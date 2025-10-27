יום שני, 27.10.2025 שעה 17:46
ליגה טורקית 25-26
285-2510גלאטסראיי1
237-1710טרבזונספור2
196-149פנרבחצ'ה3
1712-1610בשיקטאש4
1714-159גאזישיר גאזיינטפ5
166-1210גוזטפה6
169-139סמסונספור7
1415-1710קוניאספור8
1311-1110אלאניספור9
1114-1010קוצ'איליספור10
109-1110בשאקשהיר11
1012-910קסימפשה12
1020-1110אנטליהספור13
913-109ריזספור14
815-1010גנצ'לרבירליג'י15
813-610איופספור16
622-810קייסריספור17
422-1010פתיח קארגומרוק18

152 שופטים בטורקיה נחקרים בחשד להימורים

סקנדל עצום במדינה, כשיו"ר ההתאחדות המקומית הודיע על חקירה נרחבת בשל חשד לאלפי הימורים של שופטים על משחקי כדורגל. כל הנתונים החריגים בפנים

|
כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורגל אילוסטרציה (רועי כפיר)

סקנדל ענק מכה בכדורגל הטורקי: התאחדות הכדורגל של טורקיה פתחה היום (שני) בחקירה נרחבת נגד שופטי כדורגל במדינה בחשד להימורים לא חוקיים על משחקים.

יו”ר ההתאחדות, איברהים האג’יוסמנוגלו, אמר במסיבת עיתונאים מיוחדת כי מדובר ב-152 שופטים שונים שהימרו על משחקי כדורגל. בין השופטים שנמצאים במוקד החקירה, 7 מהם פעילים בדרג הבכיר ביותר, ואליהם מצטרפים 15 עוזרי שופט. “החל מהיום, ועדת המשמעת שלנו תתחיל בהליכים הנדרשים ותטיל עונשים הולמים”, הצהיר.

נתונים מדהימים שנחשפו בהצהרת ההתאחדות מצביעים על חומרת הפרשה: מתוך 571 שופטים, 371 פתחו חשבונות הימורים. אחד מהשופטים הללו הימר על לא פחות מ-18,227 משחקים. 10 שופטים הימרו על למעלה מ-10,000 משחקים, ו-42 שופטים הימרו על יותר מ-1,000 משחקים.

שחקני פנרבחצשחקני פנרבחצ'ה, הליגה הטורקית בבלגן (IMAGO)

יש לציין כי לשופטים הטורקיים כבר קיים מוניטין גרוע מזה זמן רב. בעונה שעברה, אדנה דמירספור נטשה משחק לאחר שריקת פנדל שגויה לטענתם, כשהם הסבירו לאחר המשחק כי לא מדובר בנושא ספציפי, אלא עניין של חוסר אחידות. 

בנוסף, בעונה שעברה דרשה פנרבחצ’ה, אחת הקבוצות הבכירות בטורקיה, כי את משחקיה ינהלו שופטים (ושופטי וידאו) זרים. יו”ר המועדון מאיסטנבול, עלי קוץ’, אף טען כי “קיימת רשת מחתרתית בכדורגל הטורקי שמחליטה כיצד יתנהל מרוץ האליפות, בעזרתם של השופטים”.

כעת, נראה כי הסקנדלים סביב נושא השיפוט בטורקיה לא מפסיקים, כשהאירוע האחרון שנחשף על ידי ההתאחדות המקומית עשוי לייצר את הבלגן הגדול מכולם ולהצדיק את טענות הקבוצות בשנים האחרונות כנגד השופטים.

