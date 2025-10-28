טריפל דאבל ליוקיץ' ו-43 למארי בניצחון של דנבר

משחקי ליגת ה-NBA נמשכו הלילה (בין שני לשלישי) וסיפקו כרגיל דרמות גדולות וכדורסל אדיר. האלופה אוקלהומה סיטי גברה בחוץ על דאלאס, לאורי מרקאנן התפוצץ עם שיא קריירה של 51 נקודות והוביל את יוטה לניצחון על פיניקס בהארכה, יוקיץ’ ומארי הובילו את דנבר לניצחון על מינסוטה, גולדן סטייט גברה על ממפיס, סן אנטוניו על טורונטו, בוסטון הביסה את ניו אורלינס, קליבלנד את דטרויט, שיקגו ניצחה את אטלנטה ופילדפיה את אורלנדו.

דאלאס מאבריקס – אוקלהומה סיטי ת’אנדר 101:94

זה לא הלך לה בקלות, אך האלופה עלתה למאזן 0:4 חיובי. שיי גילג’ס אלכסנדר כמובן הוביל אותה עם 23 נקודות, כאשר הולמגרן הוסיף 18 עם 11 ריבאונדים, מיטשל 17 והרטנשטיין 16 עם 12 ריבאונדים. מנגד, המאבריקס חזרו להפסיד אחרי הניצחון על טורונטו והם בסך הכל במאזן 3:1 שלילי. אנתוני דייויס הוביל אותם עם 26 נקודות ו-11 ריבאונדים. קופר פלאג קלע 2 נקודות בלבד.

שיי גילג'ס אלכסנדר מול אנתוני דייויס (רויטרס)

יוטה ג’אז – פיניקס סאנס 134:138

אחרי שאתמול בלילה אוסטין ריבס קבע שיא קריירה אדיר של 51 נקודות, היום זה היה תורו של לאורי מרקאנן, שעשה זאת ב-14 מ-32 מהשדה ודייק ב-17 מ-17 מהעונשין, הוסיף 14 ריבאונדים והוביל את יוטה לניצחון גדול בתום הארכה. הג’אז, אצלם בלטו גם קיונטה ג'ורג' עם 26 ו-10 אסיסטים והסנטר ווקר קסלר עם 25 נקודות, 11 כדורים חוזרים ו-4 חסימות, במאזן 1:2 חיובי, בעוד מנגד, הסאנס במאזן 3:1 שלילי. אותם הובילו דווין בוקר עם 34 נקודות ו-10 אסיסטים, וויליאמס עם 25 ו-11 ריבאונדים וגרייסון לן עם 23. רויס אוניל קלע 17 והוריד 13 ריבאונדים, בעוד קולין גילפסי רשם דאבל דאבל של 15 נקודות ו-13 אסיסטים.

לאורי מרקאנן נגד דווין בוקר (רויטרס)

דטרויט פיסטונס – קליבלנד קאבלירס 116:95

מי שסיימה במקום הראשון בעונה שעברה במזרח השיגה ניצחון שלישי העונה לצד הפסד אחד בלבד, פעם נוספת בזכות דונובן מיצ’ל שתפר 35 נקודות. ג’ארט אלן הוסיף 20 נקודות ושבעה ריבאונדים, אוון מובלי תרם 15 נקודות ו-11 ריבאונדים משלו וגם דיאנרה האנטר וסאם מריל קלעו ספרות כפולות עם 13 ו-11 נקודות בהתאמה. הפיסטונס ירדו למאזן שווה של שני ניצחונות ושני הפסדים עם משחק התקפי די מביך, כאשר הקלע המוביל היה קייד קנינגהאם עם 12 נקודות בלבד.

דונובן מיצ'ל בפעולה (רויטרס)

פילדלפיה סיקרס – אורלנדו מגי’ק 124:136

אחרי עונה נוראית אשתקד, פילי עדיין מושלמת ובמאזן 0:3, כשנראה שאפשר כבר לומר שהיא פגעה בבחירה של וי ג’יי אדג’קום שתפר 26 נקודות, 4 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, אבל מי שגנב את ההצגה היה טייריס מקסי עם 43 נקודות ו-8 אסיסטים. קלי אוברה ג’וניור הוסיף 25 נק’, וכל זאת בלי ג’ואל אמביד שלא שיחק. המג’יק, שדווקא להבדיל מהסיקרס באים אחרי עונה נהדרת, פתחו רע מאוד וכבר במאזן 3:1 שלילי. כאשר 32 נק’ של פאולו באנקרו ועוד 24 ו-22 נק’ של דזמונד ביין ופרנץ ואגנר בהתאמה לא הפסיקו לניצחון.

טייריס מקסי (רויטרס)

שיקגו בולס – אטלנטה הוקס 123:128

משחק צמוד ביונייטד סנטר בין שתי קבוצות שרצו להישאר במאזן מושלם, ורק אחת עשה זאת והיא המארחת. הבולס נהנו מיכולת אדירה של ניקולה ווצ’ביץ’ שגירד טריפל דאבל עם 17 נק’, 17 ריב’ ו-9 אס’, והקלע המוביל היה איו דוסונמו עם 21, ובסך הכל לא פחות מ-8 שחקנים קלעו בספרות כפולות אצל המנצחת. טריי יאנג סיפק 21 נק’ ו-17 אס’ במשחק נפלא, וקריסטפס פורזינגיס וג’יילן ג’ונסון הוסיפו 27 ו-25 נק’ בהתאמה, אך ההוקס הפסידו לראשונה העונה כדי לרדת למאזן של 1:3 חיובי, והבולס כאמור מושלמים עם 0:3.

ניקולה ווצ'ביץ' חודר (רויטרס)

ניו אורלינס פליקנס – בוסטון סלטיקס 122:90

תגידו מזל טוב לסלטיקס. הירוקים השיגו ניצחון ראשון העונה ומצאו את היריבה המושלמת לעשות זאת מולה, מול הפליקנס להם אין ניצחון בקרב בין שתי הקבוצות שחיפשו חגיגה ראשונה העונה. אנפרני סימונס הוביל את בוסטון עם 25 נק’ מהספסל, ובסך הכל 7 שחקנים קלעו בספרות כפולות, ביניהם ג’יילן בראון עם 15 נק’ בדרך ל-3:1 שלילי. הפליקנס ב-3:0 שלילי, כשרק ג’ורדן פול הופיע למשחק עם 22 נקודות, במשחק ללא זאיון וויליאמסון.

אנפרני סימונס מול חוסה אלבראדו (רויטרס)

סן אנטוניו ספרס – טורונטו ראפטורס 103:121

יש ארבע קבוצות מושלמות ב-NBA. אוקלהומה, שיקגו, פילדלפיה וגם הספרס. הקבוצה מטקסס גברה על זו מקנדה בדרך למאזן 0:4, ואתם יכולים לנחש מי הוביל. ויקטור וומבניאמה המשיך בפתיחת העונה האדירה עם 24 נק’, 15 ריב’ ו-4 אס’, כשסטפון קאסל תרם עוד 22 נק’ והאריסון בארנס עוד 18 נק’. טורונטו חוותה הפסד שלילי לצד ניצחון בודד, למרות 25 נקודות של אר ג’יי בארט.

ויקטור וומבניאמה עם הכדור (רויטרס)

מינסוטה טימברוולבס – דנבר נאגטס 127:114

הנאגטס עלו למאזן חיובי של שני ניצחונות לצד הפסד אחד, והסיפור איך לא זה ניקולה יוקיץ’. הסרבי סיפק את הטריפל דאבל הראשון של כלל השחקנים ב-NBA העונה, ואז גם במשחק השני עשה זאת שוב, וכעת משחק שלישי ברצף עשה זאת שוב. 25 נק’, 19 ריב’ ו-10 אס’ לצד חסימה ו-2 חטיפות לג’וקר, ועדיין ג’מאל מארי לקח את אור הזרקורים עם 43 נק’. המאחרת לא הסתדרה ללא אנתוני אדווארדס שייעדר שבועיים לפי הדיווחים, כאשר ג’יידן מקדניאלס וג’וליוס רנדל קלעו 25 ו-24 נקודות בהתאמה. המפסידה במאזן 2:2.

ג'מאל מארי (רויטרס)

גולדן סטייט ווריירס – ממפיס גריזליס 118:131

אחרי יומיים חופש, החבורה של סטיב קר שבה למסלול מההפסד לדני אבדיה ופורטלנד בזכות 25 נק’ ו-10 אס’ של ג’ונתן קומינגה. ג’ימי באטלר הוסיף 20 נק’, 5 ריב’ ו-5 אס’ ,סטף קרי הסתפק ב-16 ומוזס מודי תרם 20 נק’ משלו גם כן אצל המנצחת, בדרך למאזן של 1:3 חיובי. מנגד, 6 שחקנים קלעו בספרות כפולות וג’ה מוראנט מעל כולם עם 23 נקודות ו-9 אסיסטים, אך זה לא הספיק לאורחת שירדה למאזן שווה של 2:2.