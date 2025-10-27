152 שופטים בטורקיה נחקרים בחשד להימורים

סקנדל ענק מכה בכדורגל הטורקי: התאחדות הכדורגל של טורקיה פתחה היום (שני) בחקירה נרחבת נגד שופטי כדורגל במדינה בחשד להימורים לא חוקיים על משחקים.

יו”ר ההתאחדות, איברהים האג’יוסמנוגלו, אמר במסיבת עיתונאים מיוחדת כי מדובר ב-152 שופטים שונים שהימרו על משחקי כדורגל. בין השופטים שנמצאים במוקד החקירה, 7 מהם פעילים בדרג הבכיר ביותר, ואליהם מצטרפים 15 עוזרי שופט. “החל מהיום, ועדת המשמעת שלנו תתחיל בהליכים הנדרשים ותטיל עונשים הולמים”, הצהיר.

נתונים מדהימים שנחשפו בהצהרת ההתאחדות מצביעים על חומרת הפרשה: מתוך 571 שופטים, 371 פתחו חשבונות הימורים. אחד מהשופטים הללו הימר על לא פחות מ-18,227 משחקים. 10 שופטים הימרו על למעלה מ-10,000 משחקים, ו-42 שופטים הימרו על יותר מ-1,000 משחקים.

שחקני פנרבחצ'ה, הליגה הטורקית בבלגן (IMAGO)

יש לציין כי לשופטים הטורקיים כבר קיים מוניטין גרוע מזה זמן רב. בעונה שעברה, אדנה דמירספור נטשה משחק לאחר שריקת פנדל שגויה לטענתם, כשהם הסבירו לאחר המשחק כי לא מדובר בנושא ספציפי, אלא עניין של חוסר אחידות.

בנוסף, בעונה שעברה דרשה פנרבחצ’ה, אחת הקבוצות הבכירות בטורקיה, כי את משחקיה ינהלו שופטים (ושופטי וידאו) זרים. יו”ר המועדון מאיסטנבול, עלי קוץ’, אף טען כי “קיימת רשת מחתרתית בכדורגל הטורקי שמחליטה כיצד יתנהל מרוץ האליפות, בעזרתם של השופטים”.

כעת, נראה כי הסקנדלים סביב נושא השיפוט בטורקיה לא מפסיקים, כשהאירוע האחרון שנחשף על ידי ההתאחדות המקומית עשוי לייצר את הבלגן הגדול מכולם ולהצדיק את טענות הקבוצות בשנים האחרונות כנגד השופטים.