יום שלישי, 28.10.2025 שעה 07:41
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
67%499-5346אולימפיאקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%524-5306פנאתינייקוס4
67%528-5626פאריס5
67%492-5066וירטוס בולוניה6
67%485-5166ז'לגיריס7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

הכישרון בפנאתינייקוס לא מתורגם לתוצאות

הקבוצה מאתונה התחמשה שוב ושוב במטרה לזכות ביורוליג, אך הפרויקט של עתמאן לא מגיע למיצוי. התלות בקנדריק נאן והכישלון של הכוכבים בלטו במיוחד

|
שחקני פנאתינייקוס (IMAGO)
שחקני פנאתינייקוס (IMAGO)

המסע המחודש של פנאתינייקוס החל בעונת 2023/24, כשהיא נכנסה לאחד ממרוצי החימוש המרשימים ביותר שראתה אירופה, במטרה לזכות ביורוליג. בקיץ שעבר, הם עשו התאמות נוספות שנחשבו למרוץ חימוש מחודש אשר הסתיים בפיינל פור, אך ללא זכייה ביורוליג.

בקיץ הנוכחי, הקבוצה מאתונה התחמשה שוב בצורה מרשימה במיוחד, אך המשותף לכל מרוצי החימוש הללו הוא שלא הצליחו להרשים בשנים האחרונות. אמנם פנאתינייקוס הייתה טובה יותר ברגעים החשובים, אך כפי שניתן להבין, הכישרון לא תורגם לתוצאות המצופות על הפרקט.

דיסקליימר קטן: הקבוצה אמנם נראתה טוב בפועל, אך ביחס לכישרון והאיכות המצופים, היה מצופה לראות אותה מצטיינת כמו אנאדולו אפס בתחילת העשור. בעונה הנוכחית, המאמן עתמאן הצליח לבקר את שחקניו ובמקביל גם לשלוח להם מסרים של אמון, אך השורה התחתונה היא שפנאתינייקוס אמורה להראות יותר טובה.

מאז תחילת הפרויקט, זה לא קרה. הקבוצה תלויה רבות בקנדריק נאן, לטוב ולרע. יש שם עומק וכישרון רב, אך ישנם דברים שהסיטואציה מסבירה טוב יותר. זה התירוץ שבו משתמשים כשמנסים להסביר איך שחקן הצליח בקבוצה אחת ולא באחרת.

קנדריק נאן, הקבוצה תלויה בו לטוב ולרע (IMAGO)קנדריק נאן, הקבוצה תלויה בו לטוב ולרע (IMAGO)

העניין אצל עתמאן הוא שהשחקנים שלו, בין אם הם משלימים או כוכבים, צריכים להיות מסוגלים לספק את הסחורה בכל שלב של המשחק. אחרת, הם עלולים לא לספק את הביטחון הנדרש למאמנם. באנאדולו זה עבד מצוין, והקבוצה הטורקית זכתה להצלחה רבה בזמן שפיזרה הרס ברחבי אירופה.

בעונה הראשונה של הפרויקט, לוקה וילדוזה, שכבר היה לו תפקיד משמעותי בבאסקוניה ובכוכב האדום בלגרד, הפך לשחקן משני. זה לא כל כך הסתדר, אף שראה דקות בגמר היורוליג. בשנה שלאחר מכן, לורנזו בראון, שהיה ידוע בכישרונו וביכולותיו, היה זה שצריך את הכדור בידיו, אך גם הוא לא הצליח להותיר חותם. השנה, טי ג’יי שורטס, שגם הוא זקוק לכדור כדי להצטיין, לא הצליח לשחזר את הצלחותיו מהעבר ביורוקאפ ובליגת האלופות של פיב”א.

לוקה וילדוזה במדי פנאתינייקוס, השידוך לא הסתדר (IMAGO)לוקה וילדוזה במדי פנאתינייקוס, השידוך לא הסתדר (IMAGO)

האם זה נשמע מוכר? כנראה שכן. אם לא יתרחש משהו מיוחד, פנאתינייקוס שוב תמצא את עצמה בפיינל פור היורוליג. ומה לגבי מכבי תל אביב הערב (שלישי) ב-21:15? הם צריכים את כולם: כן, הקבוצה מתחילה לממש את הפוטנציאל שלה, אך כדי להגיע להצלחה, יש צורך בהמשכיות ועקביות, ואולי גם חיזוק. תמיר בלאט, רומן סורקין, לוני ווקר ואושיי בריסט צריכים להמשיך להתקדם, כי הקבוצה צריכה את כולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */