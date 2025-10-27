אחרי רצף גרוע: יובנטוס פיטרה את איגור טודור

סערה בטורינו. יובנטוס הודיעה היום (שני) באופן רשמי על פיטוריו של המאמן איגור טודור, בעקבות שלושה הפסדים רצופים וחוסר יציבות מתמשך. את מקומו ימלא באופן זמני מאמן קבוצת הנוער, מאסימו ברמבילה, שינהל את ההכנות ואת המשחק הקרוב מול אודינזה באליאנץ סטדיום ביום רביעי.

יובנטוס נמצאת במשבר חריף, ללא ניצחון זה שמונה משחקים רצופים וללא שער זכות בארבעת האחרונים. הפעם האחרונה שבה חגגו האוהדים שלוש נקודות הייתה ב-13 בספטמבר, כשניצחו 3:4 את אינטר באליאנץ סטדיום.

טודור, שהחליף את טיאגו מוטה במרץ 2025, סיים את דרכו לאחר שניהל 24 משחקים בכל המסגרות, מתוכם ניצח ב-10, סיים שמונה בתיקו והפסיד בשישה. הקרואטי היה חתום עד יוני 2027, כמו קודמו בתפקיד. נכון לעכשיו, יובנטוס מדורגת במקום השמיני בטבלה עם 12 נקודות משמונה משחקים בלבד.

זה כבר משבר: יובנטוס הפסידה גם ללאציו

בהודעה הרשמית של המועדון נכתב: "יובנטוס מודיעה כי היום סיימה את תפקידו של איגור טודור כמאמן הקבוצה הבוגרת, יחד עם צוותו שכלל את איוון יאבורצ'יץ', טומיסלב רוגיץ' וריקארדו רגנאצ'י. המועדון מודיע גם כי מאסימו ברמבילה יוביל באופן זמני את הקבוצה במשחק הקרוב מול אודינזה ביום רביעי בערב. המועדון מודה לטודור ולצוותו על המקצועיות והמסירות שהפגינו בחודשים האחרונים, ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם".

ההחלטה על פיטורי טודור נראתה באופק כבר מתחילת אוקטובר, כאשר ביקורת פנימית גברה על חוסר הבהירות הטקטית של הקבוצה. מעבר לתוצאות המאכזבות, במועדון התאכזבו גם מאי-שילובם של שחקני הרכש החדשים בקיץ, דבר שתרם משמעותית לאובדן האמון במאמן. כעת, יובנטוס תנסה לפתוח דף חדש תחת ברמבילה, לפחות עד למינוי מאמן קבוע, ולחזור למסלול הניצחונות כבר מול אודינזה.