יום שני, 27.10.2025 שעה 20:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אבו פרחי ושלמה בהרכב של מכבי ת"א מול ק"ש

שחקן הכנף יעלה באגף שמאל, הבלם יפתח לצד עלי קמארה במרכז ההגנה הערב ב-20:00. גם דור פרץ ורוי רביבו ב-11. בצד השני, אבו רומי בחוד הצפוניים

|
סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)
סייד אבו פרחי (Picture by Pedja Milosavljevic)

אחרי פיצוץ הדרבי במחזור הקודם, מכבי תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, כשהאלופה שואפת לנצח בבלומפילד כדי לא לתת לפסגה לברוח, על אף שיש לה עוד משחק חסר.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ נכנעו ביום חמישי האחרון 3:0 למיטיולן בליגה האירופית, כשהמשחק נגד אסטון וילה החזקה שזה עתה ניצחה את מנצ’סטר סיטי כבר מעבר לפינה. משחק הליגה האחרון של מכבי ת”א (ששוחק) הסתיים ב-1:1 עם מכבי חיפה לפני פגרת הנבחרות.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, דור פרץ, אושר דוידה, סייד אבו פרחי ואלעד מדמון. 

אלעד מדמון. ב-11 של לאזטיץאלעד מדמון. ב-11 של לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מהצד השני של המתרס, הקבוצה הצפונית מהמקום ה-12 הדהימה במחזור הקודם את המוליכה הפועל באר שבע וניצחה אותה 0:1, במה שהיה ניצחונה השני בלבד העונה. האורחת לא הפסידה בצמד המחזורים האחרונים ושואפת להפתיע בבלומפילד.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, אנתוני לימבומבה, עלי מוסה ומוחמד אבו רומי.

מוחמד אבו רומי. עולה בחוד של ברדה (עמרי שטיין)מוחמד אבו רומי. עולה בחוד של ברדה (עמרי שטיין)

במשחק האחרון בין הקבוצות ניצחה מכבי ת”א 1:2 בפברואר כשהתארחה בצפון, אלא שבפעם האחרונה שקריית שמונה הגיעה לבלומפילד היא הדהימה עם 0:1 על הצהובים בנובמבר 2024, כאשר מוחמד אבו רומי כבש את שער הניצחון בדקה ה-81.

