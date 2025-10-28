יום שלישי, 28.10.2025 שעה 07:39
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%361-3783פילדלפיה 76'
100%332-3533שיקגו בולס
75%451-4764קליבלנד קאבלירס
67%346-3823מיאמי היט
67%354-3683מילווקי באקס
67%321-3313ניו יורק ניקס
67%355-3963שארלוט הורנטס
50%455-4404דטרויט פיסטונס
33%379-3503וושינגטון וויזארדס
25%478-4544אורלנדו מג'יק
25%490-4524אטלנטה הוקס
25%431-4464בוסטון סלטיקס
25%500-4864טורונטו ראפטורס
0%383-3483אינדיאנה פייסרס
0%522-4574ברוקלין נטס
 מערב 
100%453-4844אוקלהומה ת'אנדר
100%418-4844סן אנטוניו ספרס
75%497-5064גולדן סטייט ווריורס
67%362-3913דנבר נאגטס
67%347-3713יוטה ג'אז
67%338-3513לוס אנג'לס קליפרס
50%471-4724לוס אנג'לס לייקרס
50%479-4564מינסוטה טימברוולבס
50%502-4884ממפיס גריזליס
50%459-4824פורטלנד בלייזרס
33%349-3723יוסטון רוקטס
33%351-3413סקרמנטו קינגס
25%472-4324דאלאס מאבריקס
25%516-4674פיניקס סאנס
0%370-3283ניו אורלינס פליקנס

6 נקודות ו-5 אסיסטים לבן שרף בהפסד ליוסטון

הישראלי צלף לראשונה מחוץ לקשת ב-NBA וקלע 2 שלשות ב-25 דקות, אך זה לא הספיק לברוקלין נטס, שנכנעה 137:109 בחוץ לרוקטס וירדה למאזן 4:0 שלילי

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

משחקי ליגת ה-NBA נערכו גם הלילה (בין שני לשלישי) והנציג החדש שלנו בליגה, בן שרף, עלה שוב בחמישייה של ברוקלין נטס בהפסד במשחק החוץ 137:109 ליוסטון רוקטס, שהציב את הקבוצה מניו יורק בתחתית המזרח עם מאזן 4:0. דני וולף, שמתאושש מפציעה ונשלח לג'י ליג, לא היה בסגל.

ב-25 דקות על הפרקט, שרף סיים עם 6 נקודות (2 מ-8 מהשדה, 2 מ-5 משלוש), ריבאונד אחד, 5 אסיסטים, חטיפה, 2 איבודים ומדד פלוס מינוס 9-. הלילה הוא גם קלע לראשונה מחוץ לקשת בליגה הטובה בעולם, כשדייק פעמיים בזריקות לשלוש.

יוסטון פתחה את הרבע הראשון בסערה והובילה בסיומו 25:42 ואל המחצית ירדה ביתרון של 11 הפרש, אך ברבע השלישי ברחה והובילה בסיומו ב-26 הפרש, מה שגרם לרבע האחרון להיות לפרוטוקול בלבד. עבור הרוקטס מדובר בניצחון הבכורה העונה, אחרי שהפסידו לאוקלהומה ודטרויט בשני המשחקים האחרונים.

שחקני הרוקטס מרוצים (רויטרס)שחקני הרוקטס מרוצים (רויטרס)

טארי איסון הוביל את יוסטון עם 22 נקודות. אלפרן שנגון סיים עם 21 נקודות, קווין דוראנט עם 19 ואמן תומפסון עם 12. בצד השני, טרנס מאן הוביל את ברוקלין עם 21 נקודות, מייקל פורטר ג'וניור קלע 18 ודיירון שארפ רשם דאבל דאבל של 17 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. המשחק הבא של הנטס יהיה בברקלייס סנטר בין רביעי לחמישי מול אטלנטה. האם שרף וחבריו ירשמו סוף סוף ניצחון בכורה העונה?

