בכר עובר לשני אימונים, קורנו יחזור אחרי הפגרה

מכבי חיפה תחדש היום (שלישי) את אימוניה במתכונת של שני אימונים ביום ותחל למעשה את ההכנות לקראת משחקה החשוב מול הפועל ירושלים. מי שזומנו לאימון אחר הצהריים של הקבוצה הם שני שחקני קבוצת הנוער, דניאל דרזי וינון פיינגזיכט.

נראה שהשעה המוקדמת של המשחק (15:00), לראשונה העונה, גרמה להרבה אוהדים לא לרצות להחמיץ את ההזדמנות ולרכוש את כמות הכרטיסים שנותרה מלבד 21 אלף המנויים, מה שמבטיח סמי עופר מלא. אגב, גם יציע הפועל ירושלים, שמכיל 3,000 אוהדים, יחולק בין שני מחנות האוהדים.

פייר קורנו ימשיך להיעדר בגלל הפציעה ולמעשה יהיה כשיר רק לאחר הפגרה בנובמבר. אגב, מחליפו של הצרפתי, קני סייף, הוא בין היחידים שבחיפה יכולים לציין לטובה בזכות היכולת שגילה בשני המשחקים האחרונים.

פייר קורנו (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה לא יכולים היום לדבר על הצמרת הגבוהה ונראה שעיקר המטרה היא לנסות ולהשיג ניצחון ראשון אחרי חמישה מחזורי ליגה. עד לפגרה, מצפים לחבורה של ברק בכר שני משחקים מול הפועל ירושלים ובני סכנין, בסיומם הקבוצה תהיה חייבת להוציא שש נקודות אם היא לא רוצה להסתבך במאבקי הכניסה לפלייאוף.

בכרמל לא מדברים בקול רם על ההיערכות לקראת ינואר, אבל נראה שהצורך לצרף קשר עושה משחק במקומו של מתיאס נהואל זועק לשמיים. נהואל עצמו מחזיק בחוזה גבוה במיוחד וספק האם תהיה קבוצה שתרצה לצרף אותו בינואר בזמן שהוא בקושי משחק ולא נמצא בכושר.