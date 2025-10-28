יום שלישי, 28.10.2025 שעה 07:41
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

בחולון מודים: צריכים ללמוד איך לסגור משחקים

בקבוצה של דני פרנקו שמחו מאוד מהניצחון הדרמטי 77:86 על אליצור נתניה, ובמיוחד מהיכולת שלהם במחצית הראשונה, אך יודעים כי כמעט קרסו ברבע האחרון

|
ג'ורדן מקריי. התעלות שלו (רועי כפיר)
ג'ורדן מקריי. התעלות שלו (רועי כפיר)

הפועל חולון ניצחה אמש (שני) 77:86 את אליצור נתניה במסגרת המחזור השלישי של ליגת ווינר סל, במשחק שנדמה שהוציא את אנשי הקבוצה עם תחושות מעורבות משהו. בכל זאת, חולוניה כבר הובילה ב-27 הפרש על קבוצתו של עידן אבשלום, רק שחניכיו של האחרון הצליחו לחזור למשחק באופן מעורר כבוד והשוו את התוצאה, לאחר ריצת 4:31 בערב שבסופו של דבר ג'ורדן מקריי שוב הגיע בקלאץ' כדי לסגור עניין. 

הסגולים-צהובים הרכיבו סגל מרשים בקיץ ושיחקו שני משחקי ליגה בסך הכל, בשניהם חניכיו של דני פרנקו הראו אופי ובשניהם היא נזקקה לג'ורדן מקריי, כאשר בראשון אין ספק שהיה מדובר בסיומת דרמטית מאין כמותה. אתמול, מקריי השתלט על המשחק עם שבע נקודות ברבע הרביעי כדי לסגור עניין, במה שהשאיר את הניצחון כמו גם את השמחה אצל חולוניה, אך גם עם טעם חמצמץ שנקלעו לסיטואציה ממנה יכלו להימנע, עם אנרגיות וריכוז טובים יותר. 

בקבוצה הכינו את השחקנים למשחק אתמול גם ברמה המנטלית, וכאמור הפתיחה הייתה נהדרת מבחינתה של חולוניה עם יחס אסיסטים-איבודים נהדר, של 15 אסיסטים אל מול איבוד בודד. במחצית השנייה, לשם השוואה, היחס עמד על 11:8, כלומר חניכיו של פרנקו איבדו שמונה כדורים במחצית השנייה. בהפועל חולון שמחים כמובן על הניצחון ומודים שהדברים לא יכולים היו להיות כך, מהבחינה שבסופו של דבר הם הפכו את המשחק לקשה מבחינתם בשורה התחתונה, וכשמובילים ב-27 הפרש בהחלט אפשר לומר שלא לצורך. 

שחקני חולון מרוצים (רועי כפיר)שחקני חולון מרוצים (רועי כפיר)

הדרמה הייתה שם, הטעם המעט מוזר שלאחר מכן גם כן, אך גם השמחה. ישנם דברים שהסגולים צהובים לוקחים מהמשחק, כמו את השטף ההתקפי שהיה שווה 56 נקודות במחצית הראשונה ואת האגרסיביות שחניכיו של פרנקו הציגו בהגנה. לצד הדברים החיוביים, בחולוניה דיברו בסיומו של המשחק על כך שהם עדין צריכים ללמוד איך לסגור משחקים ולא ליפול בדברים הקטנים. 

פרנקו:״היה קשה לגייס אנרגיות למשחק הזה״

מה שלא עבד מבחינתם של חניכיו של פרנקו, היה שלא הצליחו לעצור את המומנטום, או לפחות לא ידעו לעצור את השטף שקבוצתו של עידן אבשלום בנתה, כאשר בחולוניה מבהירים כי יצטרכו ללמוד ממה שקרה במשחק מול נתניה. משחקה הבא של הקבוצה יהיה ביום שישי הקרוב, באולם לב המושבה, מול עירוני נס ציונה של עמית שרף. 

