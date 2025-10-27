"2 הפסדים ו'יאללה לך הביתה?' סבבה, הכל טוב"

אחרי שני הפסדים רצופים, מיכאל זנדברג סיים את דרכו בהפועל ר"ג כשהיא רחוקה מתמונת המאבק על העלייה לליגת העל. המאמן עזב אחרי התבוסה 4:1 להפועל ראשל"צ והאורדונים כבר מינו לו מחליף: מסאי דגו. זנדברג דיבר היום (שני) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר" והתייחס לסיום דרכו.

שלום מיכאל, איך אתה?

”בסדר גמור”.

אתה מגיע אחרי ההפסדים להנהלה והם מקבלים את ההחלטה?

”אני רציתי להמשיך, הם קיבלו החלטה”.

אתה חשבת שמגיע לך להמשיך?

”ברור. זאת הליגה וזה העולם הזה. אני מקבל הכל באהבה. חבל שמשחק הכיסאות הזה קורה. זה לא רציני, זה לא נראה טוב. חבל מאוד. הליגה הזאת יש לה פוטנציאל גדול והיא חשובה לכדורגל. מזלזלים בה הרבה וזה חבל לי”.

מיכאל זנדברג (ראובן שוורץ)

כשחקן זכית בהרבה תארים וכבוד ובאימון הולך לך קשה יותר.

”אני מאמן כבר חמש שנים וזאת הפעם הראשונה שפוטרתי. הכנתי את עצמי לזה כי זה העולם. עברתי פיטורי מאמנים כשחקן וזה לא משהו חדש ולא סוף העולם. שחקן כדורגל זה העבודה הטובה בעולם, מאמן זה כבר סיפור אחר. החרב כל הזמן על הצוואר”.

מה אמרו לך בתחילת העונה? מה היו הציפיות?

ציפו שנעלה ליגה. אמרתי מראש שזה לא יהיה קל, אפשרי, אבל צריך שהרבה דברים יתחברו במקביל. זה לא היה שם”.

הסגל לא מספיק טוב.

”הוא לא מספיק טוב כדי להגיד שהמטרה היא לעלות ליגה. הוא כן טוב כדי להתמודד בצמרת. יש קבוצה אחת מעל הליגה ויש מקום אחד להרבה קבוצות, ואין ברמת גן את הסגל יוצא הדופן לתפוס את המקום הזה”.

שחקני הפועל רמת גן מאוכזבים (חגי מיכאלי)

לא הרגשת אז שנכשלת.

”ממש לא. עשינו דברים יפים. הקבוצה השתנתה ועזבו שחקנים טובים, עכברנו תהליך ולקח זמן להתחבר. התוצאות לא התחברו, אבל זה לא היה משהו קטסטרופלי. ההנהלה אמרה שהתוצאות מאכזבות. מההתחלה הם ציפו משהו מסוים ואמרתי מראש שהציפיות לא תואמות הציפיות. הם הבעלים והתוצאות לא היו לטעמם וזה בסדר. אני מקבל את זה באהבה”.

מה היה בינך לבין גידי קאניוק?

”אני מאוד מכבד את גידי כשחקן, היו בינינו חילוקי דעות מקצועיות. למדתי תוך כדי תנועה איך ועם מי לפעול. גידי כמו כל שחקן אחר בקבוצה. כל מאמן בוחר את השחקנים לפי מה שמתאים לשיטה שלו. גידי שיחק כמעט את כל המשחקים, אז לא היה פה משהו חריג”.

גידי קאניוק (חגי מיכאלי)

איך אתה מסכם את התקופה?

”למדתי המון. באמת הרבה. דברים שבאים רק עם ניסיון בוגרים. זה היה ניסיון מצוין, צריך לקחת אוויר, לחשוב ונראה מה הלאה”.

יש פערים בכדורגל בין אנשים.

”נכון, אין סבלנות בכדורגל. בלאומית זה בכלל על ספידים. אני לא בא מהבלט ואני מכיר את העולם הזה. אני אבחן את הדברים טוב יותר בפעם הבאה”.

זה קרה לך דווקא בקבוצת נעוריך.

”זאת לא אותה קבוצה שהתחלתי בה. יש לי סנטימנטים למועדון, אבל אתה יודע, שני הפסדים וכבר ‘יאללה לך הביתה’, סבבה הכל טוב. חבל לי”.