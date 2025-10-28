יום שלישי, 28.10.2025 שעה 10:16
223-169ארסנל1
1811-169בורנמות'2
177-179טוטנהאם3
177-119סנדרלנד4
167-179מנצ'סטר סיטי5
1614-159מנצ'סטר יונייטד6
1514-169ליברפול7
158-99אסטון וילה8
1411-179צ'לסי9
139-129קריסטל פאלאס10
1314-149ברנטפורד11
128-99ניוקאסל12
1215-149ברייטון13
1112-99אברטון14
1114-99לידס15
1017-129ברנלי16
814-99פולהאם17
517-59נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
219-79וולבס20

דיווח: משחק אחד בלבד ייערך השנה בבוקסינג דיי

באנגליה טוענים על שינוי משמעותי ביום החגיגי בחג המולד (26 בדצמבר), כאשר מפגש אחד, שאינו נקבע עוד ייערך בלבד. בממלכה כועסים: "שוברים מסורת"

|
ברונו פרננדש ופיל פודן (IMAGO)
ברונו פרננדש ופיל פודן (IMAGO)

על פי דיווחים באנגליה, ייתכן שבפעם הראשונה זה עשרות שנים ייערך רק משחק אחד בפרמייר ליג ביום הבוקסינג דיי (26 בדצמבר), יום מסורתי של חגיגת כדורגל באנגליה. על פי הדיווח, הרחבת המפעלים של אופ”א ושינוי מבנה הגביע, שעובר להתקיים בסופי שבוע בלבד, יצרו עומס בלוח המשחקים והובילו את הנהלת הליגה האנגלית הבכירה לשקול צמצום חריג.

בפרמייר ליג מחויבים לשדר 33 סופי שבוע לטובת זכייני השידור, ובמטרה לעמוד בהסכמים, ייתכן שביום הבוקסינג דיי ישוחק רק משחק אחד, בדומה ללילות שישי בעונה הרגילה. לפי ההערכות, לא צפוי שינוי בהחלטה, אך טרם נקבע איזו קבוצה תזכה לארח את המשחק החגיגי. ההודעה הרשמית על משחקי השידור של דצמבר וינואר, שהייתה אמורה להתפרסם ב-15 באוקטובר, טרם יצאה לדרך.

בליגות הנמוכות באנגליה, הצ’מפיונשיפ, ליג 1 וליג 2, צפוי לוח משחקים מלא בבוקסינג דיי, כפי שהיה נהוג לאורך השנים. לשם השוואה, הפעם האחרונה שבה נערכו פחות משלושה משחקים בליגה הבכירה ביום זה הייתה בשנת 1982, אז לא התקיימו כלל משחקים. בעונת 2014, כשיום הבוקסינג דיי חל ביום שישי, נערך מחזור מלא כרגיל.

לוק שואו מרחף מעל מוחמד סלאח (IMAGO)לוק שואו מרחף מעל מוחמד סלאח (IMAGO)

בפרמייר ליג מעריכים כי בשנה הבאה (2026), כשיום הבוקסינג דיי יחול בשבת, המנהג המסורתי של מחזור חג מלא יחזור למקומו. אגב, באנגליה לא ממש אהבו את ההחלטה הזו, כאשר יש לזכור שזה אירוע שנמשך עשרות שנים והפך לשגרה בממלכה. בטור שנכתב נרשם: “מסורת זו מסורת, ומסורת היא אחת הסיבות שהכדורגל האנגלי הוא מה שהוא. צריכים לכבד דברים כאלה, ויש רגעים שמצדיקים את העומס”.

