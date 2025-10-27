"לא קבוצת בת של בני יהודה ולא של אף אחת"

לא חסר אקשן בליגה הלאומית עם משחק הכיסאות של המאמנים. מסאי דגו מונה למאמן הפועל ר"ג במקום מיכאל זנדברג ואלי לוי עבר לבני יהודה מהפועל כפר שלם, לה הוצעו לא מעט מאמנים. יו"ר האחרונה, אביחי יחיא, דיבר על המצב בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

מה יהיה עם המאמנים שלכם?

”קרו פה שני מקרים שונים לגמרי. בעונה שעברה נועם שוהם עבר לקראת תום העונה וסגר מאחורי הגב שלנו מהלך. עוד באמצע העונה הקודמת הוא רצה לעזוב לבני יהודה ומנענו את זה. הפעם יש את אלי שרצה להתקדם למועדון גדול יותר, ויש לנו קשר טוב עם בני יהודה שרצו אותו מאוד אז הסכמנו”.

אתה רוצה להעביר עונה וזהו? למה שחררתם את אלי לוי? זה בגלל שאתם קבוצת בת של מכבי ת”א?

”אנחנו לא קבוצת בת של אף אחד. אנחנו עושים שיתוף פעולה, אבל זו לא קבוצת בת. אלי חבר טוב ומאמן ותיק, אלירן עובד חבר קרוב והם ביקשו אותו. היה רצון מצד הקבוצה ורצון מצד המאמן ולא רצינו לעמוד באמצע”.

זה לא מוזר בעיניך?

”כפר שלם כרגע במקום הרביעי, וזאת ליגה לא נורמלית. שני ניצחונות אתה למעלה, שני הפסדים אתה למטה. נמנה מאמן טוב בקרוב, אבל אין לי מה להצהיר מראש שאנחנו מתמודדים על עלייה. הכל יכול לקרות. כשראינו שיש אופציה לעלות בעונה הבאה השקעתי עוד כסף”.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

אתם קבוצת בת של בני יהודה?

”לא קבוצת בת של אף אחד. אין שום עניין. המאמן רצה לעבור למועדון גדול יותר וזה הגיוני”.

מי יהיה המאמן הבא?

”קיבלתי המון הצעות ממאמנים. בערך 20. חלקם אפילו לא ידעתי שפנויים. נמנה ביומיים הקרובים מאמן ראוי. כרגע יעקב אסייג מאמן את הקבוצה, אבל נמנה בקרוב מישהו ראוי”.

אתה מתייעץ עם בן מנספורד את מי למנות?

”כן, יש שיתוף פעולה איתם ויש להם הצעות. בסוף אני מקבל את ההחלטה ומשתף אותם”.

אומרים שבגלל ההסכם עם מכבי תל אביב אתם לא רוצים לעלות.

”ממש לא. אנחנו לא קבוצת בת. יש הסכם שיתוף פעולה וגם אם נעלה נקבל מהם שחקנים לליגת העל. יש הסכם ג’נטלמני”.