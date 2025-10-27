התגובה של ריאל מדריד להתפרצות של ויניסיוס

בריאל מדריד התייחסו היום (שני) לתקרית שבה ויניסיוס ג’וניור התפרץ בזעם לאחר שהוחלף בקלאסיקו, וציינו כי אף שמדובר בהתנהגות לא ראויה, היא תשמש עבורו שיעור חשוב להמשך. גורמים במועדון אמרו ל’מארקה’: "זה היה מיותר, אבל זה ילמד אותו לקח. ויניסיוס לא יכול להרשות לעצמו להציג הופעה כזו. נכון שצ’אבי אלונסו אולי מיהר להחליף אותו, אבל הוא הקפטן השלישי וצריך לשמש דוגמה".

יום אחרי הקלאסיקו, במועדון היו מרוצים מהניצחון ומהתגובה הקבוצתית של השחקנים, שהצליחו להתמודד עם ההצהרות של לאמין ימאל שהעיבו על ההכנות למשחק מול ברצלונה. לפי הדיווח, "השחיקה" שהורגשה בברצלונה בעקבות דבריו של ימאל תורגמה לאינטנסיביות מצדה של ריאל מדריד, שניצחה את יריבתה הגדולה אחרי ארבעה הפסדים רצופים ועלתה ליתרון של חמש נקודות בפסגת הטבלה.

בצד השלילי של הערב עמד הרגע שבו ויניסיוס, בדקה ה־72, הוחלף על ידי רודריגו והגיב בכעס גלוי, עם מחוות ידיים, מילים ותחושת תסכול כלפי צ’אבי אלונסו. ברגע שבו המשחק נטה להזדמנויות מתפרצות לטובת ריאל, החלטת ההחלפה הפתיעה את הכוכב הברזילאי.

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

במועדון הבינו את תחושת התסכול של ויניסיוס אך הבהירו כי לא היה מקום לתגובה כזו. צ’אבי אלונסו עצמו התייחס לנושא במסיבת העיתונאים לאחר המשחק: "עכשיו ניהנה מהניצחון, ובזמן המתאים נדבר על הדברים האלה בחדר ההלבשה, כמובן".

השיחה בין המאמן לוויניסיוס טרם התקיימה. הקבוצה נחה בימים שני ושלישי ותשוב לאימונים לקראת משחק הבית מול ולנסיה בשבת. יחד עם זאת, במועדון רואים בחיוב את העובדה שוויניסיוס חזר במהרה מההליכה הכעוסה לחדר ההלבשה, הצטרף לחגיגות השחקנים על המגרש, ואף התחבק עם צ’אבי אלונסו, רגע שסימן פיוס ראשוני בין השניים.

בסיכום הדברים, במועדון מקווים שהמקרה ישמש שיעור לכלל השחקנים. עבור ויניסיוס, לקח התנהגותי כדי למנוע הישנות של מקרים כאלה בעתיד; ועבור הקבוצה, תזכורת לחשיבות האחדות והתגובה המנטלית הנכונה לגורמים חיצוניים, כמו דבריו של לאמין ימאל. בריאל מאמינים שדווקא השילוב בין כישרון אישי לגישה לוחמנית ונחושה כמו שהופגנה בברנבאו הוא המפתח להצלחה בעונה הזו.