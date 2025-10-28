יום שלישי, 28.10.2025 שעה 09:04
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"אפילו לא עם נגריירה": בלינגהאם עקץ את פדרי

קשר בארסה דרש בקלאסיקו אדום לאנגלי של ריאל, שענה לשופט עם קישור לפרשת הקטלונים. נחשף המלל בין לאמין ימאל ("שנריב?") לוויניסיוס ("בוא עכשיו")

|
ג'וד בלינגהאם ופדרי (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם ופדרי (IMAGO)

ג’וד בלינגהאם היה האיש המרכזי בקלאסיקו שנערך ביום ראשון. קשר ריאל מדריד בישל את שער הפתיחה של קיליאן אמבפה, כבש את שער הניצחון 1:2 רגע לפני השריקה להפסקה, ורשם את הופעתו הטובה ביותר מאז חזרתו מפציעה.

לצד היכולת המרשימה, בלינגהאם גם לקח חלק בעימותים מילוליים שנמשכו לאורך המשחק. באירוע אחד, פדרי הרגיש כי האנגלי נוגע במצחו בזמן ששכב על הדשא בעקבות עבירה קודמת, והגיב בהצגה דרמטית כשהתמוטט שוב על הקרקע. למרות שהמהלך נחשב ללא ספורטיבי, השופט סוטו גראדו בחר להתעלם ממנו.

פדרי דרש את הרחקתו של בלינגהאם, אך הקשר של הבלאנקוס השיב לו בצורה חדה. לפי הצילומים ששודרו בתוכנית מיוחדת בספרד, בלינגהאם ניגש לאזור של פדרי וסוטו גראדו ואמר שם: “כרטיס אדום? אפילו לא עם נגריירה”, התייחסות לפרשת השיפוט של ברצלונה שהסעירה את ספרד.

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

רגע מעניין נוסף נרשם במחצית השנייה, כאשר אמבפה לקח פנדל שנעצר על ידי וויצ'ך שצ'סני. מיד לפני הביצוע, פראן טורס פנה לוויניסיוס כנראה במטרה לבצע טראש טוק ולהוציא אותו מאיזון, ושאל: “אתה כבר לא בועט?”, והברזילאי השיב מיד: “לא מעניין אותי, קיליאן לוקח את זה”.

נחשף המלל בין לאמין ימאל לוויניסיוס

הקלאסיקו הלוהט בין ריאל מדריד לברצלונה לא הסתיים רק על כר הדשא, אלא המשיך גם בירידה לחדרי ההלבשה. באותה תוכנית שחשפה תמלולים משיחות חשפו גם את הרגע הסוער בין ויניסיוס ללאמין ימאל בסיום, במהלך התגרה הגדולה והמהומה לאחר שריקת הסיום.

המהומה בין ריאל מדריד לברצלונה (צילום מסך)המהומה בין ריאל מדריד לברצלונה (צילום מסך)

על פי הדיווח, בזמן ששחקני שתי הקבוצות עשו את דרכם למנהרה בסיום, וויניסיוס ניגש לעבר היהלום הצעיר של בארסה, אז הספרדי פנה אליו ושאל: “נריב?”, הברזילאי לא נשאר חייב והשיב מיד: "בוא עכשיו”. האירוע התרחש דקות לאחר העימותים הקשים על כר הדשא, שחתמו קלאסיקו מתוח במיוחד. למרות חילופי הדברים, אנשי שתי הקבוצות מנעו מהעימות להתפתח מעבר לכך, והשניים נפרדו לדרכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */