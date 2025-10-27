"הפועל מועדון גדול שרוצה להתחרות על תארים"

הפועל תל אביב תפגוש את בית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו באצטדיון סמי עופר מחר (שלישי, 20:30), זאת כשהיא מגיעה לאחר הפסד בליגה, אך גם בידיעה שניצחה את הירושלמים 2:3 במפגש האחרון בין הקבוצות. לקראת ההתמודדות, מאמן האדומים, אליניב ברדה, דיבר במסיבת העיתונאים על ההכנות לגמר.

פיבן: "זו זכות גדולה להיות קפטן בהפועל"

הפועל תל אביב מגיעה לגמר הזה אחרי שנים ללא תואר, כמה אתה מרגיש את זה נוכח במועדון?

"לא כל כך מרגיש את זה, הפועל מועדון גדול שרוצה כל הזמן להתחרות על תארים וזה משהו שאנחנו מנסים לנרמל כמה שיותר".

איך אתה רואה את היריבה שמגיעה במומנטום חיובי יותר יחסית אליכם?

"אנחנו מול יריבה מצוינת, שיחקנו מולה בליגה והיה משחק אינטנסיבי ושוויוני. אנחנו יודעים נגד מי אנחנו משחקים, זה משחק על תואר ונעשה הכל כדי לזכות בו".

אליניב ברדה ושחר פיבן (שחר גרוס)

מאיימבו הורחק במשחק הקודם וייעדר, איך תגברו על חסרונו?

"נעלה 11 על 11, אמנם מאיימבו הורחק אבל אני בטוח שמי שיחליף אותו יעשה את זה בצורה טובה. שחר פיבן יהיה הקפטן בהיעדרו של מאיימבו".

מה התחושות שלך, האם המשחק הפעם יתקיים אחרי כל מה שהיה בדרבי?

"זה לא תפקידנו להתעסק בזה, אנחנו באים לשחק כדורגל ומתעסקים רק בזה".

ספגתם לאחרונה הרבה שערים, איך אתם מצליחים לספוג פחות הפעם?

"נצטרך לשפר דברים וגם לשמר את הדברים הטובים מהמשחקים האחרונים. אני מקווה שמחר נדע לשמור על שער נקי".

ירדן שועה, ברק יצחקי, אליניב ברדה ושחר פיבן (שחר גרוס)

מה מבחינת כשירות הסגל?

"יש לנו כמה שחקנים עם רגישויות, יש לנו להשלים אימון ערב ואז נדע מי זמין לנו ומי לא".

שחר פיבן אמר: "ספגנו הרבה לאחרונה ואנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לתקן, משחק ההגנה שלנו משתפר בכל משחק ובטוח שמחר נעשה את הדברים בצורה טובה, נכין את עצמנו מבחינה טקטית ופיזית. בית"ר קבוצה מצוינת ויהיה מחר משחק מעניין".

עד כמה הקהל משפיע על חדר ההלבשה?

"הקהל שלנו, במשחקי בית וחוץ, מאוד מורגש, הוא מאוד צמא להצלחות וניצחונות, הוא רעב לתארים. הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה להחזיר להם על המגרש ובע"ה מה שצריך לקרות יקרה והקבוצה הטובה ביותר תנצח, מקווה שזה יהיה אנחנו".

שחר פיבן (שחר גרוס)

איך התחושות לענוד את סרט הקפטן?

“גאווה גדולה להיות קפטן בהפועל ת"א, זכות גדולה, אני שמח על האחריות הזאת ואני חושב שיש לי את הכלים להתוות את הדרך, מה שאני יכול בפן המקצועי, מה שעברתי. מחר אנחנו צריכים להתלכד ביחד, יש לנו משימה קשה ומקווה שנשמח בסוף הערב".

אירועי הדרבי השפיעו עליכם?

"לא כיף לנו שהמשחק לא שוחק ולא יוכרע על כר הדשא, אבל כרגע אנחנו שמים את זה בצד. המשחק הקרוב זה מפעל שונה והקבוצה שתנצח תניף את הגביע וזו המטרה שלנו כרגע".

זה יושב עליכם?

"זה ישב עלינו כמה ימים, אנחנו בני אדם. אבל במשחק האחרון הצלחנו לנתק את זה והיינו טובים לאורך כל שלבי המשחק. מהדקה ה-70 היו שינויים במשחק שגרמו לנו ללכת אחורה ואנחנו צריכים ללמוד לשחק גם במצב הזה כי זה קורה לכל קבוצה (ההרחקה)".