יום שני, 27.10.2025 שעה 14:58
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

התגובה של ריאל מדריד להתפרצות של ויניסיוס

גורמים בבלאנקוס התייחסו להתנהגות של הברזילאי אחרי שהוחלף בקלאסיקו: "הוא הקפטן השלישי והוא חייב לשמש דוגמה. זה היה מיותר, אבל ילמד אותו לקח"

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

בריאל מדריד התייחסו היום (שני) לתקרית שבה ויניסיוס ג’וניור התפרץ בזעם לאחר שהוחלף בקלאסיקו, וציינו כי אף שמדובר בהתנהגות לא ראויה, היא תשמש עבורו שיעור חשוב להמשך. גורמים במועדון אמרו ל’מארקה’: "זה היה מיותר, אבל זה ילמד אותו לקח. ויניסיוס לא יכול להרשות לעצמו להציג הופעה כזו. נכון שצ’אבי אלונסו אולי מיהר להחליף אותו, אבל הוא הקפטן השלישי וצריך לשמש דוגמה".

יום אחרי הקלאסיקו, במועדון היו מרוצים מהניצחון ומהתגובה הקבוצתית של השחקנים, שהצליחו להתמודד עם ההצהרות של לאמין ימאל שהעיבו על ההכנות למשחק מול ברצלונה. לפי הדיווח, "השחיקה" שהורגשה בברצלונה בעקבות דבריו של ימאל תורגמה לאינטנסיביות מצדה של ריאל מדריד, שניצחה את יריבתה הגדולה אחרי ארבעה הפסדים רצופים ועלתה ליתרון של חמש נקודות בפסגת הטבלה.

בצד השלילי של הערב עמד הרגע שבו ויניסיוס, בדקה ה־72, הוחלף על ידי רודריגו והגיב בכעס גלוי, עם מחוות ידיים, מילים ותחושת תסכול כלפי צ’אבי אלונסו. ברגע שבו המשחק נטה להזדמנויות מתפרצות לטובת ריאל, החלטת ההחלפה הפתיעה את הכוכב הברזילאי.

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

במועדון הבינו את תחושת התסכול של ויניסיוס אך הבהירו כי לא היה מקום לתגובה כזו. צ’אבי אלונסו עצמו התייחס לנושא במסיבת העיתונאים לאחר המשחק: "עכשיו ניהנה מהניצחון, ובזמן המתאים נדבר על הדברים האלה בחדר ההלבשה, כמובן".

השיחה בין המאמן לוויניסיוס טרם התקיימה. הקבוצה נחה בימים שני ושלישי ותשוב לאימונים לקראת משחק הבית מול ולנסיה בשבת. יחד עם זאת, במועדון רואים בחיוב את העובדה שוויניסיוס חזר במהרה מההליכה הכעוסה לחדר ההלבשה, הצטרף לחגיגות השחקנים על המגרש, ואף התחבק עם צ’אבי אלונסו, רגע שסימן פיוס ראשוני בין השניים.

בסיכום הדברים, במועדון מקווים שהמקרה ישמש שיעור לכלל השחקנים. עבור ויניסיוס, לקח התנהגותי כדי למנוע הישנות של מקרים כאלה בעתיד; ועבור הקבוצה, תזכורת לחשיבות האחדות והתגובה המנטלית הנכונה לגורמים חיצוניים, כמו דבריו של לאמין ימאל. בריאל מאמינים שדווקא השילוב בין כישרון אישי לגישה לוחמנית ונחושה כמו שהופגנה בברנבאו הוא המפתח להצלחה בעונה הזו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */