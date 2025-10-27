"האסון הבא יהיה על הידיים של בן גביר וזוהר"

לאחר שוועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את הצעת החוק שלו להחמרת הענישה על אוהדי הספורט, חבר הכנסת רון כץ התראיין היום (שני) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על הצעדים הבאים שהוא מתכנן.

מה הסיבה לדחייה של החוק?

”ממסמסים את החוק הזה, הממשלה לא באמת רוצה לטפל בבעיות. הם מתעלמים מזה ואם הם ימשיכו ככה לא יהיה פתרון. הם לא מביאים פתרונות אחרים. אם יקדמו את החוק הזה זה יהיה הסוף לאלימות בספורט. שר הספורט כושל, על השר לביטחון פנים אני אפילו לא אדבר. הממשלה הזאת לא מסוגלת לעשות את המינימום”.

כמה אנחנו קרובים לאירוע שנצטער עליו?

”מאוד. בגלל זה אני חרד מכך שדוחים את זה. אני רוצה לראות מי יצביע נגד כי זה יהיה על הידיים שלהם. דיברתי עם אוהדים שאמרו שבנס לא קרה אסון. למה הם מחכים? 80 חברי כנסת כבר חתמו על החוק. הם לא מקדמים את זה בגלל סיבה אחת והיא פוליטיקה קטנה. הם לא מוכנים לקחת את האחריות על הדבר הזה”.

השר איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

זה בגלל שאתה מהאופוזיציה?

”אני מוכן להסיר את שמי מהצעת החוק. זה לא קשור. הם לא מסוגלים לבצע כלום כממשלה. אני אביא את החוק למליאה ואני רוצה לראות מי יצביע נגד. ואני אומר לך שיצביעו נגד בגלל פוליטיקה קטנה ומכוערת. דברו עם השרים, תפעילו לחץ. אם זה לא יעבור האסון קרוב. חבל לי שהכנסת הזאת לא מקדמת כלום”.

למה שיעצרו את זה?

”השאלה הזאת צריכה להיות מכוונת לשרים בן גביר ומיקי זוהר. אני שואל את אותה שאלה. אגיד יותר מזה, אחרי ש-80 חברי כנסת חתמו על החוק ואז יפילו אותו בגלל פוליטיקה קטנה, זה ביזיון. זה יהיה על הידיים שלהם האסון הבא. מדברים על הסדרות ולהקים ועדות. לא קורה כלום בפועל. אני הולך למשחקים ואנחנו חיים את האירועים. לא הבאתי את הבן שלי למשחקים מהפחד. חבל לי על זה”.