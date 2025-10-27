פרידה מאגדה: שרגא בר הלך לעולמו בגיל 77

בכדורגל הישראלי ובמכבי נתניה בפרט קיבלו היום (שני) חדשות עצובות: שרגא בר, ששיחק במועדון ונחשב בו לאגדה, נפטר בגיל 77. הוא גם שיחק עם נבחרת ישראל במונדיאל 1970 במקסיקו.

בנתניה נפרדו ממנו: “שרגא בר הלך לעולמו לאחר שנים רבות בהן היווה סמל לנאמנות, למצוינות ולמסירות לצהוב. בר שעלה לארץ ב-1949, החל את דרכו במועדון במחלקת הנוער בגיל 9, ובשנת 1965 שבר את שיא המועדון כשעלה לקבוצה הבוגרת בגיל 15 וחצי בלבד.

"במשך 13 עונות (1965-1978) שימש כמגן הימני של המועדון וזכה עמו ב-3 אליפויות, גביע המדינה ואלוף האלופים. את הקריירה שלו בנתניה סיים בדאבל היסטורי בעונת 1977/78.

שרגא בר (עומד שלישי מימין) במדי נבחרת ישראל לפני משחק מול הולנד (משה מילנר, לע"מ)

"מעבר להישגים המרשימים במועדון, ייצג בר את נבחרת ישראל ב-34 משחקים, והגיע לשיא הקריירה שלו כשחקן בנבחרת ישראל במונדיאל 1970 במקסיקו - אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. שרגא בר היה דוגמה אישית למסירות, למקצועיות ולאהבת המשחק. מועדון הכדורגל מכבי נתניה שולח תנחומים עמוקים למשפחה, לחברים ולאוהבים".

יו״ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר: ״שרגא בר, שחקן מחונן ודמות מופת, היה שותף לרגעי שיא של הכדורגל הישראלי עם הופעות במדים הלאומיים באולימפיאדת מקסיקו 1968 ובמונדיאל ב-1970, זאת בנוסף לתארים המרשימים עמם זכה בקבוצה שהייתה לו בית. שרגא ידע קריירה שהיא חלום עבור כל מי שמתחיל לשחק כדורגל ולעולם ייזכר כמי שתרם לתדמית המשחק. יהי זכרו ברוך״.