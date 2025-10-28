אורן ביטון יחזור להרכב, 3 שחקנים יצטרפו בינואר

לקראת משחקה של הקבוצה בסוף השבוע מול מ.ס אשדוד, בהפועל חיפה יאלצו להסתדר ללא המגן הזר, סאנה גומז, שסובל ממתיחה בגודל 2 ס"מ בשריר התאומים, כאשר את מקומו ימלא אורן ביטון.

גומז נחשב לאחד הזרים היותר טובים שנחתו השנה בקבוצה והוא למעשה יחזור לעניינים רק לאחר הפגרה, אך בקבוצה מהכרמל יכולים להתנחם בכך שביטון נמצא בכושר טוב וכבר שיחק בניצחון על בני ריינה.

גל אראל צפוי להמשיך ולשחק במתכונת דומה לזו שפתח מול בית"ר ירושלים – עם שלישייה קדמית שכוללת את איתי בוגנים, ג'בון איסט, ממנו מצפים במועדון ליותר תפוקה, ואניס פורת, כאשר יונתן פרבר ורותם חטואל יהיו גיבוי מהספסל.

לקראת חלון ההעברות של ינואר, הקבוצה תעשה את ההתאמות הנדרשות כדי להתחזק בלפחות בעוד שתי עמדות נוספות – בלם, קשר אחורי במקום לארי אנגולו וחלוץ מטרה נוסף.