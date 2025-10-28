יום שלישי, 28.10.2025 שעה 07:41
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
83%529-5546הפועל ת"א1
67%499-5346אולימפיאקוס2
67%496-5246הכוכב האדום3
67%524-5306פנאתינייקוס4
67%528-5626פאריס5
67%492-5066וירטוס בולוניה6
67%485-5166ז'לגיריס7
50%495-5096מונאקו8
50%543-5416ברצלונה9
50%482-4946פנרבחצ'ה10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
50%491-5016ריאל מדריד12
50%569-5656ולנסיה13
50%497-4926דובאי14
33%510-4856אנדולו אפס15
33%489-4916אולימפיה מילאנו16
33%510-4546באיירן מינכן17
33%520-5046ליון וילרבאן18
33%554-5326מכבי ת"א19
0%576-5136באסקוניה20

"יהיה לא פשוט, אבל בסוף זו קבוצה נגד קבוצה"

מכבי תל אביב מתכוננת לפנאתינייקוס היום ב-21:15, עם נוסחה ברורה: "צריכים לבוא בדיוק כמו שבאנו מול אולימפיאקוס וריאל מדריד ואז יש לנו סיכוי"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תתארח הערב (שלישי, 21:15) באואקה, או בשמו החדש טלקום סנטר אתונה, במסגרת המחזור השביעי של היורוליג בו תפגוש את פנאתינייקוס של ארגין עתאמן. השבוע יהיה שבוע המשחקים הכפול השלישי של התחרות הבכירה של אירופה, כאשר בחמישי עודד קטש וחניכיו “יארחו” את הכוכב האדום בלגרד. הצהובים-כחולים מתחילים את השבוע במאזן של שני ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים ובמועדון יודעים: "אנחנו צריכים לשנות את התמונה ולא משנה מה הנסיבות".

פנאתינייקוס של ארגין עתאמן מגיעה לאחר הפסד לוירטוס בולוניה במחזור הקודם וכשהיא מדורגת במקום השני ביורוליג עם מאזן הפוך מזה של מכבי תל אביב, כלומר ארבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים. בסביבת הקבוצה מציינים: "משחקים נגד אחת הקבוצות הטובות והחזקות שיש ליורוליג להציע", הסגל של פנאתינייקוס עמוק ואיכותי, אבל יחד עם זאת "בסוף זו קבוצה מול קבוצה" אומרים אצל מחזיקת גביע המדינה.

מבחינתם של אנשי הקבוצה, הנוסחה ברורה: "צריכים לבוא בדיוק כמו שבאנו מול אולימפיאקוס ונגד ריאל מדריד ואז יש לנו סיכוי", כזכור, בשני המשחקים האחרונים הצהובים-כחולים סיפקו דקות נהדרות מול היוונים והספרדים שהצליחו להשלים קאמבק, רק שמול מדריד המילה האחרונה הייתה של מכבי תל אביב שם מודים לקראת המשחק הערב: "לא פשוט לשחק באואקה ובאופן כללי לא פשוט להרכיב קבוצה חדשה זו כבר פעם שנייה בשנתיים, כך שזה הופך להיות מורכב יותר". 

ארגין עתמאן. "אחד המאמנים הטובים באירופה" (IMAGO)ארגין עתמאן. "אחד המאמנים הטובים באירופה" (IMAGO)

המצב המורכב לא מביא את אנשי הקבוצה להנמיך ציפיות, יתרה מכך "רוצים להמשיך להתחבר ולחבר עוד ניצחון. לא מחפשים מחמאות זו לא מכבי תל אביב, אנחנו באים לנצח באחד האולמות הכי קשים באירופה מול אחד המאמנים הכי טובים באירופה", המטרה כאמור ברורה, שכן במועדון מכוונים לפתוח את השבוע הכפול השלישי של התחרות הבכירה באירופה ברגל ימין ומסכמים "מקווים להמשיך באותו הקצב". 

הקבוצה הגיעה אתמול לשדה התעופה לפני ההמראה לאתונה בשעות הערב המוקדמות כאשר מאמן הקבוצה עודד קטש התייחס לסוגיית העומס העונה כאשר לראשונה בהיסטוריה של הליגה שנחשבת לשנייה בטיבה בעולם כבר במחזור השביעי משוחק לה שבוע המשחקים הכפול השלישי וחשף כי בעתיד ייתכן כי יהיו יותר קבוצות אך ישחקו פחות משחקים, כלומר ייתכן לו שינוי נוסף בפורמט היורוליג בעתיד הקרוב בעונה הבאה.

