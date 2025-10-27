יום שני, 27.10.2025 שעה 16:54
נערים ב' מציגים: שלוש סינדרלות בערב אחד

סיבוב ב' בגביע סיפק הפתעות רבות: מכבי עמישב והפועל מרמורק מארצית דרום הדיחו קבוצות מליגת העל, עירוני מודיעין הדיחה את הפועל עפולה מהארצית

עירוני מודיעין נערים ב' (באדיבות אלון טל)
שנתון נערים ב' מסתמן כיצרן הסינדרלות הגדול של משחקי סיבוב ב' בגביע המדינה. אחרי שאיחוד בני בקה מליגת שרון ניצחה 2:3 את מכבי אשקלון מארצית דרום, שתי קבוצות "צו פיוס" מארצית דרום - שבהגדרה מייצגות שכונה בעיר ממנה הן מגיעות, ניצחו קבוצות שבהגדרה נחשבות לקבוצות ייצוג עירוניות. בנוסף, קבוצה מהדרג המחוזי הדיחה קבוצה מדרג הארציות. זרקור על כל אחד מהמשחקים בכתבה זו.

עירוני מודיעין - הפועל עפולה 0:1

המדורגת במקום השלישי בטבלת מחוז שפלה זכתה בניצחון ביתי על קבוצת ה"צו פיוס", שמדורגת בחלק התחתון של טבלת ארצית צפון. שער שכבש עדיאל נעמן בדקה ה-31 סלל את דרכה של מודיעין לניצחון 0:1, המקנה לה כרטיס לשלב הבא של משחקי גביע המדינה.

לידור בוקרה, מאמן מודיעין, אמר בסיום: "המשחק היה מאוד שקול, עפולה קבוצה מצויינת ומהרגע הראשון הבנו שיהיה קשה לצאת עם ניצחון. התכוננו למשחק הזה ועבדנו קשה לקראתו, הנערים הפגינו המון אופי ומחוייבות ואני גאה בהם. כמובן שאי אפשר בלי לומר תודה להנהלת עירוני מודיעין - על המעטפת המקצועית, לשי מאור - המנהל המקצועי ואריאל וינדר - מנהל המחלקה, על האמון שהם נותנים בי ובקבוצה. המטרות להמשך הן ברורות -  להמשיך ללמד ולשחק כדורגל אטרקטיבי ולוחמני, לעבור עוד שלב בגביע וכמובן לסיים את העונה בחלק העליון של הטבלה".

הפועל מרמורק רחובות - הפועל ראשל"צ 1:3

קבוצת שנתון 2010 של המועדון הרחובותי חוותה בעונה שעברה מפחי נפש כואבים. הפסד טכני, שנבע בגלל שגיאה בביצוע פעימות החילופים במשחק מול בית"ר נורדיה ירושלים, הביא לפסיקה לניצחון טכני לזכות הקבוצה מהבירה, שלבסוף זכתה באליפות מחוז שפלה ביתרון של נקודה אחת. אם לא די בכך, גם בהגרלה שנערכה בין שלוש קבוצות על תפיסת שני מקומות בליגה הארצית של שנתון נערים ג', מרמורק הפסידה - בעיקר קבוצת שנתון 2011, שהחמיצה הזדמנות לשחק בליגה גבוהה יותר.

עם זאת, קבוצת שנתון 2010 זכתה במקום במחוז הדרומי של הליגה הארצית של שנתון נערים ב', בזכות זכייתה של קבוצת שנתון 2009 באליפות מחוז דן בעונה שעברה. אתמול (ראשון) הצליחה הפועל מרמורק, שמדורגת במרכז טבלת ארצית דרום, לזכות להתרוממות רוח, בזכות ניצחון 1:3 במשחק גביע ביתי מול הפועל ראשל"צ - שמדורגת בחלק התחתון של טבלת ליגת העל, בזכות שער שהבקיע גיא עוקשי (35) וצמד שערים שכבש עמנואל זריהון (38,53). עיסא אל עיסוואי (68) צימק לזכות האורחת.

אלי חייט, המנהל המקצועי של מרמורק, אמר בסיום המשחק: "אני גאה בצוות ובשחקנים על הניצחון על קבוצה ברמה גבוהה מליגת העל. אני שמח שהמועדון שלנו כל הזמן בהתקדמות, בעונה שעברה עלינו ליגות עם שתי קבוצות נערים. אנחנו מסתגלים לרמה הגבוהה בליגה הארצית, אנחנו מנסים להתאים את עצמנו גם בנערים א' וגם בנערים ב'. כל הכבוד לשחקנים על ההשקעה ועל הניצחון, גאים בהם צוות האימון ואני".

הפועל ר"ג - מכבי עמישב פ"ת 2:1

האורחת, שמדורגת במרכז טבלת ארצית דרום, הצליחה להדיח את יריבתה, שמדורגת מתחת לקו האדום בטבלת ליגת העל, בזכות שערים שכבשו: גיא בן דקון (12) - מלך שערי הקבוצה וזוהר בינה (60). בין לבין, שער שכבש אופק אליאסי (38) השווה זמנית את התוצאה.

אופיר חורבס, מאמן עמישב, אמר בסיום: “הגענו אחרי תקופה פחות טובה בליגה, התכוננו היטב למשחק. שלטנו במשחק, ייצרנו מצבים וכבשנו פעמיים, שמח שניצחנו ועברנו לשלב הבא. גאה מאוד בשחקנים ובצוות המקצועי. המטרות שלנו כקבוצה להמשך העונה זה להמשיך להתפתח כקבוצה ולהתברג בצמרת”.

