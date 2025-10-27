"מסיקה לא עזב בגללי, היו אנשים שלא רצו אותו"

בזמן שחלף מאז שלחצתם על הכתבה ועד שקראתם את המילים הללו, יכול להיות שעוד מאמן עזב קבוצה בליגה הלאומית. זה אולי נשמע כמו בדיחה, אבל בליגת המשנה אסור למצמץ אם לא רוצים לפספס את משחק הכיסאות של המאמנים. מיכאל זנדברג, מסאי דגו ואלי לוי הם בין המאמנים שכבר לא נמצאים בקבוצה שבה פתחו את העונה בלאומית, וכך גם ירון הוכנבוים שפוטר לפני שבוע מהפועל עכו. המאמן דיבר על הסיטואציה בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

מה שלומך ירון?

”מאכזב להיות מפוטר כבר בתחילת העונה, אבל זה הלך הרוח בליגה. אנחנו רואים מה קורה פה. זה מטורף”.

עכו השקיעה הרבה כסף ורצתה לעלות ליגה, מה לא התחבר?

”שילוב של כמה דברים. היו לנו המון פציעות ודברים לא הסתדרו. יש בעיה בהגנה כי כבשנו בכל משחק, אבל גם ספגנו לא מעט וזה קשה להוביל ככה”.

ירון הוכנבוים (שחר גרוס)

אם לא הפציעות, זה היה נראה אחרת?

”יש קבוצות עם תקציב גבוה יותר ושחקנים בולטים יותר. קיווינו שיידבק לנו ושלאחת הקבוצות שמעלינו לא יתחבר”.

היה את ריף מסיקה שהיה אמור להיות בורג משמעותי, אבל עזב אחרי שלא הסתדרתם.

"הסתדרנו מאוד עד שריף החליט שלא בא לו טוב שהוא הוחלף במחצית. היו אנשים במועדון שלא רצו אותו, והוא לא עזב בגללי. הוא קיבל הצעה ולמועדון זה התאים שהוא לא יישאר. לא היינו מרוצים מהיכולת שלו, אבל הוא שחקן מצוין והיינו צריכים לתת לו עוד זמן”.

ריף מסיקה בהפועל עכו (נועם אוזן)

גם עם הבלם שלכם נפלתם.

”הבאנו זר עם רקורד מרשים, אבל כנראה שקרה משהו בעונות האחרונות שלו והוא לא סיפק את הסחורה. הבאנו עוד בלם שנתן משחקים טובים ולא חזר מפציעה. זה לא תלוי בשחקן כזה או אחר, זה תלוי באנרגיות”.

כמו מכבי הרצליה נגיד?

”בדיוק. אתה מחבר ניצחון אחד, ניצחון שני וזה מחדיר טירוף. אמרו על כפר קאסם שהם לא ישרדו עד ינואר והנה אתם רואים מה קורה. האנרגיה של המועדון חודרת למגרש והם בחלק העליון של הטבלה כרגע”.

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (חגי מיכאלי)

מה הצעד הבא?

”מה שיהיה יהיה. אני אוהד לעבוד ואוהב את הכדורגל. אני משאיר את הכל לידי שמיים”.

אמרו שקיבלת הצעה מעפולה.

”הנה אתם רואים שאין לי הצעה. ביררו עליי בתחילת העונה, אבל היה לי חוזה בעכו וזה ירד מהפרק די מהר”.

איפה היית רוצה להיות?

”אני מאוד ארצה קבוצה שרצה לעלייה. יש כרטיס אחד פתוח לעלייה וכל קבוצה יכולה לעשות את זה. הייתי רוצה לקבל קבוצה שיכולה לקחת את זה”.