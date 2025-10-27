גיאורגי דרסיליה מונה למאמן ילדים א' בנוף הגליל

עם תחילת העונה, אלי מיכאלי, אחראי מחלקת הנוער בהפועל נוף הגליל, ציין בפני ONE כי גיאורגי דרסיליה לא עובד רשמית במועדון ומשמש כ"יועץ" שלו, בהתנדבות. זה קרה אחרי שהוחלט, לא ברור בידי מי, כי גיאורגי לא ימשיך לקדנציה נוספת בהפועל נוף הגליל. את תחילת עונת 2025/26 החל גיאורגי על הקווים בקבוצת מכבי אחי איכסאל, מליגה ב' צפון ב'.

בחמישה משחקים, בהם עמד גיאורגי על הקווים באיכסאל, הקבוצה נחלה הפסד וספגה 24 שערים בפועל. עם עזיבתו של גיאורגי את איכסאל, רשמה הקבוצה 0:1 בלעדיו. והנה, בשקט בשקט, בלי הודעה רשמית, גיאורגי דרסיליה חזר להפועל נוף הגליל. התפקיד? מאמן ילדים א'.

מי שהיה לעוזר מאמן בבוגרים של מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל כפר סבא ובני סכנין, הופך בין רגע למאמן שנתון 2012, לראשונה בקריירת האימון שלו. אתמול (ראשון) מונה רשמית, על פי רישומי ההתאחדות לכדורגל, וכבר עמד על הקווים, כשקבוצתו הצעירה אירחה את מ.ס. דימונה, זאת במסגרת סיבוב שני בגביע המדינה לילדים א'.

קבוצתו רשמה 2:8 על דימונה, משערים של אליאב מלכה (שלושער), אליא נאסר (שלושער), עיסאם חרג'בי ולירוי סוקולסקי. עומר גדג ועמית אסייג צימקו התוצאה מנגד. אז אחרי חמישה משחקים רצופים בהם נחל הפסד מתחילת העונה, בבוגרים של מכבי אחי איכסאל, דרסיליה מביא עמו ניצחון ורוח חדשה לנוף הגליל. השאלה אם יסתפק בילדים א', או שמא יקבל תפקיד נוסף.