יום שני, 27.10.2025 שעה 21:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

גלי וזיו ברמן: תודה, לעולם לא נשכח את זה

רגע מרגש בבלומפילד, כשמכבי ת"א ערכה טקס לרגל חזרת התאומים, יחד עם עמרי מירן. האחים דיברו בסרטון: "לא יכולים לחכות לחזור למגרש, יאללה מכבי"

|
גלי וזיו ברמן על המסך בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
גלי וזיו ברמן על המסך בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

צמרמורת. מכבי תל אביב ערכה הערב (שני) לפני משחקה מול עירוני קריית שמונה טקס מרגש לעיני קהל מלא בבלומפילד, כשהסירה את חולצותיהם של עמרי מירן והאחים גלי וזיו ברמן מהכיסאות שנשמרו לכבודם עד לחזרתם. את מירב ההצגה גנבו התאומים, שהופיעו על גבי מסך האצטדיון עם מסר לקהל ולשחקנים:

“אחים שלנו ליציע, שחקני והנהלת מכבי תל אביב. רצינו להגיד לכם תודה, על כל מה שעשיתם בשנתיים האחרונות באמת כדי להביא לשחרורנו, אנחנו לעולם לא נשכח את זה. אסור לנו לשכוח שיש לנו עוד חטופים שנמצאים שם, אנחנו צריכים להמשיך להילחם למענם עד שיחזרו אלינו.

“אנחנו לא יכולים לחכות לרגע שנחזור לבלומפילד, אבל עד אז, אנחנו רוצים שתרעידו את האצטדיון, תצרחו, תתנו הכל, ושננצח. אנחנו מקווים לשמוע אתכם עד אלינו הביתה, ועד אז – יאללה מכבי”.

החולצות של עמרי מירן וגלי וזיו ברמן (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מסיר את החולצות מהכיסאות (רדאד ג'בארה)
גלי וזיו ברמן על המסך בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
