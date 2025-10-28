יום שלישי, 28.10.2025 שעה 07:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%361-3783פילדלפיה 76'
100%332-3533שיקגו בולס
75%451-4764קליבלנד קאבלירס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
50%455-4404דטרויט פיסטונס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
25%478-4544אורלנדו מג'יק
25%490-4524אטלנטה הוקס
25%431-4464בוסטון סלטיקס
25%500-4864טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%522-4574ברוקלין נטס
 מערב 
100%453-4844אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
75%497-5064גולדן סטייט ווריורס
67%362-3913דנבר נאגטס
67%347-3713יוטה ג'אז
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
50%471-4724לוס אנג'לס לייקרס
50%479-4564מינסוטה טימברוולבס
50%502-4884ממפיס גריזליס
50%459-4824פורטלנד בלייזרס
33%349-3723יוסטון רוקטס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
25%472-4324דאלאס מאבריקס
25%516-4674פיניקס סאנס
0%370-3283ניו אורלינס פליקנס

25 נקודות לאבדיה, פורטלנד גברה על הלייקרס

הישראלי המשיך בכושר הנהדר שלו והוביל את הבלייזרס לניצחון בלוס אנג'לס, שהעלה את הקבוצה למאזן 2:2. המארחת התקשתה ללא לברון ודונצ'יץ' הפצועים

|
דני אבדיה מול דיאנדרה אייטון (רויטרס)
דני אבדיה מול דיאנדרה אייטון (רויטרס)

דני אבדיה ממשיך בפתיחת העונה האדירה שלו ב-NBA. אחרי שלא ירד מ-20 נקודות בשלוש המשחקים הראשונים של העונה, הישראלי המשיך במגמה הזו והוביל הלילה (בין שני לשלישי) את פורטלנד לניצחון על הלייקרס בלוס אנג’לס עם 25 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

אתמול אבדיה קלע 23 נקודות על אדמת LA, אך זה לא הספיק לקבוצתו מול הקליפרס. הלילה, מול הלייקרס, שחסרו את לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’ הפצועים, זה הספיק לניצחון. אוסטין ריבס, שהוביל את החבורה של ג’יי ג’יי רדיק לניצחון אתמול עם שיא קריירה של 51 נקודות, סיים הפעם עם 41 נקודות, מה שלא הספיק לקבוצתו.

בנוסף לישראלי, בלטו אצל הבלייזרס ג’רו הולידיי עם 24 נקודות, ג’רמי גראנט עם 22 נקודות, דונובן קלינגן עם 16 נקודות ו-14 ריבאונדים ושיידון שארפ עם 16 נקודות גם הוא. בצד השני, מלבד ריבס, דיאנדרה אייטון, דלטון קנקט ורוי האצ’ימורה בלטו עם 16 נקודות כל אחד, כשג’ארד ואנדרבליט הוסיף 14 נקודות.

דני אבדיה מול רוי האצדני אבדיה מול רוי האצ'ימורה (רויטרס)

בזכות הניצחון, פורטלנד יצאה מהמאזן השלילי בו הייתה וכרגע היא במאזן 2:2. מנגד, הלייקרס איבדו את המאזן החיובי הו היו ונמצאים גם הם במאזן של 2:2. המשחק הבא שמחכה לדני אבדיה וחבריו יהיה בין רביעי לחמישי מול יוטה ג’אז בחוץ.

דני אבדיה בדרך לטבעת (רויטרס)דני אבדיה בדרך לטבעת (רויטרס)
/* LAST / NEXT ROUNDs */