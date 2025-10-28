דיווח: משחק אחד בלבד ייערך השנה בבוקסינג דיי

על פי דיווחים באנגליה, ייתכן שבפעם הראשונה זה עשרות שנים ייערך רק משחק אחד בפרמייר ליג ביום הבוקסינג דיי (26 בדצמבר), יום מסורתי של חגיגת כדורגל באנגליה. על פי הדיווח, הרחבת המפעלים של אופ”א ושינוי מבנה הגביע, שעובר להתקיים בסופי שבוע בלבד, יצרו עומס בלוח המשחקים והובילו את הנהלת הליגה האנגלית הבכירה לשקול צמצום חריג.

בפרמייר ליג מחויבים לשדר 33 סופי שבוע לטובת זכייני השידור, ובמטרה לעמוד בהסכמים, ייתכן שביום הבוקסינג דיי ישוחק רק משחק אחד, בדומה ללילות שישי בעונה הרגילה. לפי ההערכות, לא צפוי שינוי בהחלטה, אך טרם נקבע איזו קבוצה תזכה לארח את המשחק החגיגי. ההודעה הרשמית על משחקי השידור של דצמבר וינואר, שהייתה אמורה להתפרסם ב-15 באוקטובר, טרם יצאה לדרך.

בליגות הנמוכות באנגליה, הצ’מפיונשיפ, ליג 1 וליג 2, צפוי לוח משחקים מלא בבוקסינג דיי, כפי שהיה נהוג לאורך השנים. לשם השוואה, הפעם האחרונה שבה נערכו פחות משלושה משחקים בליגה הבכירה ביום זה הייתה בשנת 1982, אז לא התקיימו כלל משחקים. בעונת 2014, כשיום הבוקסינג דיי חל ביום שישי, נערך מחזור מלא כרגיל.

לוק שואו מרחף מעל מוחמד סלאח (IMAGO)

בפרמייר ליג מעריכים כי בשנה הבאה (2026), כשיום הבוקסינג דיי יחול בשבת, המנהג המסורתי של מחזור חג מלא יחזור למקומו. אגב, באנגליה לא ממש אהבו את ההחלטה הזו, כאשר יש לזכור שזה אירוע שנמשך עשרות שנים והפך לשגרה בממלכה. בטור שנכתב נרשם: “מסורת זו מסורת, ומסורת היא אחת הסיבות שהכדורגל האנגלי הוא מה שהוא. צריכים לכבד דברים כאלה, ויש רגעים שמצדיקים את העומס”.