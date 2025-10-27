יום שני, 27.10.2025 שעה 15:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"הביאו את ניקולאסקו, אבל לא נותנים לו ביטחון"

קובי רפואה על הסיטואציה במכבי תל אביב: "הוא חלוץ טוב ואם יקבל 4-5 משחקים בהרכב הוא יבקיע שערים. צריך להפסיק עם המשחקים האלה של חלוץ מדומה"

|
יאן ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)
יאן ניקולאסקו (רדאד ג'בארה)

במכבי ת”א לא רגילים לספור חמישה משחקים ברציפות ללא ניצחון, אבל זה המצב שבו חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ מוצאים את עצמם לפני המשחק מול עירוני קריית שמונה (שני, 20:00). הצהובים נחושים לחזור לנצח כדי לפתוח דף חדש, והאקס קובי רפואה דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה עוד לא מאמן השנה?
”אני לא רוצה להיות במשחק הכיסאות הזה. אני יושב ומחכה להצעה שתגיע”.

למה אתה שואף?
”ליגת העל”.

מה דעתך על הקלאסיקו?
”אני אוהד ריאל מדריד אז אני שמח. ריאל שלטה והייתה טובה יותר, והגיע לה לנצח”.

קובי רפואה (חגי מיכאלי)קובי רפואה (חגי מיכאלי)

קריית שמונה יכולה להפתיע בבלומפילד?
”מכבי תל אביב לא במומנטום טוב, אבל היא קבוצה טובה יותר. אם מכבי תפסיק עם המשחקים האלה של חלוץ מדומה אז היא תנצח”.

מה היית עושה?
”הביאו חלוץ טוב כמו ניקולאסקו, אבל לא נותנים לו ביטחון. תנו לו לפתוח ארבעה-חמישה משחקים רצוף ותראו איך הוא נותן את הגולים. לא צריך להתחכם עם שטויות של דור פרץ בחוד, יש חלוץ טוב, תנו לו לשחק”.

אומרים שיש מתח בין ניקולאסקו ללאזטיץ’, מה היית עושה?
"הביאו שחקן בסכומים מטורפים ולא נותנים לו לשחק. זה פוגע בו. מבחינתי, ניקולאסקו הוא החלוץ הבכיר במכבי והוא חייב לפתוח. פגעו לו בביטחון. כנראה שיש ביניהם משהו שאני לא יודע, אבל לא אכנס לזה. תנו לחלוץ לשחק חלוץ. זה פגיעה כפולה, כי גם החלוצים לא משחקים וגם פרץ לא משחק בעמדה שלו”.

דור פרץ (רדאד גדור פרץ (רדאד ג'בארה)

קריית שמונה יכולה לעשות את זה?
”אם מכבי תמשיך להתחכם, בוודאי שק”ש יכולה לנצח. הם קבוצה טובה והם לא יעשו חיים קלים למכבי תל אביב”.

כמה ייגמר?
”אני לא אכנס לתוצאות. המשחק תלוי במכבי תל אביב, ואם הם יבואו טוב הם ינצחו. אני מאמין שהם ייקחו שלוש נקודות, אבל הכל יכול לקרות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */