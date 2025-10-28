יום שלישי, 28.10.2025 שעה 08:56
 מזרח 
100%361-3783פילדלפיה 76'
100%332-3533שיקגו בולס
75%451-4764קליבלנד קאבלירס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
50%455-4404דטרויט פיסטונס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
25%478-4544אורלנדו מג'יק
25%490-4524אטלנטה הוקס
25%431-4464בוסטון סלטיקס
25%500-4864טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%522-4574ברוקלין נטס
 מערב 
100%453-4844אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
75%497-5064גולדן סטייט ווריורס
67%362-3913דנבר נאגטס
67%347-3713יוטה ג'אז
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
50%471-4724לוס אנג'לס לייקרס
50%479-4564מינסוטה טימברוולבס
50%502-4884ממפיס גריזליס
50%459-4824פורטלנד בלייזרס
33%349-3723יוסטון רוקטס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
25%472-4324דאלאס מאבריקס
25%516-4674פיניקס סאנס
0%370-3283ניו אורלינס פליקנס

טריפל דאבל ליוקיץ' ו-43 למארי בניצחון של דנבר

הנאגטס חגגו 114:127 במינסוטה, 25-19-10 לג'וקר. 51 למרקאנן בניצחון של יוטה על הסאנס, 43 למקסי בניצחון של פילי על המג'יק, גולדן סטייט חגגה

|
ניקולה יוקיץ' מאושר (רויטרס)
ניקולה יוקיץ' מאושר (רויטרס)

משחקי ליגת ה-NBA נמשכו הלילה (בין שני לשלישי) וסיפקו כרגיל דרמות גדולות וכדורסל אדיר. האלופה אוקלהומה סיטי גברה בחוץ על דאלאס, לאורי מרקאנן התפוצץ עם שיא קריירה של 51 נקודות והוביל את יוטה לניצחון על פיניקס בהארכה, יוקיץ’ ומארי הובילו את דנבר לניצחון על מינסוטה, גולדן סטייט גברה על ממפיס, סן אנטוניו על טורונטו, בוסטון הביסה את ניו אורלינס, קליבלנד את דטרויט, שיקגו ניצחה את אטלנטה ופילדפיה את אורלנדו.

דאלאס מאבריקס – אוקלהומה סיטי ת’אנדר 101:94

זה לא הלך לה בקלות, אך האלופה עלתה למאזן 0:4 חיובי. שיי גילג’ס אלכסנדר כמובן הוביל אותה עם 23 נקודות, כאשר הולמגרן הוסיף 18 עם 11 ריבאונדים, מיטשל 17 והרטנשטיין 16 עם 12 ריבאונדים. מנגד, המאבריקס חזרו להפסיד אחרי הניצחון על טורונטו והם בסך הכל במאזן 3:1 שלילי. אנתוני דייויס הוביל אותם עם 26 נקודות ו-11 ריבאונדים. קופר פלאג קלע 2 נקודות בלבד.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר מול אנתוני דייויס (רויטרס)

יוטה ג’אז – פיניקס סאנס 134:138

אחרי שאתמול בלילה אוסטין ריבס קבע שיא קריירה אדיר של 51 נקודות, היום זה היה תורו של לאורי מרקאנן, שעשה זאת ב-14 מ-32 מהשדה ודייק ב-17 מ-17 מהעונשין, הוסיף 14 ריבאונדים והוביל את יוטה לניצחון גדול בתום הארכה. הג’אז, אצלם בלטו גם קיונטה ג'ורג' עם 26 ו-10 אסיסטים והסנטר ווקר קסלר עם 25 נקודות, 11 כדורים חוזרים ו-4 חסימות, במאזן 1:2 חיובי, בעוד מנגד, הסאנס במאזן 3:1 שלילי. אותם הובילו דווין בוקר עם 34 נקודות ו-10 אסיסטים, וויליאמס עם 25 ו-11 ריבאונדים וגרייסון לן עם 23. רויס אוניל קלע 17 והוריד 13 ריבאונדים, בעוד קולין גילפסי רשם דאבל דאבל של 15 נקודות ו-13 אסיסטים.

לאורי מרקאנן נגד דווין בוקר (רויטרס)לאורי מרקאנן נגד דווין בוקר (רויטרס)

דטרויט פיסטונס – קליבלנד קאבלירס 116:95

מי שסיימה במקום הראשון בעונה שעברה במזרח השיגה ניצחון שלישי העונה לצד הפסד אחד בלבד, פעם נוספת בזכות דונובן מיצ’ל שתפר 35 נקודות. ג’ארט אלן הוסיף 20 נקודות ושבעה ריבאונדים, אוון מובלי תרם 15 נקודות ו-11 ריבאונדים משלו וגם דיאנרה האנטר וסאם מריל קלעו ספרות כפולות עם 13 ו-11 נקודות בהתאמה. הפיסטונס ירדו למאזן שווה של שני ניצחונות ושני הפסדים עם משחק התקפי די מביך, כאשר הקלע המוביל היה קייד קנינגהאם עם 12 נקודות בלבד.

דונובן מיצדונובן מיצ'ל בפעולה (רויטרס)

פילדלפיה סיקרס – אורלנדו מגי’ק 124:136

אחרי עונה נוראית אשתקד, פילי עדיין מושלמת ובמאזן 0:3, כשנראה שאפשר כבר לומר שהיא פגעה בבחירה של וי ג’יי אדג’קום שתפר 26 נקודות, 4 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אבל מי שגנב את ההצגה היה טייריס מקסי עם 43 נקודות ו-8 אסיסטים. קלי אוברה ג’וניור הוסיף 25 נק’, וכל זאת בלי ג’ואל אמביד שלא שיחק. המג’יק, שדווקא להבדיל מהסיקרס באים אחרי עונה נהדרת, פתחו רע מאוד וכבר במאזן 3:1 שלילי. כאשר 32 נק’ של פאולו באנקרו ועוד 24 ו-22 נק’ של דזמונד ביין ופרנץ ואגנר בהתאמה לא הפסיקו לניצחון.

טייריס מקסי (רויטרס)טייריס מקסי (רויטרס)

שיקגו בולס – אטלנטה הוקס 123:128

משחק צמוד ביונייטד סנטר בין שתי קבוצות שרצו להישאר במאזן מושלם, ורק אחת עשה זאת והיא המארחת. הבולס נהנו מיכולת אדירה של ניקולה ווצ’ביץ’ שגירד טריפל דאבל עם 17 נק’, 17 ריב’ ו-9 אס’, והקלע המוביל היה איו דוסונמו עם 21, ובסך הכל לא פחות מ-8 שחקנים קלעו בספרות כפולות אצל המנצחת. טריי יאנג סיפק 21 נק’ ו-17 אס’ במשחק נפלא, וקריסטפס פורזינגיס וג’יילן ג’ונסון הוסיפו 27 ו-25 נק’ בהתאמה, אך ההוקס הפסידו לראשונה העונה כדי לרדת למאזן של 1:3 חיובי, והבולס כאמור מושלמים עם 0:3.

ניקולה ווצניקולה ווצ'ביץ' חודר (רויטרס)

ניו אורלינס פליקנס – בוסטון סלטיקס 122:90

תגידו מזל טוב לסלטיקס. הירוקים השיגו ניצחון ראשון העונה ומצאו את היריבה המושלמת לעשות זאת מולה, מול הפליקנס להם אין ניצחון בקרב בין שתי הקבוצות שחיפשו חגיגה ראשונה העונה. אנפרני סימונס הוביל את בוסטון עם 25 נק’ מהספסל, ובסך הכל 7 שחקנים קלעו בספרות כפולות, ביניהם ג’יילן בראון עם 15 נק’ בדרך ל-3:1 שלילי. הפליקנס ב-3:0 שלילי, כשרק ג’ורדן פול הופיע למשחק עם 22 נקודות, במשחק ללא זאיון וויליאמסון.

אנפרני סימונס מול חוסה אלבראדו (רויטרס)אנפרני סימונס מול חוסה אלבראדו (רויטרס)

סן אנטוניו ספרס – טורונטו ראפטורס 103:121

יש ארבע קבוצות מושלמות ב-NBA. אוקלהומה, שיקגו, פילדלפיה וגם הספרס. הקבוצה מטקסס גברה על זו מקנדה בדרך למאזן 0:4, ואתם יכולים לנחש מי הוביל. ויקטור וומבניאמה המשיך בפתיחת העונה האדירה עם 24 נק’, 15 ריב’ ו-4 אס’, כשסטפון קאסל תרם עוד 22 נק’ והאריסון בארנס עוד 18 נק’. טורונטו חוותה הפסד שלילי לצד ניצחון בודד, למרות 25 נקודות של אר ג’יי בארט.

ויקטור וומבניאמה עם הכדור (רויטרס)ויקטור וומבניאמה עם הכדור (רויטרס)

מינסוטה טימברוולבס – דנבר נאגטס 127:114

הנאגטס עלו למאזן חיובי של שני ניצחונות לצד הפסד אחד, והסיפור איך לא זה ניקולה יוקיץ’. הסרבי סיפק את הטריפל דאבל הראשון של כלל השחקנים ב-NBA העונה, ואז גם במשחק השני עשה זאת שוב, וכעת משחק שלישי ברצף עשה זאת שוב. 25 נק’, 19 ריב’ ו-10 אס’ לצד חסימה ו-2 חטיפות לג’וקר, ועדיין ג’מאל מארי לקח את אור הזרקורים עם 43 נק’. המאחרת לא הסתדרה ללא אנתוני אדווארדס שייעדר שבועיים לפי הדיווחים, כאשר ג’יידן מקדניאלס וג’וליוס רנדל קלעו 25 ו-24 נקודות בהתאמה. המפסידה במאזן 2:2.

גג'מאל מארי (רויטרס)

גולדן סטייט ווריירס – ממפיס גריזליס 118:131

אחרי יומיים חופש, החבורה של סטיב קר שבה למסלול מההפסד לדני אבדיה ופורטלנד בזכות 25 נק’ ו-10 אס’ של ג’ונתן קומינגה. ג’ימי באטלר הוסיף 20 נק’, 5 ריב’ ו-5 אס’ ,סטף קרי הסתפק ב-16 ומוזס מודי תרם 20 נק’ משלו גם כן אצל המנצחת, בדרך למאזן של 1:3 חיובי. מנגד, 6 שחקנים קלעו בספרות כפולות וג’ה מוראנט מעל כולם עם 23 נקודות ו-9 אסיסטים, אך זה לא הספיק לאורחת שירדה למאזן שווה של 2:2.

סטף קרי מאושר (רויטרס)סטף קרי מאושר (רויטרס)
