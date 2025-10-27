יום שני, 27.10.2025 שעה 15:00
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
188-158נאפולי1
183-88רומא2
176-138מילאן3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
135-98קומו6
126-128אטאלנטה7
128-98יובנטוס8
1212-108אודינזה9
117-118לאציו10
1110-98קרמונזה11
1114-88טורינו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
77-38פארמה15
613-78לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20

אחרי רצף גרוע: יובנטוס פיטרה את איגור טודור

רשמית: עקב 3 הפסדים רצופים וחוסר יציבות מתמשך, הגברת הזקנה החליטה לזעזע ולעשות שינוי על הקווים. מאסימו ברמבילה יעמוד על הקווים מול אודינזה

איגור טודור (IMAGO)
איגור טודור (IMAGO)

סערה בטורינו. יובנטוס הודיעה היום (שני) באופן רשמי על פיטוריו של המאמן איגור טודור, בעקבות שלושה הפסדים רצופים וחוסר יציבות מתמשך. את מקומו ימלא באופן זמני מאמן קבוצת הנוער, מאסימו ברמבילה, שינהל את ההכנות ואת המשחק הקרוב מול אודינזה באליאנץ סטדיום ביום רביעי.

יובנטוס נמצאת במשבר חריף, ללא ניצחון זה שמונה משחקים רצופים וללא שער זכות בארבעת האחרונים. הפעם האחרונה שבה חגגו האוהדים שלוש נקודות הייתה ב-13 בספטמבר, כשניצחו 3:4 את אינטר באליאנץ סטדיום.

טודור, שהחליף את טיאגו מוטה במרץ 2025, סיים את דרכו לאחר שניהל 24 משחקים בכל המסגרות, מתוכם ניצח ב-10, סיים שמונה בתיקו והפסיד בשישה. הקרואטי היה חתום עד יוני 2027, כמו קודמו בתפקיד. נכון לעכשיו, יובנטוס מדורגת במקום השמיני בטבלה עם 12 נקודות משמונה משחקים בלבד.

זה כבר משבר: יובנטוס הפסידה גם ללאציו

בהודעה הרשמית של המועדון נכתב: "יובנטוס מודיעה כי היום סיימה את תפקידו של איגור טודור כמאמן הקבוצה הבוגרת, יחד עם צוותו שכלל את איוון יאבורצ'יץ', טומיסלב רוגיץ' וריקארדו רגנאצ'י. המועדון מודיע גם כי מאסימו ברמבילה יוביל באופן זמני את הקבוצה במשחק הקרוב מול אודינזה ביום רביעי בערב. המועדון מודה לטודור ולצוותו על המקצועיות והמסירות שהפגינו בחודשים האחרונים, ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם".

ההחלטה על פיטורי טודור נראתה באופק כבר מתחילת אוקטובר, כאשר ביקורת פנימית גברה על חוסר הבהירות הטקטית של הקבוצה. מעבר לתוצאות המאכזבות, במועדון התאכזבו גם מאי-שילובם של שחקני הרכש החדשים בקיץ, דבר שתרם משמעותית לאובדן האמון במאמן. כעת, יובנטוס תנסה לפתוח דף חדש תחת ברמבילה, לפחות עד למינוי מאמן קבוע, ולחזור למסלול הניצחונות כבר מול אודינזה.

איגור טודור (רויטרס)איגור טודור (רויטרס)
