פורסמה הגרלת גביע המדינה לנשים ולנערות

ההתאחדות לכדורגל פרסמה היום (שני) את תוצאות הגרלת הסיבוב הראשון של גביע המדינה לכדורגל נשים, נערות ונערות א’. משחקי הנערות ונערות א’ יהיו לזכרם של צבי וילינגר ז”ל ומאי נעים ז”ל בהתאמה ויתקיימו בתאריכים 11/12/25:

נשים

מ.ס. בועטות טמרה - מכבי בנות אשקלון

הפועל עירוני בנות כרמיאל - מכבי רחובות

הפועל ב"ש - מכבי ב"ש

הפועל ת"א - הפועל חדרה ש. שוורץ

מכבי עתלית - מ.כ מכבי נתניה

בנות נתניה - בית"ר ירושלים

נערות

מכבי חולון - בית"ר בנות כפר כנא

מכבי אס"א תל אביב - הפועל תל אביב

מכבי כישרונות חדרה - חופשית

הפועל רעננה - חופשית

הפועל עירוני בנות כרמיאל - חופשית

מ.ס קריית גת - חופשית

בנות נתניה - חופשית

הפועל קטמון ירושלים שירה בנקי - חופשית

הפועל בנות סכנין - חופשית

הפועל בנות מטה אשר - חופשית

מועדון בנות איכסל - חופשית

מכבי נתניה - חופשית

מכבי עתלית - חופשית

מכבי פנתרות אשדוד - חופשית

בנות מכבי פתח תקוה - חופשית

מ.כ רמת השרון - חופשית

נערות א’

בנות בית''ר כפר סבא שלומי - מכבי עתלית

מכבי אס"א תל אביב - מכבי כישרונות חדרה

הפועל רעננה - הפועל הוד השרון

מ.כ בנות טירה - מ.כ רמת השרון

בנות מכבי פתח תקווה - מועדון בנות איכסל

מ.ס הפועל מנשה - בנות נתניה

הפועל תל אביב - מכבי רחובות

הפועל בנות סכנין - הפועל בנות מטה אשר

מ.ס קריית גת 2 - מ.ס קריית גת

הפועל חיפה - מכבי פנתרות אשדוד

הפועל ע. בנות כרמיאל - בית"ר ירושלים

בית"ר בנות כפר כנא - מ.כ גליל גולן

הפועל באר שבע - מכבי חולון

בנות הרצליה - מכבי חיפה

הפועל קטמון ירושלים - בנות עירוני מודיעין