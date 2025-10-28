יום שלישי, 28.10.2025 שעה 06:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

“גם עם תורג'מן וזהבי האמנתי שאני יכול לשחק"

אבו פרחי דיבר לאחר שפתח ב-1:3 של מכבי ת"א על ק"ש: "במועדון לא מסתכלים על תפקיד, מי שעובד קשה מקבל הזדמנות. מקווה להיות אחד השחקנים המובילים"

|
סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)
סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב הצליחה לצאת אמש (שני) עם חיוך על הפנים לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון, כשהפעם השיגה את שלוש הנקודות עם 1:3 מול עירוני קריית שמונה. מי שקיבל את ההזדמנות בהרכב הקבוצה היה סייד אבו פרחי, שגם דיבר לאחר המפגש.

הגעתם למשחק קצת עם הגב לקיר, איך הגעתם? היה לחץ?
”אני לא חושב שיש לחץ. אנחנו באים כמו כל משחק, לא משנה מה המתחרות שלנו עושות. באים כל משחק, חייבים שלוש נקודות ואני שמח שהשגנו את זה”.

יש הרבה חילופים ופציעות בהתקפה של מכבי, אתה רואה את עצמך משיג את המקום בהרכב?
”אני עובד קשה באימונים, ואני שמח שהוא (לאזטיץ’, ר.א) נתן לי את המקום בהרכב הפעם ומקווה גם להמשיך”.

זז'רקו לאזטיץ', העניק את המקום בהרכב (רדאד ג'בארה)

היה לך ברור כבר בקיץ שתחזור לסגל מעונת ההשאלה?
”באתי בתחילת העונה, עבדתי קשה, המאמן ובן דיברו איתי והבנו מה הדרך שלי תהיה”.

אתה יכול לשחק בכנף, כחלוץ, מה אתה מעדיף?
“אני מעדיף להיות על המגרש, תודה”.

איך התמודדתם עם הלחץ של ק”ש והאם הופתעתם מהיריבה?
”קריית שמונה קבוצה ממש טובה, באמת, הם עשו לנו מלא בעיות וצרות והגיעו למצבים. עמדנו שם עם האופי, אני שמח על הנקודות ומסתכל הלאה”.

מה היו התחושות בחדר ההלבשה ברצף המשחקים ללא ניצחון?
”אם תסתכל על הקבוצות שהפסדנו להן, אלה קבוצות טופ, וגם שיחקנו טוב במשחקים האלה והגענו להזדמנויות. היינו מעודדים, כולם ממש בטוב בחדר ההלבשה ויודעים להרים אחד את השני”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים, יודעים להרים אחד את השני (רדאד גשחקני מכבי תל אביב חוגגים, יודעים להרים אחד את השני (רדאד ג'בארה)

איך הבחירה של לאזטיץ’ לשים את דור פרץ לפרקים כחלוץ השפיעה על החלוצים?
”זה נתן מוטיבציה לעבוד יותר קשה ולהוכיח לו”.

אתה מרגיש משהו מיוחד לקראת המשחק מול ריינה?
”זה משחק כמו כל משחק, אבל כן, לשחק נגד קבוצה שנתנה לי את הבמה זה כיף, אני מכוון לכבוש אפשר להגיד? לחגוג אני לא אחגוג, אני אכבד, זו קבוצה שכיבדה אותי”.

מכבי החתימה בקיץ את יון ניקולאסקו, אתה האמנת שבשלב הזה תהיה משמעותי בקבוצה?
”גם שנה שעברה כשדור תורג’מן וערן זהבי היו אז האמנתי שאני יכול לשחק, בגדול אני לא מסתכל מי על התפקיד, גם בתור מועדון לא מסתכלים איזה שם על התפקיד, מי שעובד קשה ומוכיח את עצמו בסוף מקבל, אני שמח שאני מתחיל לאט לאט לפרוץ ואני מקווה שבסוף השנה אהיה אחד מהשחקנים המובילים בקבוצה”.

ערן זהבי ודור תורגערן זהבי ודור תורג'מן, גם כשהם היו אבו פרחי האמין בעצמו (ראובן שוורץ)

המאמן אמר לנו הרבה דברים חיוביים עליך, מה אתה מרגיש ממנו ואיך הקשר בניכם?
”הוא מדבר איתי, מכוון אותי, גם העוזרים מכוונים ומאמינים בי, ועובדה שאני משחק”.

מה השאיפות שלך? האישיות? איך אתה רואה את הקריירה שלך?
”כרגע אני מתעסק רק בשנה, אני רוצה להיות שחקן הרכב במכבי תל אביב, זה היה החלום שלי מאז שהגעתי למועדון בתור ילד, מקווה לעשות את זה ולכבוש כמה שיותר שערים ולעזור לקבוצה”.

סייד אבו פרחי חוגג עם חבריו לקבוצה, רוצה להיות שחקן הרכב במכבי תל אביב (רדאד גסייד אבו פרחי חוגג עם חבריו לקבוצה, רוצה להיות שחקן הרכב במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בנוגע לאירופה, זה נראה קשה מאוד. אמנם היה תיקו מכובד בסלוניקי, אבל שני הפסדים ועכשיו זה רק הולך ונהיה יותר קשה עם המשחקים הבאים, אפשר לעשות משהו או שהרמה לא בשבילנו?
”כמובן שאפשר לעשות, קבוצות קטנות יכולות להפתיע גדולות ורואים את זה, אנחנו מסתכלים בלבן של העיניים, אנחנו לא משחקים בבית אז זה מאוד קשה, ננסה להוציא כמה שאפשר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */