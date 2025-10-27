טיבי וספיצ'קוב לא ישתתפו באליפות אירופה

נבחרת גלישת הרוח לנשים, שהיא הנבחרת הטובה בעולם, נערכת בימים אלה לשתי התחרויות האחרונות שיסגרו את העונה. בשבוע הבא תתקיים אליפות ישראל שתתקיים במכמורת ובעוד כחודש בפאלרמו שבאיטליה, ממנה ייעדרו שתי גולשות רוח ותיקות ומובילות מהנבחרת של שחר צוברי.

חובבי גלישת הרוח הישראלים יוכלו לצפות מקרוב בגולשות הרוח המובילות בעולם, בהן סגנית אלופת העולם הטרייה תמר שטיינברג וסגנית האלופה האולימפית שרון קנטור. הן יתחרו בימים רביעי עד שבת, בשבוע הבא, בחוף מכמורת במסגרת אליפות ישראל ב-IQ פויל.

מיד לאחר מכן, נבחרות גלישת הרוח ימריאו לאיטליה כדי להתכונן לאליפות אירופה. מי שייצאו לתחרות יגיעו בכושר טוב ויעשו הכל כדי לנצח, אך ל-ONE נודע כי קטי ספיצ’קוב ושחר טיבי החליטו לוותר על השתתפותן בתחרות היוקרתית מסיבות מקצועיות, כך שהן יסיימו את העונה בשלב מוקדם יותר, משום שמיד לאחר מכן נבחרת הנשים של שחר צוברי צפויה לצאת לפגרה ולסיים את העונה רשמית.

קטי ספיצ'קוב (sailing energy)

ההחלטה הזו מקובלת יחסית בענף, הרי שזו עדיין שנה פוסט אולימפית, מה גם שאליפות העולם מאחוריהן, כך שבמבט רחב על כל הקמפיין עד לאולימפיאדת לוס אנג’לס 2028 יש מי שמתכננים כבר את העונה הבאה. בנוסף, זהו הקמפיין האולימפי השלישי של טיבי וספיצ’קוב, כך ששתיהן כבר ותיקות יחסית בסגל הנבחרת ויודעות כיצד להתנהל.

בצוות המקצועי של נבחרת הנשים ישקלו לשלב בשנה הבאה גולשות רוח צעירות בנבחרת הבוגרת, ככל הנראה כדי להיערך לאפשרות שיהיו מי שירצו לקחת הפסקות ארוכות יותר ועל מנת להזרים “דם חדש” כדי להמשיך בפעילות המלאה של הנבחרת עם אימונים תחרותיים. המאמן הלאומי שחר צוברי סימן שלוש גולשות רוח צעירות בנות 17-18 שמכוונות לאולימפיאדת 2032 אבל ייתכן שישתלבו כבר בקמפיין הנוכחי ל-2028 באופן מדורג באימונים. בין היתר, יהלי לין ומאיה בראל רשומות כאופציה להצטרף לנבחרת הנשים.

שחר צוברי (לילך וויס-רוזנברג)

אגב, באליפות אירופה לנוער בגלישת רוח בדגם IQ פויל שהתקיימה בסוף השבוע באיטליה הוכתרו פלג רג'ואן ונעמה פלטניק לסגן וסגנית אלופי אירופה בקטגוריות עד גיל 19 ועד גיל 17. בנוסף, ראם מגן זכה במדליית הארד באליפות אירופה לנוער בסירות ILCA7 בספליט שבקרואטיה. באיגוד השייט מרוצים מדור העתיד שנבנה בשנים האחרונות בארץ.

בתוך כך, שינוי נוסף נעשה בצוות המוביל בשייט מפרשיות 470. ניתאי חסון יעבור להתחרות עם נוגה טיאנו בת ה-20, לאחר שהשניים החלו להתאמן יחדיו בשבועות האחרונים. אומנם חסון לאחרונה עבד עם סער תמיר והצוות הזה אפילו התחרה באליפות העולם ביחד, אבל לאחרונה תמיר הודיעה לראשי הנבחרת כי בחרה להתחיל בלימודים אקדמיים ולא תמשיך עד אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. עוד קודם לכן, כזכור, גם נועה לסרי פרשה מקריירה ספורטיבית ועזבה את חסון לטובת לימודים.