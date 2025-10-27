יום שני, 27.10.2025 שעה 15:07
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"דראפיץ' הביא נאיביות, אנו משלמים את המחיר"

בעלי ריינה, סעיד בסול, לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "לא טעינו בבחירת השחקנים, טעינו בבחירת המאמן. השיפוט? החלטות מהבית, ב"ש קיבלה כבוד מופרז"

|
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

בעלי בני ריינה סעיד בסול התראיין היום (שני) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”, והתייחס להפסד 1:0 של קבוצתו להפועל באר שבע באצטדיון טרנר, זאת בשל אמירותיו אמש כשהשופט גל לוי שרק להפסקה: “שיפוט ח** כזה עוד לא ראיתי”.

מה שלומך, סעיד?
”הכל בסדר, קמים בבוקר ואומרים תודה על מה שיש”.

הייתם קבוצה מאוד מפתיעה עד כה, והעונה הזאת זה לא קורה.
”יום אסל יום בסל. לקחנו החלטות לא טובות, ואני מקווה שנצליח לצאת מזה. לא ככה רציתי לפתוח את העונה, אבל אנחנו נתקן את זה”.

אתם רואים את השינוי בקבוצה מאז החלפת המאמן?
”לא הגיע לנו להפסיד אתמול. אני רואה את השינוי בקבוצה, אבל כל עוד אין תוצאות טובות זה לא משנה כלום. כרגע אנחנו צריכים נקודות אז אני לא מתרגש מהשינוי”.

שחקני בני ריינה מבואסים (חגשחקני בני ריינה מבואסים (חג'אג' רחאל)

היית עצבני אתמול על השיפוט.
”ראיתם את המשחק? מה יש לאהוב באיך שהשיפוט נוהל אתמול. באו עם החלטות מהבית ונתנו כבוד מופרז להפועל באר שבע. השופט הרביעי אמר לשופט הראשי לתת לקוז’וק צהוב, והשופט רץ ומרגיע את קוז’וק במקום לתת לו צהוב. זה פסיכולוג או שופט?”.

מה לא אהבת בשיפוט?
”עד עכשיו לא הבנתי למה ביטלו את השער. דיברו על עבירה, אבל אני לא ראיתי עבירה”.

מקפחים אתכם?
”לא יודע אם עושים את זה בכוונה. אמרתי תמיד שכשקבוצות קטנות פוגשות את הגדולות, השופטים נותנים הרבה כבוד לגדולות. וזה קורה גם בין הגדולות. גם ב”ש מקבלת פחות כבוד במשחק נגד מכבי חיפה לדוגמה”.

אבל בעונה שעברה לא ראינו את זה.
”זה היה תמיד ותמיד אמרתי את זה. נתתי המון הצעות לשיפור, אבל לא מתייחסים. חושבים שאנחנו תיירים, שאנחנו בליגת העל באופן זמני אז אין מה להתייחס”.

סעיד בסול מאוכזב (ראובן שוורץ)סעיד בסול מאוכזב (ראובן שוורץ)

אתם תישארו בליגה?
”אני מאוד מקווה שכן”.

יש כאלה שהיו רוצים לראות אתכם יורדים ליגה כי אתם בלי אצטדיון וקהל?
"לא חושב שאנשים קמים בבוקר ומחפשים איך להוריד את ריינה ליגה. יש קבוצות שמקבלות פחות עדיפות בגלל החוסר בקהל וכו’. הגדולות מאוד בעד הקטנת הליגה. מכבי חיפה, מכבי ת”א, בית”ר ירושלים, הן בעד להקטנת ליגה. מכבי נתניה זו קבוצה עם קהל רחב? לא חושב. יש להם בסך הכל 4,000 מנויים. זו קבוצה גדולה?”.

הפער כבר שבע נקודות מהקו האדום, אתם חושבים מה לעשות?
”אם היכולת שלנו תוביל לירידת ליגה אז נשלם על טעויות שעשינו. אם נצליח לתקן אז נצליח. יש לנו סגל טוב. לא טעינו בבחירת השחקים, טעינו בבחירת המאמן (סלובודאן דראפיץ’). הוא הביא נאיביות שגרמה לספיגת שערים. הקבוצה לא התחברה למאמן והוא לא הצליח להרים את הקבוצה ואנחנו משלמים על זה מחיר. כולם אמרו ששיחקנו טוב אתמול ומגיעה לנו יותר מנקודה”.

סלובודאן דראפיץסלובודאן דראפיץ' (שחר גרוס)

אדהם האדיה יכול להוציא אתכם מהבוץ?
”אם לא הייתי מאמין בו לא הייתי ממנה אותו. כרגע הוא גם לא מביא נקודות אז זה לא עוזר. יש לנ מטרה אחת וזה להביא נקודות”.

