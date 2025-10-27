קווין דה בריינה עלול להחמיץ כארבעה חודשים

מכה לנאפולי. הניצחון 1:3 של הפרטנופיי ביום שבת על אינטר העלה את האלופה המכהנת לפסגת הטבלה, במאבק לשמירה על התואר, אך הוא גבה מחיר יקר עבור הקבוצה, שאיבדה את אחד השחקנים החשובים בשורותיה למשך תקופה ארוכה.

קווין דה בריינה, שהצטרף בקול תרועה רמה בקיץ כרכש הגדול של החלון עבור הקבוצה מדרום איטליה, כבש במשחק את שער היתרון בפנדל, אך נפצע במהלך הבעיטה והוחלף מיד לאחר מכן. היום (שני), המועדון אישר את חומרת הפציעה, כשאובחן עם פגיעה חמורה בשריר הדו-ראשי של הירך הימנית וככל הנראה יפספס מספר חודשים.

הקוסם הבלגי ישב כעת בחוץ ויחלוק את היציע עם חברו לנבחרת ולקבוצה, רומלו לוקאקו, שנפצע במשחקי הידידות ויחזור רק ב-2026, כשזמן החזרה המשוער שלו הוא לעוד כחודשיים, וארבעה חודשים בסך הכל. זמן ההיעדרות של דה בריינה עלול להיות זהה.

קווין דה בריינה ורומלו לוקאקו. שני החברים בחוץ (רויטרס)

כעת, נותר לראות מי אמור להיכנס לנעליו של הקשר במערך של אנטוניו קונטה, שרק אחרי התבוסה 6:2 לפ.ס.וו איינדהובן אמר שהם השתוללו הקיץ בהבאת שחקנים. עם הפציעה של הקשר, האם הדברים יסתדרו דווקא טוב יותר בלעדיו?