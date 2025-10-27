יום שני, 27.10.2025 שעה 22:47
יום שני, 27/10/2025, 22:00אצטדיון בניטו ויימריןליגה ספרדית - מחזור 10
אתלטיקו מדריד
דקה 45
0 1
שופט: חואן מרטינס
בטיס
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20
מערכת ONE | 27/10/2025 22:00
המחזור ה-10 בליגה הספרדית ממשיך בשעה זו לאחר שאתמול קיבלנו תצוגת כדורגל מרשימה בקלאסיקו, עם ניצחון של ריאל מדריד על ברצלונה בסנטיאגו ברנבאו. כעת יצאה לדרך התמודדות נוספת כשריאל בטיס מארחת את אתלטיקו מדריד בבניטו ויימרין שבסביליה. שידור חי בערוץ ONE.

האורחים ירצו להשכיח את משחקן האחרון באירופה ולהתחיל לעלות על הגל. בשבוע שעבר הובסו חניכיו של דייגו סימאונה בלונדון במסגרת ליגת האלופות, הייתה זו תצוגה רעה של הקולצ’ונרוס, עם 4:0 אצל ארסנל באצטדיון האמירויות.

בצד השני, המארחים ירצו גם הם להתחיל להתחבר, כשהם אחרי שני משחקים בהם לא הצליחו לנצח, הראשון היה במחזור הקודם, האנדלוסים הגיעו ללה סרמיקה להתמודדות מול מנור סולומון וחבריו אך סיימו בתיקו, גם במשחק האחרון באירופה דברים לא הלכו כמו שצריך, הקבוצה מסביליה נדדה לבלגיה וסיימה בתיקו מאופס מול גנק בליגה האירופית.

המשחק האחרון שהתקיים בין השתיים היה בסוף העונה שעברה, כאשר היו אלה הרוחיבלאנקוס שאירחו את המשחק במטרופולינו והביסו 1:4 עם תצוגת משחק מרשימה של חוליאן אלבארס כשהבקיע צמד ובישל ולאנחל קוראה. האם הכוכב הארגנטינאי יצליח להציל את אתלטיקו מדריד?

מחצית ראשונה
  • '32
  • החמצה
  • בטיס לא מפסיקה ללחוץ, הפעם היה זה ריקרדו רודריגס שהצליח להגיע כמעט עד לשער, לבעוט בעיטה שטוחה ועוצמתית, אך לא מצא את מסגרת
  • '30
  • החמצה
  • לאחר שסימאונה נותר לבד מול הגנת הביתיים, הצליח למצוא את אלברס שהחטיא את המסגרת בסנטימטרים ספורים
  • '28
  • החמצה
  • ריאל בטיס התחילה להעלות קצב, הכדור הגיע לעבד אזלזולי שבעט בעיטה שטוחה וחזקה לפינת השער של יאן אובלק, השוער הסלובני שלח יד ארוכה והדף את הכדור
  • '26
  • החמצה
  • צ'יפ נהדר של אלברס הגיע לניקו גונזאלס שהצליח להגיע לכדור ולבעוט, אך הקיצוני היה בנבדל
  • '20
  • החמצה
  • ביירין עם מהלך נהדר, מרים לקוצ'ו הרננדס אך החלוץ לא הצליח לנגוח טוב והכדור הלך החוצה
  • '16
  • החמצה
  • התקפה קבוצתית נהדרת של הקולצ'ונרוס הגיעה לכדי כדור רוחב מצד ימין שהיה אמור לפגוש את מרקוס יורנטה, אבל הקטור ביירין הצליח להרחיק את הכדור, האורחים לא מפסיקים עם הלחץ הגבוה
  • '14
  • החמצה
  • ניקו גונזלס פרץ מהאגף הימני לכיוון השער של לופס בעט בעוצמה, אך שוער האנדלוסים הצליח להדוף את הכדור לקרן
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (La Liga)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (La Liga)
ג'וליאנו סימאונה חוגג עם חוליאן אלברס (La Liga)ג'וליאנו סימאונה חוגג עם חוליאן אלברס (La Liga)
  • '4
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ליתרון 0:1: ג'וליאנו סימאונה קיבל את הכדור ממש מחוץ לרחבה, בעט בעיטה עוצמתית לפינה והכניע את פאו לופס, הבן של המאמן פתח נהדר את המשחק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חואן מרטינס הוציא את המשחק לדרך!
