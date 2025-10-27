רפפורט הכחיש, בהפועל חושבים: טקטיקת מו"מ

האם אוהדי הפועל ת”א חגגו מוקדם מידי? מסתמן שלא כל כך מהר אסף רפפורט ייכנס להפועל תל אביב, כאשר בשלב הזה הוא מעדיף לקחת צעד אחורה וטוען שהוא לא מעוניין להיכנס למבנה הבעלות של המועדון האדום שנמצא ביורוליג, אך לא בטוח גם שזה הסוף של הדברים, כיוון שבהפועל תל אביב אולי חושבים אחרת.

נכון לכרגע, רפפורט הודיע שהוא אינו מעוניין בשלב הזה להיכנס כבעלים של הפועל תל אביב, אך במועדון האדום מאמינים שמדובר בטקטיקה של משא ומתן. לפי גורמים בהפועל ת”א, מנכ”ל וויז מעוניין ביותר ב-15%, ובשלב הזה זו המחלוקת הגדולה ביותר בין הצדדים.

מטעמו של אסף רפפורט נמסר בתגובה: “היה לי ממש כיף במשחק האחרון של הפועל תל אביב, אולם אין לי כוונה להיכנס כבעלים לקבוצת כדורסל בשלב זה”. בכל מקרה, כאמור בהפועל תל אביב מאמינים שזו רק טקטיקה על מנת לקבל יותר אחוזים כפי שהוא רוצה.

איטודיס: ״תודה גדולה לאוהדים״

המטרה אצל המועדון הייתה שעופר ינאי יחזיק בכ-55%, ושאסף רפפורט, גילי רענן ומיקי מלכה יחזיקו כל אחד ב-15%, ובכך תהיה חלוקה שווה בין השלושה ועדיין ינאי יחזיק ברוב. כרגע אגב לרענן יש 10% והמטרה הייתה שאולי יגיע ל-15% על מנת להגיע לשוויון, אך כאמור כרגע כל העסקה בסכנה.

בהפועל תל אביב לא נרתעים מכך שמטעמו של רפפורט יצאה הודעה שהוא לא מעוניין להיכנס בשלב הזה, וחושבים שזו רק טקטיקת ניהול משא ומתן. כעת ניתן לחכות האם אחד הצדדים יתפשר ואו שרפפורט יסכים לאחוזים שרוצים שהוא ייקח, או שבהפועל תל אביב יסכימו לתת לו יותר אחוזים משאר הבעלים, להוציא את ינאי כמובן.