ליגה הולנדית 25-26
259-2710פיינורד1
2514-3010פ.ס.וו. איינדהובן2
2113-2310אלקמאר3
1914-2010אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1315-1910אוטרכט9
1316-1710גו אהד איגלס10
1318-1810הירנביין11
1315-1410פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

"אם גלוך לא מקבל כדורים, רואים סימני תסכול"

בהולנד עקבו אחרי ההופעה של הקשר, שכעס על שוער אייאקס בגלל הכדורים הארוכים שלו: "אוסקר רוצה להיות מעורב בכל מהלך, מגלם את הכדורגל של אייאקס"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ממשיך לעורר עניין גדול בהולנד. הקשר ההתקפי הישראלי של אייאקס זכה לשבחים נרחבים אחרי הופעתו מול טוונטה (2:3), והעיתונאי יוסט פייפקר מ־NRC הקדיש לו טור ניתוח מפורט. כמו כן, הוא זכה לציון 7.5 ויש לו העונה את ממוצע הציונים הגבוה ביותר מבין שחקני קבוצתו.

"גלוך מגלם את סוג הכדורגל שאייאקס רוצה לשחק, אבל מצליח להראות אותו רק לפרקים", כתב פייפקר. "הוא אחד מהשחקנים היצירתיים היחידים באייאקס. הוא מקבל את הכדור מג’וסיפ סוטאלו, ומיד מוצא שטח במסירה חדה למיקה גודץ באגף. המהלך לא הסתיים בהזדמנות, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שאייאקס הצליחה להוציא לפועל התקפה שנראתה באמת מתוכננת".

לדבריו, המשחק של גלוך מייצג את רוח המועדון: "זה מהלך טיפוסי לקשר הישראלי. גלוך הוא מהסוג של שחקנים שלא מסוגלים לעמוד מנגד כשהדברים לא מסתדרים. הוא רוצה להיות מעורב בכל מהלך, ואם הכדור לא מגיע אליו, הוא הולך לקחת אותו בעצמו".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

פייפקר ממשיך ומסביר: "הנבחר הלאומי של ישראל כל הזמן מציע את עצמו, גם כשהדבר בלתי אפשרי. אם הוא לא מקבל את הכדור, אפשר לראות עליו סימנים קלים של תסכול. בכך הוא מגלם את הכדורגל שאייאקס רוצה לשחק העונה, בטוח בעצמו, יוזם, מבוסס החזקת כדור ותנועה חכמה, עם טאץ’ אלגנטי".

העיתונאי מציין כי במשחק מול טוונטה ניסתה אייאקס להפעיל לחץ גבוה באמצעות דחיפה של גלוך קדימה, אך הדבר גרם לחורים במרכז השדה: "זה היה אמור להיות תפקידו של מקונל לסגור מאחוריו, אבל הוא כמעט ולא עשה זאת, דבר שגרם לגלוך להראות סימני עצבנות. טוונטה ניצלה את השטחים ושיחקה בחופשיות עם ריצות מסוכנות מהקו האחורי".

במהלך המשחק נראה כי גלוך איבד סבלנות כלפי חבריו: "הוא מסמן להם בכעס כשהם לא ממוקמים נכון או לא מוסרים אליו. המקור הגדול ביותר לתסכול שלו היה השוער רמקו פאספיר, שבעקביות בעט כדורים ארוכים לעבר ווחהורסט ובכך הרג את המשחק מהקו האחורי. גלוך מחה בתנועת ידיים: ‘תרגעו, אנחנו אמורים לבנות משחק, לא?’"

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

בחצי השני ביצע המאמן ג’ון הייטינחה חילוף שהחזיר את אייאקס למשחק. "כניסתו של יורי רחה שינתה את התמונה. הוא דחף קדימה מאחורי גלוך כשזה לחץ גבוה, ופתאום הלחץ של אייאקס היה אפקטיבי. טוונטה החלה לאבד כדורים, והקבוצה יכולה הייתה לבנות התקפות בצורה חכמה יותר".

גלוך החזיר עם שער יפהפה שקבע 1:2: "הכדור קפץ לעברו, והוא לקח אותו מהאוויר, השתלט ונעץ לחיבורים. הוא רץ אל עבר אוהדי אייאקס, והיה ברור שהוא חי את הרגע", כתב פייפקר. אך לדבריו, ההתעוררות נמשכה זמן קצר בלבד: "בדיוק כמו מול צ’לסי, אייאקס הראתה רבע שעה של כדורגל איכותי, אבל זה לא הספיק. הפעם זה היה מספיק כדי לנצח, אבל התמונה הכוללת עדיין לא יציבה".

גם המאמן ג’ון הייטינחה התייחס לישראלי: "אני מדבר עם השחקנים כל יום, לא רק עם אוסקר", אמר. "חשוב לדעת מה עובר עליהם. שחקנים שמגיעים מחו"ל צריכים להשתלב, אנחנו מסכימים יחד על מה שאנחנו רוצים לראות על המגרש, עם הכדור ובלעדיו. ברור שגלוך הוא שחקן טכני מוכשר מאוד".

