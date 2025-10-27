יום שני, 27.10.2025 שעה 15:07
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"האסון הבא יהיה על הידיים של בן גביר וזוהר"

ח"כ רון כץ שנדחתה הצעת החוק שלו להחמרת הענישה, הזהיר ב"שיחת היום": "לא מקדמים את זה בגלל פוליטיקה קטנה, ביזיון, שר הספורט כושל, האסון קרוב"

|
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

לאחר שוועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את הצעת החוק שלו להחמרת הענישה על אוהדי הספורט, חבר הכנסת רון כץ התראיין היום (שני) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על הצעדים הבאים שהוא מתכנן.

מה הסיבה לדחייה של החוק?
”ממסמסים את החוק הזה, הממשלה לא באמת רוצה לטפל בבעיות. הם מתעלמים מזה ואם הם ימשיכו ככה לא יהיה פתרון. הם לא מביאים פתרונות אחרים. אם יקדמו את החוק הזה זה יהיה הסוף לאלימות בספורט. שר הספורט כושל, על השר לביטחון פנים אני אפילו לא אדבר. הממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות את המינימום”.

כמה אנחנו קרובים לאירוע שנצטער עליו?
”מאוד. בגלל זה אני חרד מכך שדוחים את זה. אני רוצה לראות מי יצביע נגד כי זה יהיה על הידיים שלהם. דיברתי עם אוהדים שאמרו שבנס לא קרה אסון. למה הם מחכים? 80 חברי כנסת כבר חתמו על החוק. הם לא מקדמים את זה בגלל סיבה אחת והיא פוליטיקה קטנה. הם לא מוכנים לקחת את האחריות על הדבר הזה”.

השר איתמר בן גביר (רדאד גהשר איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

זה בגלל שאתה מהאופוזיציה?
”אני מוכן להסיר את שמי מהצעת החוק. זה לא קשור. הם לא מסוגלים לבצע כלום כממשלה. אני אביא את החוק למליאה ואני רוצה לראות מי יצביע נגד. ואני אומר לך שיצביעו נגד בגלל פוליטיקה קטנה ומכוערת. דברו עם השרים, תפעילו לחץ. אם זה לא יעבור האסון קרוב. חבל לי שהכנסת הזאת לא מקדמת כלום”.

למה שיעצרו את זה?
”השאלה הזאת צריכה להיות מכוונת לשרים בן גביר ומיקי זוהר. אני שואל את אותה שאלה. אגיד יותר מזה, אחרי ש-80 חברי כנסת חתמו על החוק ואז יפילו אותו בגלל פוליטיקה קטנה, זה ביזיון. זה יהיה על הידיים שלהם האסון הבא. מדברים על הסדרות ולהקים ועדות. לא קורה כלום בפועל. אני הולך למשחקים ואנחנו חיים את האירועים. לא הבאתי את הבן שלי למשחקים מהפחד. חבל לי על זה”.

