מסי: המונדיאל? אבחן את עצמי ואקבל החלטה

ליאו מסי כבר בן 38, אבל הוא עדיין מקווה לעזור לנבחרת ארגנטינה לשמור על תואר אלופת העולם, תואר אותו השיג במו רגליו בגביע העולם האחרון ב-2022, על אדמת קטר. כשאנחנו מתקרבים אל המונדיאל שייערך הפעם בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הכוכב הגדול של האלביסלסטה, התראיין ל-’NBC’ לקראת העתיד הקרוב.

“זה משהו מיוחד לקחת חלק בגביע העולם, ואני מאוד אשמח לעשות זאת גם הפעם”, פתח בדבריו מסי. “אני אשמח להיות שם, להרגיש טוב מבחינה גופנית, להוות חלק חשוב בנבחרת ולעזור לחבריי, אם אהיה שם. אני הולך לבחון את המצב הפיזי באופן יום-יומי כדי לראות אם אני יכול להיות ב-100% שם, אם אני אוכל לעזור לסגל, לנבחרת, רק אז אקבל החלטה.

“אני מאוד רעב לקחת חלק כי זה המונדיאל. אנחנו מגיעים אחרי שזכינו בגביע העולם הקודם, ולהיות מסוגל להגן על התואר על המגרש זה ייחודי בגלל שזה תמיד החלום – לשחק עם הנבחרת, בייחוד בטורנירים רשמיים”.

ליאו מסי עם פרס נעל הזהב באמריקה. כוחו עדיין במותניו (IMAGO)

הכוכב המשיך והתייחס לחיים שלו במיאמי: “האמת היא שאני מאוד אוהב לגור כאן. ביליתי המון זמן בברצלונה, שעבורי היא עיר מאוד מיוחדת, בה גדלתי והיו לי בה הרבה רגעים מרגשים אליהם אנחנו כמשפחה מתגעגעים מאוד. אבל מיאמי היא עיר שנותנת לנו את האפשרות לחיות את החיים שלנו בצורה טובה מאוד, גורמת לנו ליהנות להיות רגועים ומאפשרת לילדים להיות מי שהם”.

מסי סיכם ונזכר בזכייה הקודמת של הנבחרת במפעל הגדול ביותר של הכדורגל: “זה היה החלום שלי. זה היה הדבר היחיד שהיה חסר לי ככדורגלן מקצועני, בגלל שהייתי מספיק בר מזל כדי לזכות בהכל ברמה האישית, ברמה הקבוצתית עם ברצלונה. אני חושב שזה החלום של כל כדורגלן. כשאתה שואל כל שחקן מה החלום הכי גדול שלו, הוא יענה שזה להיות אלוף העולם”.

ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)

אז האם הכוכב הגדול של ארגנטינה, יש שיאמרו השחקן הגדול במדיה ייקח חלק במונדיאל? כל עוד זה תלוי בו, כנראה שכן. אך כשהגיל נותן אותותיו, שמונת החודשים הקרובים יהיו צריכים לעבור בצורה מוצלחת כדי שיהיה כשיר לבמה הגדולה מכולם.