ממתחם הענישה הראוי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */