יום שני, 27.10.2025 שעה 15:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"לא קבוצת בת של בני יהודה ולא של אף אחת"

יו"ר כפר שלם, יחיא, ב"שיחת היום" על עזיבת אלי לוי: "ביקשו אותו, רצה להתקדם למועדון גדול יותר והסכמנו. 20 מאמנים פנו, מתייעצים עם מכבי ת"א"

|
אביחי יחיא (יונתן גינזבורג)
אביחי יחיא (יונתן גינזבורג)

לא חסר אקשן בליגה הלאומית עם משחק הכיסאות של המאמנים. מסאי דגו מונה למאמן הפועל ר"ג במקום מיכאל זנדברג ואלי לוי עבר לבני יהודה מהפועל כפר שלם, לה הוצעו לא מעט מאמנים. יו"ר האחרונה, אביחי יחיא, דיבר על המצב בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

מה יהיה עם המאמנים שלכם?
”קרו פה שני מקרים שונים לגמרי. בעונה שעברה נועם שוהם עבר לקראת תום העונה וסגר מאחורי הגב שלנו מהלך. עוד באמצע העונה הקודמת הוא רצה לעזוב לבני יהודה ומנענו את זה. הפעם יש את אלי שרצה להתקדם למועדון גדול יותר, ויש לנו קשר טוב עם בני יהודה שרצו אותו מאוד אז הסכמנו”.

אתה רוצה להעביר עונה וזהו? למה שחררתם את אלי לוי? זה בגלל שאתם קבוצת בת של מכבי ת”א?
”אנחנו לא קבוצת בת של אף אחד. אנחנו עושים שיתוף פעולה, אבל זו לא קבוצת בת. אלי חבר טוב ומאמן ותיק, אלירן עובד חבר קרוב והם ביקשו אותו. היה רצון מצד הקבוצה ורצון מצד המאמן ולא רצינו לעמוד באמצע”.

זה לא מוזר בעיניך?
”כפר שלם כרגע במקום הרביעי, וזאת ליגה לא נורמלית. שני ניצחונות אתה למעלה, שני הפסדים אתה למטה. נמנה מאמן טוב בקרוב, אבל אין לי מה להצהיר מראש שאנחנו מתמודדים על עלייה. הכל יכול לקרות. כשראינו שיש אופציה לעלות בעונה הבאה השקעתי עוד כסף”.

אלי לוי (ראובן שוורץ)אלי לוי (ראובן שוורץ)

אתם קבוצת בת של בני יהודה?
”לא קבוצת בת של אף אחד. אין שום עניין. המאמן רצה לעבור למועדון גדול יותר וזה הגיוני”.

מי יהיה המאמן הבא?
”קיבלתי המון הצעות ממאמנים. בערך 20. חלקם אפילו לא ידעתי שפנויים. נמנה ביומיים הקרובים מאמן ראוי. כרגע יעקב אסייג מאמן את הקבוצה, אבל נמנה בקרוב מישהו ראוי”.

אתה מתייעץ עם בן מנספורד את מי למנות?
”כן, יש שיתוף פעולה איתם ויש להם הצעות. בסוף אני מקבל את ההחלטה ומשתף אותם”.

אומרים שבגלל ההסכם עם מכבי תל אביב אתם לא רוצים לעלות.
”ממש לא. אנחנו לא קבוצת בת. יש הסכם שיתוף פעולה וגם אם נעלה נקבל מהם שחקנים לליגת העל. יש הסכם ג’נטלמני”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */