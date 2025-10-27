יום שני, 27.10.2025 שעה 15:08
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"סמי עופר יהיה בסיס צבאי, נערכנו למלחמה"

נצ"מ בועז סמוכה בתוכנית "שיחת היום" לקראת גמר הטוטו: "יש לנו מידע מודיעיני על ניסיונות שרוצים להפריע למשחק". וגם: 4 רחפנים ו-20 כלבני הרחה

|
איילסון טבארש עולה מעל כולם (רדאד ג'בארה)
איילסון טבארש עולה מעל כולם (רדאד ג'בארה)

לקראת גמר גביע הטוטו בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר, משחק שצפוי להיות טעון וסוער במיוחד, נצ”מ בועז סמוכה, מפקד מרחב כרמל ממחוז חוף, התראיין היום (שני) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על ההכנות המשטרתיות להתמודדות, כשהוא חשף שהבידוק לאוהדים יהיה קפדני מתמיד ויהיה קשה מאוד להפר את הסדר.

איך אתם הולכים לאפשר את קיום המשחק מחר?
”שבוע שעבר כל המדינה ראתה איך הפסקנו משחק אחרי זריקה של 48 אבוקות. אני אחראי לביטחון ולסדר ושלומם של כל האוהדים מחר. יהיה קומץ מפה ומפה שירצו להפר את השלום. אנחנו נערכים לכל תרחיש”.

יש לי תחושה שהפועל תל אביב תנסה לפוצץ גם את המשחק מחר, איך אתם מתייחסים לזה?
”על פי מודיעין שקיבלנו, המידע מחמיר. שתי הקבוצות מחפשות להפר את הסדר. לפרוץ, לזרוק אבוקות וכו’. אני לא חושב שהם רוצים לפוצץ את המשחק. נערכנו לכל התרחישים. צפינו בהרבה סרטונים ונערכנו לתרחישים. כ-730 שוטרים ועוד 730 סדרנים יהיו מחר תחת פיקודי. אנחנו נקלוט את האוהדים ברכבת, בקניונים, נמנע את הקטטות. ניידות רבות יסתובבו ויחפשו מי בא להפר את הסדר והוא ייעצר. מי שילך לסמי עופר יראה מעין בסיס צבאי שבנינו שם. בנינו נחשים כדי לשלוט בקצב ולעשות בידוק כפול. נערכנו למלחמה. סמי עופר נראה כמו בסיס צבאי. כל מי שייראה חשוד ייכנס לבידוק. גם אוהדות שיבריחו אבוקות. כל מי שיכנס מהמועדון יעבור בידוק. אין איפה ואיפה. לא לוקחים סיכון. נבדוק תיק תיק ונעשה הכל כדי למנוע”.

דור מיכה מתקדם (רדאד גדור מיכה מתקדם (רדאד ג'בארה)

שחקנים תבדקו גם?
”לא. כן נבדוק הנהלות, מזנונים, הכל”.

מצאתם משהו בסריקות עד כה?
”לא”.

יהיו גם כלבים?
”קיבלנו סיוע של 20 כלבנים עם כלבי הרחה ותקיפה. חתכנו את האצטדיון לארבעה רבעים, ובכל רבע יהיו כלבנים, פרשים ושוטרים. אוהדים נורמטיביים ייהנו. מי שבא להפר את הסדר יסבול”.

המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)

ואם בכל זאת יהיו הפרות?
”אני מעלה ארבעה רחפנים מעל האצטדיון שיאתרו את מי שיפר את הסדר. הם יבדקו ויראו הכל מלמעלה. מי שיהיה אמיץ להפר את הסדר יזוהה וייעצר”.

ובנוסף לזה גם יש חברת אבטחה.
”יש את מטאור ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה יד ביד. נבדוק את כולם, אף סדרן או שוטר לא יסכן את עצמו”.

אם תהיה זריקת פירוטכניקה לכר הדשא אתה תעצור את המשחק?
”נעשה הערכת מצב ונבין. אני לא רוצה לפגוע באוהדים הנורמטיביים והשחקנים. אין לנו החלטות מהבית. בדרבי הגיעו אנשים לבתי חולים והגבולות נחצו. יש לנו אחריות לשלום הציבור”.

דיברת עם מפקד מחוז תל אביב?
”ברור, הפקנו את הלקחים ואנחנו ערוכים”.

