האם השופטים מצייתים להוראות האיגוד?

שופטי הכדורגל המקבלים לידיהם את משחקי הליגות הנמוכות ומחלקות הנוער עובדים בהתאם לספר, בהתאם להוראות איגוד השופטים, האחראים עליהם? לידי ONE הגיעו ארבעה שמות שופטים שהעבירו משחקים לקבוצות שלהן קשר בעקיפין. באיגוד, שהתייחסו למקרים בכובד ראש, הדפו הטענות והגיבו לדברים. אחד מהשופטים "הסתפק באזהרה".

טרם תגובת איגוד השופטים, פרטנית, אודות כל ארבעת השופטים אליהם הופנתה תשומת הלב, באיגוד הבהירו ל-ONE: "המקרים השונים בפנייה מתייחסים כולם למשחקים במסגרות שונות ברמת דרג אזורי. ככלל, מגורים של שופט/עוזר שופט בישוב כזה או אחר לא פוסלים אותו מלשפוט קבוצות מאותו הישוב במשחקים בדרג אזורי וכך גם לגבי קשרי עבר כאלו ואחרים.

"אין פסילה אוטומטית ברמת הדרג האזורי. כך קורה בכל האזורים בארץ - צפון, שרון, מרכז ודרום. במידה ושופט מצהיר על קשר ו/או קרבה לקבוצה כלשהי ועולה חשש ממשי לניגוד עניינים, הרי שכמובן לא ישובץ למשחקי אותה הקבוצה. השופטים נדרשים להצהיר לגבי קשרים מסוג זה", סיכמו באיגוד השופטים באופן כללי (ההדגשות – במקור).

אחמד אבו ניל

במועדון הכדורגל הפועל בני אעבלין, האבא, סועד אבו ניל, מנהל את מחלקת הנוער. אחת מהקבוצות, משחקת בליגת נערים ב' ארצית צפון. הבן, אחמד אבו ניל, שופט ליגה ב', שפט את הקבוצות עירוני נשר והפועל עירוני כרמיאל, קבוצות המשחקות באותה ליגה עם הפועל בני אעבלין של סועד אבו ניל. מעבר לכך, בעברו, אבו ניל שפט הנוער של סכנין, על אף שאחיו שיחק בבוגרים.

תגובת האיגוד בעניינו: "אביו של השופט אחמד אבו ניל הינו בעל זכות חתימה ואיש קשר במחלקת הנוער של מועדון הפועל אעבלין. מדובר בקבוצות ילדים-נערים-נוער של המועדון. אחמד הצהיר כנדרש בפורטל השופטים לגבי אביו ולכן לא שובץ לשפוט במשחקי הקבוצות השונות במחלקת הנוער של אעבלין".

"יחד עם זאת, אין הצדקה שאחמד לא ישפוט בכל הליגות השונות של ילדים-נערים-נוער בהן יש קבוצה של הפועל אעבלין. לגבי המשחק הנקודתי ששפט בין קבוצות עירוני נשר והפועל עירוני כרמיאל – מדובר בשתי קבוצות הממוקמות במרכז הטבלה (מקומות 7 ו-8) בעוד שהפועל אעבלין מדורגת הרחק במקום ה-18 מתחת לקו האדום בפער נקודות משמעותי מנשר וכרמיאל".

"מאחר ובשלב זה של עונת המשחקים אין יריבות ישירה בין נשר וכרמיאל לאעבלין, הרי שאין חשש ממשי לניגוד עניינים ובעקבות כך שובץ אחמד למשחק הספציפי. משבץ השופטים האזורי מודע לתצהיר של אחמד ופועל בהתאם ותוך הפעלת שיקול דעת".

איתי סילס

השופט הצעיר, איתי סילס, בן ה-15, שופט אזור צפון, דרג נוער, היה לשחקן כדורגל המסונף להתאחדות לכדורגל, עד לעונת המשחקים החולפת, עונת 2024/25, כשחקן מכבי נווה שאנן. מאז עונת 2020/21, במשך חמש שנים רצופות, היה לשחקן המועדון, במחלקת הנוער שלו.

מבדיקה, הוא שפט, בעונה הנוכחית (2025/26), שבע פעמים קבוצות שונות ממחלקת הנוער של מכבי נווה שאנן, כולל ילדים בגילו ואף גדולים ממנו בשנה, כלומר, ייתכן ומכיר הילדים מהשכבה בבית הספר, או שמדובר אף בחבריו. בחלק מהמשחקים הללו, נווה שאנן ניצחה.

תגובת האיגוד בעניינו: "איתי סליס הינו שופט צעיר וחדש באיגוד השופטים. הצטרף לאיגוד לפני כשנה. מבדיקה שנערכה עלה שאיתי לא הצהיר בטופס ניגוד העניינים בפורטל השופטים כי שיחק בעבר במועדון נווה שאנן".

"בבירור שנערך עמו הובהרו וחודדו לו הנהלים והוא נדרש לעדכן לאלתר את הפרטים כנדרש. בשל תקופת חברותו הקצרה באיגוד וגילו הצעיר, הסתפק האיגוד במקרה זה באזהרה. לאחר עדכון הפרטים, משבץ השופטים יפעל בהתאם ויוחלט אם איתי יכול לשפוט קבוצות של המועדון ובאילו שנתונים".

"בפנייה הוזכר כי בחלק מהמשחקים ששפט איתי את נווה שאנן הקבוצה ניצחה. יש לציין על אותו משקל כי בחלק מהמשחקים ששפט את נווה שאנן הקבוצה הפסידה".

יגאל רובין

השופט הוותיק, יגאל רובין, מאזור שרון, הנכנס לאיגוד ביולי 1994, היה לבעל תפקיד במועדון הכדורגל הפועל חדרה, בין השנים 2018 ל-2024, כלומר עד לעונת 2023/24. העונה, עונת 2025/26, שפט את מחלקת נוער של הפועל חדרה, כשב-17/10/2025, היה לשופט ראשי במשחק ליגת ילדים ג' שרון, בין הפועל חדרה (המארחת) לבין מ.כ נווה יוסף.

תגובת האיגוד בעניינו: "עד לפני כשנתיים שימש יגאל רובין ככרוז במשחקי הקבוצה הבוגרת של הפועל חדרה. נכון לשלב זה ליגאל אין כל קשר למועדון הפועל חדרה ובפרט לא למחלקת הנוער, עמה לא היה לו קשר גם בעבר. לדברי יגאל, הנהלת המועדון התחלפה מאז שעזב ואין לו קשר עם גורמים במועדון".

"המשחק המדובר בפנייה הינו בליגת ילדים ג' - מסגרת שאינה תחרותית (ללא עדכון תוצאת משחק באתר ההתאחדות). ההחלטה על שיבוציו של יגאל למשחקי הפועל חדרה ברמת הדרג האזורי נתונה לשיקול המשבץ".

גיא שחר

השופט גיא שחר, שופט פעיל באזור מרכז, שהצטרף לאיגוד בפברואר 2024, היה בעברו בעל תפקיד ושחקן כדורגל פעיל במועדון הכדורגל שיכון ותיקים רמת גן. שפט העונה (2025/26) את קבוצות מחלקת הנוער של המועדון.

תגובת האיגוד בעניינו: "גיא שיחק בקבוצה הבוגרת של שיכון ותיקים ר"ג עד שנת 2021 ושימש כבעל תפקיד בקבוצה עד שנת 2018. הצטרף לאיגוד בפברואר 2024 ולגבי עונת ההצטרפות 2023/24 הצהיר על מניעה לשפוט במשחקי המועדון ולכן לא שפט".

"בעונה הנוכחית 2024/25 הסיר גיא את התצהיר והמניעה, מכיוון שלדבריו אנשי המועדון שהכיר עזבו. לכן שובץ למשחקי הקבוצה. בבירור שנערך עם גיא הוסבר לו כי עליו לעדכן מראש בבקשה להסרת מניעה ולהותיר את ההחלטה לשיקול המשבץ האזורי".

צילום מסך מקבוצת הווטסאפ של שופטים, בו גיא מציין כי עונת 2025/26 כבר כאן: