מורוזוב ייעדר, התלבטות בעמדת המגן השמאלי

גרגורי מורוזוב לא נכלל בסגל שזימן ברק יצחקי לגמר גביע הטוטו שייערך מחר (שלישי, 20:30) באצטדיון סמי עופר. המגן סיים את המשחק האחרון מול הפועל חיפה עם פגיעה בראש ולכן הוא נגרע מהסגל. גם עילאי חג'ג' לא בסגל כשהוא אמור להתחתן מחר, וחלק מהשחקנים יגיעו לחתונה לאחר משחק הגמר.

מי שאמור להיות כשיר למשחק מחר הוא המגן השמאלי, אריאל מנדי, שחוזר מפציעה. ברק יצחקי הזמין 21 שחקנים לסגל כשאחד מהשחקנים לא יתלבש למשחק, דבר שיוכרע מחר לקראת האסיפה האחרונה של הקבוצה לפני המשחק.

מבחינת ההרכב, יצחקי יעלה בהרכב החזק ביותר שעומד לרשותו. כולם בבית"ר מבינים את גודל המעמד והחשיבות של המשחק למרות שמדובר בגביע הטוטו. גם בשל זהות היריבה מתל אביב וגם מכיוון שבית"ר כבר הפסידה העונה להפועל תל אביב ואותו הפסד גרר תגובה קשה של האוהדים, עד לידי כך שהם פרצו לחדר ההלבשה בבית וגן.

אריאל מנדי בפעולה (רדאד ג'בארה)

מיגל סילבה, בריאן קראבלי, לוקה גדרני, ירין לוי, ירדן שועה, עומר אצילי וג’ונובוסקו קאלו אמורים לפתוח בהרכב, כאשר בעמדת המגן השמאלי יצחקי מתלבט בין אריאל מנדי, ירדן כהן וגיל כהן.