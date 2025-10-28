יום שלישי, 28.10.2025 שעה 10:16
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מסי: המונדיאל? אבחן את עצמי ואקבל החלטה

כשנותרו שמונה חודשים לגביע העולם, אגדת הכדורגל סיפק הצהרה לקראת השתתפותו האפשרית עם ארגנטינה בטורניר: "אשמח להיות שם, אני מאוד רעב לקחת חלק"

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי כבר בן 38, אבל הוא עדיין מקווה לעזור לנבחרת ארגנטינה לשמור על תואר אלופת העולם, תואר אותו השיג במו רגליו בגביע העולם האחרון ב-2022, על אדמת קטר. כשאנחנו מתקרבים אל המונדיאל שייערך הפעם בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הכוכב הגדול של האלביסלסטה, התראיין ל-’NBC’ לקראת העתיד הקרוב.

“זה משהו מיוחד לקחת חלק בגביע העולם, ואני מאוד אשמח לעשות זאת גם הפעם”, פתח בדבריו מסי. “אני אשמח להיות שם, להרגיש טוב מבחינה גופנית, להוות חלק חשוב בנבחרת ולעזור לחבריי, אם אהיה שם. אני הולך לבחון את המצב הפיזי באופן יום-יומי כדי לראות אם אני יכול להיות ב-100% שם, אם אני אוכל לעזור לסגל, לנבחרת, רק אז אקבל החלטה.

“אני מאוד רעב לקחת חלק כי זה המונדיאל. אנחנו מגיעים אחרי שזכינו בגביע העולם הקודם, ולהיות מסוגל להגן על התואר על המגרש זה ייחודי בגלל שזה תמיד החלום – לשחק עם הנבחרת, בייחוד בטורנירים רשמיים”.

ליאו מסי עם פרס נעל הזהב באמריקה. כוחו עדיין במותניו (IMAGO)ליאו מסי עם פרס נעל הזהב באמריקה. כוחו עדיין במותניו (IMAGO)

הכוכב המשיך והתייחס לחיים שלו במיאמי: “האמת היא שאני מאוד אוהב לגור כאן. ביליתי המון זמן בברצלונה, שעבורי היא עיר מאוד מיוחדת, בה גדלתי והיו לי בה הרבה רגעים מרגשים אליהם אנחנו כמשפחה מתגעגעים מאוד. אבל מיאמי היא עיר שנותנת לנו את האפשרות לחיות את החיים שלנו בצורה טובה מאוד, גורמת לנו ליהנות להיות רגועים ומאפשרת לילדים להיות מי שהם”.

מסי סיכם ונזכר בזכייה הקודמת של הנבחרת במפעל הגדול ביותר של הכדורגל: “זה היה החלום שלי. זה היה הדבר היחיד שהיה חסר לי ככדורגלן מקצועני, בגלל שהייתי מספיק בר מזל כדי לזכות בהכל ברמה האישית, ברמה הקבוצתית עם ברצלונה. אני חושב שזה החלום של כל כדורגלן. כשאתה שואל כל שחקן מה החלום הכי גדול שלו, הוא יענה שזה להיות אלוף העולם”.

ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)ליאו מסי במדי ברצלונה (רויטרס)

אז האם הכוכב הגדול של ארגנטינה, יש שיאמרו השחקן הגדול במדיה ייקח חלק במונדיאל? כל עוד זה תלוי בו, כנראה שכן. אך כשהגיל נותן אותותיו, שמונת החודשים הקרובים יהיו צריכים לעבור בצורה מוצלחת כדי שיהיה כשיר לבמה הגדולה מכולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */