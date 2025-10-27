הפתעה: מכבי רמת גן הפסידה להפועל ראשל"צ

ליגת הכדוריד נשים המשיכה הערב (שני) בהפתעת הלילה, במשחק שנעל את המחזור השלישי, כאשר הפועל ראשון לציון רשמה ניצחון בכורה והנחילה לאלופה הפסד ליגה ראשון, כשניצחה 22:25 את מכבי רמת גן והשיגה שתי נקודות ראשונות ומשחק נהדר. בנוסף, בלאומית גברים – הפועל ערד ניצחה את מכבי דימונה בדרבי של הנגב, 33:34.

דיאנה צ'רביאקובה הובילה את רשימת המבקיעות של האדומות עם שבעה שערים. ויקטוריה מרקל, מליסה רוחה ואושר כהן 5 כ"א, רנטה מקסימנקו, שירה כהן וליה אלמוג 1 כ"א. וילמה לוסיו הצטיינה עם 19 עצירות ב-46%. שרון אקלר הובילה את רשימת המבקיעות של הארזים עם 6 שערים, קרן טפליצקי 4, שיר גבזה, אנה לזינסקי ואניה סטורזו'וק 3 כ"א, דניאלה דה לירה סוסה 2, עמית איזק 1. מרינה שלימובה סיימה עם 9 עצירות ב-30 אחוזים.

המחזור שהיה מפוצל - נפתח בניצחונה של נס ציונה על הפועל קרית אונו 31:34, נמשך בניצחונה של מחזיקת גביע המדינה בנות הרצליה על מכבי פ"ת 17:30. אמש, מ.כ חולון גברה על א.ס רמה"ש 21:30 והפועל אשדוד ב'בית מכבי' על מכבי ראשל"צ 43:36.

הדרבי של הנגב אמש, בין דימונה לערד (שלומי טובול)

הפועל אשדוד מוליכה את הטבלה עם 6 נק'. בנות הרצליה עם 4 נק' משני משחקים, והשתיים ייפגשו ביום חמישי בעיר הנמל הדרומית במסגרת המחזור הרביעי. אחריהן, שורה של קבוצות עם שתי נקודות, כאשר מכבי ראשל"צ והפועל קרית אונו טרם השיגו נקודות. ביום חמישי ייערך המחזור הרביעי - מפגשים נוספים בו: מכבי הארזים ר"ג תארח את מכבי ראשל"צ. חולון את מכבי פ"ת. נס ציונה את הפועל ראשל"צ ורמה"ש את קרית אונו.

אמש יצאה לדרך הליגה הלאומית לגברים. שתיים שמסמנות עלייה לליגת העל - הן מכבי דימונה והפועל ערד, שנפגשו לדרבי של הנגב. ערד רשמה ניצחון חוץ 33:34. קבוצה נוספת ששואפת לשוב לליגת ווינר היא מכבי קרית מוצקין, שגברה על מכבי פ"ת 26:33. בדרבי השפלה, באר יעקב, העולה מהעונה שעברה, ניצחה את העולה החדשה א.כ הפיראטים נס ציונה 23:24. מ.כ חולון צעירים גברה על מכבי רעננה 27:34 והפועל פ"ת על הפועל קרית אונו/סביון 27:34. הפועל ר"ג הייתה הקבוצה החופשית בליגה שמונה 11 קבוצות, ועברה לפורמט משחקים חדש - 22 מחזורים (עם ביטול שלב הבתים) ובסיומם שתי עולות לליגת ווינר (במקום אחת).