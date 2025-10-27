יום שני, 27.10.2025 שעה 17:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מורוזוב ייעדר, התלבטות בעמדת המגן השמאלי

בבית"ר ירושלים דרוכים ומבינים את חשיבות גמר גביע הטוטו מול הפועל מחר. המגן הימני פצוע, מנדי כשיר אך יצחקי מתלבט בינו לבין גיל כהן וירדן כהן

|
גרגורי מורוזוב (חג'אג' רחאל)
גרגורי מורוזוב (חג'אג' רחאל)

גרגורי מורוזוב לא נכלל בסגל שזימן ברק יצחקי לגמר גביע הטוטו שייערך מחר (שלישי, 20:30) באצטדיון סמי עופר. המגן סיים את המשחק האחרון מול הפועל חיפה עם פגיעה בראש ולכן הוא נגרע מהסגל. גם עילאי חג'ג' לא בסגל כשהוא אמור להתחתן מחר, וחלק מהשחקנים יגיעו לחתונה לאחר משחק הגמר.

מי שאמור להיות כשיר למשחק מחר הוא המגן השמאלי, אריאל מנדי, שחוזר מפציעה. ברק יצחקי הזמין 21 שחקנים לסגל כשאחד מהשחקנים לא יתלבש למשחק, דבר שיוכרע מחר לקראת האסיפה האחרונה של הקבוצה לפני המשחק.

מבחינת ההרכב, יצחקי יעלה בהרכב החזק ביותר שעומד לרשותו. כולם בבית"ר מבינים את גודל המעמד והחשיבות של המשחק למרות שמדובר בגביע הטוטו. גם בשל זהות היריבה מתל אביב וגם מכיוון שבית"ר כבר הפסידה העונה להפועל תל אביב ואותו הפסד גרר תגובה קשה של האוהדים, עד לידי כך שהם פרצו לחדר ההלבשה בבית וגן.

אריאל מנדי בפעולה (רדאד גאריאל מנדי בפעולה (רדאד ג'בארה)

מיגל סילבה, בריאן קראבלי, לוקה גדרני, ירין לוי, ירדן שועה, עומר אצילי וג’ונובוסקו קאלו אמורים לפתוח בהרכב, כאשר בעמדת המגן השמאלי יצחקי מתלבט בין אריאל מנדי, ירדן כהן וגיל כהן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */