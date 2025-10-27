יום שני, 27.10.2025 שעה 17:40
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4238-2213הפועל גליל עליון
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3172-1642אליצור נתניה
3263-2163עירוני נס ציונה
277-781הפועל חולון
2209-1932בני הרצליה
2172-1442מכבי ראשל"צ

רפפורט הכחיש, בהפועל חושבים: טקטיקת מו"מ

מנכ"ל וויז הודיע: "לא מעוניין להיכנס כבעלים בשלב הזה", האדומים חושבים שזה חלק מהמו"מ. גורמים במועדון: "רפפורט רוצה יותר מ-15%, זה מה שמונע"

|
עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)
עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)

האם אוהדי הפועל ת”א חגגו מוקדם מידי? מסתמן שלא כל כך מהר אסף רפפורט ייכנס להפועל תל אביב, כאשר בשלב הזה הוא מעדיף לקחת צעד אחורה וטוען שהוא לא מעוניין להיכנס למבנה הבעלות של המועדון האדום שנמצא ביורוליג, אך לא בטוח גם שזה הסוף של הדברים, כיוון שבהפועל תל אביב אולי חושבים אחרת.

נכון לכרגע, רפפורט הודיע שהוא אינו מעוניין בשלב הזה להיכנס כבעלים של הפועל תל אביב, אך במועדון האדום מאמינים שמדובר בטקטיקה של משא ומתן. לפי גורמים בהפועל ת”א, מנכ”ל וויז מעוניין ביותר ב-15%, ובשלב הזה זו המחלוקת הגדולה ביותר בין הצדדים.

מטעמו של אסף רפפורט נמסר בתגובה: “היה לי ממש כיף במשחק האחרון של הפועל תל אביב, אולם אין לי כוונה להיכנס כבעלים לקבוצת כדורסל בשלב זה”. בכל מקרה, כאמור בהפועל תל אביב מאמינים שזו רק טקטיקה על מנת לקבל יותר אחוזים כפי שהוא רוצה.

איטודיס: ״תודה גדולה לאוהדים״

המטרה אצל המועדון הייתה שעופר ינאי יחזיק בכ-55%, ושאסף רפפורט, גילי רענן ומיקי מלכה יחזיקו כל אחד ב-15%, ובכך תהיה חלוקה שווה בין השלושה ועדיין ינאי יחזיק ברוב. כרגע אגב לרענן יש 10% והמטרה הייתה שאולי יגיע ל-15% על מנת להגיע לשוויון, אך כאמור כרגע כל העסקה בסכנה.

בהפועל תל אביב לא נרתעים מכך שמטעמו של רפפורט יצאה הודעה שהוא לא מעוניין להיכנס בשלב הזה, וחושבים שזו רק טקטיקת ניהול משא ומתן. כעת ניתן לחכות האם אחד הצדדים יתפשר ואו שרפפורט יסכים לאחוזים שרוצים שהוא ייקח, או שבהפועל תל אביב יסכימו לתת לו יותר אחוזים משאר הבעלים, להוציא את ינאי כמובן.

אסף רפפורט (רועי כפיר)אסף רפפורט (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */