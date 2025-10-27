יום שני, 27.10.2025 שעה 14:59
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
259-2710פיינורד1
2514-3010פ.ס.וו. איינדהובן2
2113-2310אלקמאר3
1914-2010אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1315-1910אוטרכט9
1316-1710גו אהד איגלס10
1318-1810הירנביין11
1315-1410פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

"גלוך פורח באייאקס, עשינו את הבחירה הנכונה"

הסוכן שחר גרינברג דיבר ב"שיחת היום" על הקשר ("המנהל המקצועי אמר שהתאקלם נהדר"), בן הרוש ("דיברתי עם מנספורד") וגם דהן: "חייבים להתחיל לשחק"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך הוכיח אתמול (ראשון) לג’וני הייטינחה שמגיע לו להיות על הדשא – ועוד איך. מספר 10 של אייאקס כבש שער אדיר ב-2:3 על טוונטה אחרי שהוחלף במשחקים הקודמים במה שהוביל לבוז מהאוהדים לעבר המאמן, שכיסאו מתנדנד. סוכנו של הקשר, שחר גרינברג, דיבר על מצבו של גלוך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה המצב של אוסקר גלוך במועדון?
“הכל בסדר עם אוסקר. התקשורת בהולנד יותר לוחצת מהתקשורת בארץ. המצב של אוסקר באמת בסדר, והמנהל המקצועי של אייאקס דיבר איתי ואמר שהוא התאקלם נהדר. הוא שיחק 90 דקות אתמול, כבש שער גדול. הכיוון חיובי. אני לא בא לתת עצות למאמן, אבל אוסקר בתקופה טובה ואם ימשיך ככה השמיים הם הגבול”.

אז למה בכל זאת המאמן לא ממש נותן לו קרדיט? גם באלופות הוא יצא בדקה ה-23 אחרי האדום.
”אוסקר לוקח הכל בקור רוח וזו תכונה חשובה שחסרה להמון שחקנים בארץ. היה שם אירוע עם אדום והמאמן נלחץ ורצה יותר דומיננטיות הגנתית. בסוף זה לא עבד”.

הייטינחה וגלוך (IMAGO)הייטינחה וגלוך (IMAGO)

אוסקר לא מתרגש מהדברים ומתעלם מרעשי הרקע?
”חד משמעית”.

שער מרהיב לאוסקר גלוך! אייאקס מנצחת 3:2

הוא כבש שער נהדר.
“התלבש לו טוב, וזה באמת מהשערים היפים שלו. מה שחשוב יותר זה השלוש נקודות שהשאירו את אייאקס בחלק העליון. ראינו דקות טובות אתמול מאייאקס ואני מקווה שתהיה המשכיות”.

מה קורה עם נועם בן הרוש?
”חייב להתחיל לשחק. אני שומע עליו הרבה פידבקים טובים עליו. דיברתי עם מנספורד שאומר עליו דברים טובים. צריך בכדורגל הרבה סבלנות”.

נועם בן הרוש (האתר הרשמי של מכבי ת"א)נועם בן הרוש (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

תבקשו לצאת להשאלה בינואר?
”לא רלוונטי מה נבקש, רלוונטי מה מכבי יחליטו. מכבי משחקים בצורה שאין בה מגן ימני מובהק. אולי אסאנטה יעבור לעמדת הבלם ונועם יפתח כמגן. אני לא יודע. המערכת אומרת שהוא ישחק. בעיניי הוא חייב להתחיל לשחק”.

ואם לא יתחיל לשחק?
”נסע לדבר איתם, נעשה פגישה ברוח טובה, ונבין מה הכיוון להמשך”.

מה לגבי עומר דהן?
”יש מאמן חדש ונראה מה הכיוון איתו. עומר שחקן נהדר והוא צריך גם להתחיל לשחק. אם הוא לא יקבל מספיק דקות ננסה להוציא אותו להשאלה. אני מאוד מקווה ששניהם יישארו בקבוצות שלהם ויתחילו לשחק כי יש להם מה לתת”.

עומר דהן (עמרי שטיין)עומר דהן (עמרי שטיין)

האם יש דיבור על מעבר של אוסקר ליעד אחר?
”הוא משחק, הוא דומיננטי, הוא כובש והוא מקבל הערכה באייאקס. אם תבוא מחר הצעה שתרצה את כל הצדדים אז נעבור, אבל כרגע זה לא על הפרק. הכל דינמי בכדורגל. יש שני סוגים של מעברים. או שהשחקן רוצה להתפתח ולהתקדם או שהקבוצה רוצה לשחרר את השחקן. בינתיים אוסקר פורח באייאקס, הוא מקבל הרבה חשיפה ועשינו צעד נכון בבחירה הזאת. הוא עשה התקדמות בקיץ והוא יעשה עוד אחת בעתיד. לא יודע להגיד מתי”.

