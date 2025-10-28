יום שלישי, 28.10.2025 שעה 07:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

הניצחון החשוב ביותר של מכבי מתחילת הליגה

האזינו לפודקאסט: הצהובים הצליחו לעבור משוכה קשה מול יריבה שגברה על ב"ש. וגם: המשחק של רביבו, השיפור של שלמה, ניקולאסקו ושילוב אנדרדה ו-וארלה

|
אלעד מדמון וסייד אבו פרחי מאושרים (רדאד ג'בארה)
אלעד מדמון וסייד אבו פרחי מאושרים (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב סיימה רצף שלילי של חמישה משחקים ללא ניצחון כאשר אמש (שני) רשמה 1:3 על עירוני קריית שמונה באצטדיון בלומפילד, והצהובים חזרו למקום השני בטבלת ליגת העל, כשיש להם עוד משחק חסר. 

האלופה ניצחה משערים של דור פרץ, אלעד מדמון בפנדל ועידו שחר, שנכנס כמחליף והצליחה לעבור משוכה קשה מאוד מול יריבה שניצחה את הפועל באר שבע במחזור הקודם. 

אבי נמני משוכנע כי זה הניצחון הכי חשוב של מכבי ת”א מתחילת העונה בליגה, אורן קדוש התייחס למשחק הגדול של רוי רביבו וגם לשיפור המשמעותי אצל רז שלמה.

וגם: סייד אבו פרחי, אלעד מדמון, הדקות בהן לאזטיץ’ הכניס את יון ניקולאסקו ונועם בן הרוש, והשילוב האיטי של קרווין אנדרדה וחליו וארלה. ומה עם השאלות שלכם? האזנה נעימה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */