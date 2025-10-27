מערכת ONE
27/10/2025 22:00
פאבלו בריוס (La Liga)
המחזור ה-10 בליגה הספרדית ממשיך בשעה זו לאחר שאתמול קיבלנו תצוגת כדורגל מרשימה בקלאסיקו, עם ניצחון של ריאל מדריד על ברצלונה בסנטיאגו ברנבאו. כעת יצאה לדרך התמודדות נוספת כשריאל בטיס מארחת את אתלטיקו מדריד בבניטו ויימרין שבסביליה. שידור חי בערוץ ONE.
האורחים ירצו להשכיח את משחקן האחרון באירופה ולהתחיל לעלות על הגל. בשבוע שעבר הובסו חניכיו של דייגו סימאונה בלונדון במסגרת ליגת האלופות, הייתה זו תצוגה רעה של הקולצ’ונרוס, עם 4:0 אצל ארסנל באצטדיון האמירויות.
בצד השני, המארחים ירצו גם הם להתחיל להתחבר, כשהם אחרי שני משחקים בהם לא הצליחו לנצח, הראשון היה במחזור הקודם, האנדלוסים הגיעו ללה סרמיקה להתמודדות מול מנור סולומון וחבריו אך סיימו בתיקו, גם במשחק האחרון באירופה דברים לא הלכו כמו שצריך, הקבוצה מסביליה נדדה לבלגיה וסיימה בתיקו מאופס מול גנק בליגה האירופית.
המשחק האחרון שהתקיים בין השתיים היה בסוף העונה שעברה, כאשר היו אלה הרוחיבלאנקוס שאירחו את המשחק במטרופולינו והביסו 1:4 עם תצוגת משחק מרשימה של חוליאן אלבארס כשהבקיע צמד ובישל ולאנחל קוראה. האם הכוכב הארגנטינאי יצליח להציל את אתלטיקו מדריד?
מחצית ראשונה
-
'32
- בטיס לא מפסיקה ללחוץ, הפעם היה זה ריקרדו רודריגס שהצליח להגיע כמעט עד לשער, לבעוט בעיטה שטוחה ועוצמתית, אך לא מצא את מסגרת
-
'30
- לאחר שסימאונה נותר לבד מול הגנת הביתיים, הצליח למצוא את אלברס שהחטיא את המסגרת בסנטימטרים ספורים
-
'28
- ריאל בטיס התחילה להעלות קצב, הכדור הגיע לעבד אזלזולי שבעט בעיטה שטוחה וחזקה לפינת השער של יאן אובלק, השוער הסלובני שלח יד ארוכה והדף את הכדור
-
'26
- צ'יפ נהדר של אלברס הגיע לניקו גונזאלס שהצליח להגיע לכדור ולבעוט, אך הקיצוני היה בנבדל
-
'20
- ביירין עם מהלך נהדר, מרים לקוצ'ו הרננדס אך החלוץ לא הצליח לנגוח טוב והכדור הלך החוצה
-
'16
- התקפה קבוצתית נהדרת של הקולצ'ונרוס הגיעה לכדי כדור רוחב מצד ימין שהיה אמור לפגוש את מרקוס יורנטה, אבל הקטור ביירין הצליח להרחיק את הכדור, האורחים לא מפסיקים עם הלחץ הגבוה
-
'14
- ניקו גונזלס פרץ מהאגף הימני לכיוון השער של לופס בעט בעוצמה, אך שוער האנדלוסים הצליח להדוף את הכדור לקרן
-
'4
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון 0:1: ג'וליאנו סימאונה קיבל את הכדור ממש מחוץ לרחבה, בעט בעיטה עוצמתית לפינה והכניע את פאו לופס, הבן של המאמן פתח נהדר את המשחק
-
'1
- השופט חואן מרטינס הוציא את המשחק לדרך!