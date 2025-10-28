הניצחון החשוב ביותר של מכבי מתחילת הליגה

מכבי תל אביב סיימה רצף שלילי של חמישה משחקים ללא ניצחון כאשר אמש (שני) רשמה 1:3 על עירוני קריית שמונה באצטדיון בלומפילד, והצהובים חזרו למקום השני בטבלת ליגת העל, כשיש להם עוד משחק חסר.

האלופה ניצחה משערים של דור פרץ, אלעד מדמון בפנדל ועידו שחר, שנכנס כמחליף והצליחה לעבור משוכה קשה מאוד מול יריבה שניצחה את הפועל באר שבע במחזור הקודם.

אבי נמני משוכנע כי זה הניצחון הכי חשוב של מכבי ת”א מתחילת העונה בליגה, אורן קדוש התייחס למשחק הגדול של רוי רביבו וגם לשיפור המשמעותי אצל רז שלמה.

וגם: סייד אבו פרחי, אלעד מדמון, הדקות בהן לאזטיץ’ הכניס את יון ניקולאסקו ונועם בן הרוש, והשילוב האיטי של קרווין אנדרדה וחליו וארלה. ומה עם השאלות שלכם? האזנה נעימה