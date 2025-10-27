יום שני, 27.10.2025 שעה 17:47
ליגה גרמנית 25-26
244-308באיירן מינכן1
199-168לייפציג2
187-138שטוטגרט3
176-148בורוסיה דורטמונד4
1711-188באייר לברקוזן5
1318-218איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1111-128פ.צ. קלן8
1116-128ורדר ברמן9
1015-118אוניון ברלין10
913-118פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
714-88סט. פאולי14
720-128אוגסבורג15
416-98מיינץ16
416-78היידנהיים17
318-68בורוסיה מנשנגלדבאך18

עקב מחאות נגדו: בואטנג לא יצטרף לבאיירן מינכן

הבלם הגרמני קיבל הצעה מוינסנט קומפני להצטרף לצוות האימון של הבווארים, אך התנגדות האוהדים בגלל הרשעתו באלימות, גרמה למועדון לבטל את ההצעה

|
ג'רום בואטנג (רויטרס)
ג'רום בואטנג (רויטרס)

על פי האתר “מרקור” הגרמני, מאמן באיירן מינכן וינסנט קומפני, הציע לשחקן העבר ג’רום בואטנג התמחות של מספר שבועות בצוות האימון של באיירן מינכן. מהלך זה נתקל בהתנגדות נחרצת של אוהדי הקבוצה, ושלטי מחאה הוצגו במשחקיה האחרונים נגד בורוסיה דורטמונד וקלאב ברוז’, מה שגרם להנהלת הבווארים לבטל את ההצעה.

כזכור, בואטנג הואשם באלימות כנגד בת זוגתו לשעבר, ובשנת 2021 הורשע על ידי בית המשפט במינכן. הבלם ערער על ההחלטה, אך בשנת 2024 בית הדין פסק שהבלם אשם, וגזר עליו אזהרה וקנס של 200,000 יורו. בנוסף נדרש לתרום כ-100,000 למטרות צדקה, אך לא קיבל רישום פלילי.

יאן-כריסטיאן דריזן, מנכ"ל המועדון, התייחס למצבו של בואטנג: ”אני מאמין שכל אדם זכאי לשיקום” אמר הגרמני. “שוב, אין לנו יחסי עבודה עם ג'רום. ג'רום היה שחקן ותיק וזכה איתנו בתארים רבים, ואם יש הסכם שהוא יצפה באימונים מסוימים, כפי שקורה כמאמן, אז זה בסדר גמור”. 

אוהדי באיירן מינכן (רויטרס)אוהדי באיירן מינכן (רויטרס)

בתגובה למחאות הרבות נגד המהלך, הודיעה הקבוצה כי התמחותו של בואטנג מבוטלת. בהודעת המועדון נכתב: “לאחר שיח של הקבוצה עם ג’רום בואטנג, הוחלט שג'רום לא יתמחה בבאיירן. ג'רום מרגיש מחובר מאוד לבאיירן ואינו רוצה שבאיירן תסבול נזק עקב הדיון השנוי במחלוקת הנוכחי סביב אישיותו”.

בואטנג, שנחשב לאחד הבלמים הטובים ששיחקו בעשור הקודם, הודיע על פרישה בספטמבר האחרון. הוא שיחק בבאיירן בין השנים 2011-2021, בהם ערך למעלה מ-200 הופעות במדיה. הוא זכה עמה פעמיים בליגת האלופות, תשע פעמים בבונדסליגה, וחמש פעמים בגביע הגרמני. בנוסף, הבלם היה שותף לזכייה של נבחרת גרמניה במונדיאל ב-2014.

