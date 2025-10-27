לראשונה: דניאל פרץ יפתח בהרכב של המבורג

הסיטואציה של דניאל פרץ בהמבורג בהחלט רחוקה ממה שציפה כשהוא מתפקד כשוער השני במועדון, אך נראה כי מחר (שלישי) ב-19:30 הוא יקבל הזדמנות במשחק הגביע של הקבוצה.

לקראת המפגש מול היידנהיים בשלב 32 האחרונות, מרלין פולזין, מאמן הקבוצה, אישר: “נבצע כמה שינויים בעמדות מסוימות. דניאל פרץ יהיה בשער, הוא הרוויח את זה באימונים וביכולות המנהיגות שלו”.

זו למעשה צפויה להיות ההופעה הראשונה של שוער נבחרת ישראל במשחק רשמי של המבורג, לאחר שעד כה השתתף רק במשחקי ידידות.

הקבוצה נמצאת במקום ה-13 בבונדסליגה העונה לאחר 8 מחזורים, והיא תפגוש את היידנהיים מהמקום הלפני אחרון (17) בליגה. זהו הסיבוב השני של המבורג לאחר שניצחה את פרימאסנס 1:2 בסיבוב הקודם.