יום שלישי, 28.10.2025 שעה 08:54
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%361-3783פילדלפיה 76'
100%332-3533שיקגו בולס
75%451-4764קליבלנד קאבלירס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
50%455-4404דטרויט פיסטונס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
25%478-4544אורלנדו מג'יק
25%490-4524אטלנטה הוקס
25%431-4464בוסטון סלטיקס
25%500-4864טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%522-4574ברוקלין נטס
 מערב 
100%453-4844אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
75%497-5064גולדן סטייט ווריורס
67%362-3913דנבר נאגטס
67%347-3713יוטה ג'אז
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
50%471-4724לוס אנג'לס לייקרס
50%479-4564מינסוטה טימברוולבס
50%502-4884ממפיס גריזליס
50%459-4824פורטלנד בלייזרס
33%349-3723יוסטון רוקטס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
25%472-4324דאלאס מאבריקס
25%516-4674פיניקס סאנס
0%370-3283ניו אורלינס פליקנס

אייטון: היה טראש טוק, אבדיה השוויץ בכל סל שלו

סנטר הלייקרס הפסיד 122:108 לאקסית פורטלנד ולישראלי ובהומור עקץ: "הם דיברו כל המשחק". אבדיה (25 נק') היה רחוק שלשה אחת משיא קריירה: המספרים

|
דני אבדיה מול דיאנדרה אייטון (רויטרס)
דני אבדיה מול דיאנדרה אייטון (רויטרס)

אין ספק שאפשר להתרגל ליכולת הזו של דני אבדיה. ארבעה משחקים שיחקה פורטלנד העונה, כאשר הלילה (בין שני לשלישי) היה הרביעי, והוא נגמר עם ניצחון 108:122 אצל הלייקס החסרים, ובשני משחקים יש לטרייל בלייזרס ניצחון ובשני משחקים יש להם הפסד בדרך למאזן של 2:2.

מעל הכל, בכל ארבעת המשחקים אבדיה נראה נפלא והוא לא ירד מרף 20 הנקודות. 20 נקודות, 26 נקודות, 23 נקודות והלילה נגד הלייקרס 25 נקודות, מה שאומר שהפורוורד הישראלי על ממוצע של 23.5 נקודות במשחק, והוא ללא ספק נראה כקונטנדר רציני לתואר השחקן המשתפר של העונה, כפי שהתחזיות חזו.

בסך הכל הוא תרם ב-LA, כאשר הקבוצה המקומית חסרה את לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’, 25 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, והממוצעים שלו בכל העונה עד כה בארבעה משחקים עומדים על 23.5 נקודות, 5.7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

דני אבדיה בפעולה (רויטרס)דני אבדיה בפעולה (רויטרס)

אגב, דני קלע 5 שלשות מתוך 8 ניסיונות, והוא היה רחוק שלשה אחת משיא השלשות במשחק בודד שלו ב-NBA, כשקלע 6 מעבר לקשת באותו שיא קריירה שקבע נגד הפליקנס עם 43 נקודות. דיאנדרה אייטון, שהפסיד ושיחק נגד האקסית, אמר בסיום: “הם ללא ספק סיפקו טראש טוק כל המשחק, דני אבדיה השוויץ בכל סל שלו”.

