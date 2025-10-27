יום שני, 27.10.2025 שעה 12:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
1710-178בית"ר ירושלים2
143-156מכבי ת"א3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
87-77עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

פרידה מאגדה: שרגא בר הלך לעולמו בגיל 77

שחקן העבר שעלה לבוגרים של נתניה בגיל 15, זכה איתה ב-3 אליפויות ושיחק במונדיאל 1970, נפטר. במועדון ספדו: "היה סמל לנאמנות, מצוינות ומסירות"

|
שרגא בר (משה מילנר, לע
שרגא בר (משה מילנר, לע"מ)

בכדורגל הישראלי ובמכבי נתניה בפרט קיבלו היום (שני) חדשות עצובות: שרגא בר, ששיחק במועדון ונחשב בו לאגדה, נפטר בגיל 77. הוא גם שיחק עם נבחרת ישראל במונדיאל 1970 במקסיקו.

בנתניה נפרדו ממנו: “שרגא בר הלך לעולמו לאחר שנים רבות בהן היווה סמל לנאמנות, למצוינות ולמסירות לצהוב. בר שעלה לארץ ב-1949, החל את דרכו במועדון במחלקת הנוער בגיל 9, ובשנת 1965 שבר את שיא המועדון כשעלה לקבוצה הבוגרת בגיל 15 וחצי בלבד.

"במשך 13 עונות (1965-1978) שימש כמגן הימני של המועדון וזכה עמו ב-3 אליפויות, גביע המדינה ואלוף האלופים. את הקריירה שלו בנתניה סיים בדאבל היסטורי בעונת 1977/78.

שרגא בר (עומד שלישי מימין) במדי נבחרת ישראל לפני משחק מול הולנד (משה מילנר, לע"מ)שרגא בר (עומד שלישי מימין) במדי נבחרת ישראל לפני משחק מול הולנד (משה מילנר, לע"מ)

"מעבר להישגים המרשימים במועדון, ייצג בר את נבחרת ישראל ב-34 משחקים, והגיע לשיא הקריירה שלו כשחקן בנבחרת ישראל במונדיאל 1970 במקסיקו - אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. שרגא בר היה דוגמה אישית למסירות, למקצועיות ולאהבת המשחק. מועדון הכדורגל מכבי נתניה שולח תנחומים עמוקים למשפחה, לחברים ולאוהבים".

יו״ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר: ״שרגא בר, שחקן מחונן ודמות מופת, היה שותף לרגעי שיא של הכדורגל הישראלי עם הופעות במדים הלאומיים באולימפיאדת מקסיקו 1968 ובמונדיאל ב-1970, זאת בנוסף לתארים המרשימים עמם זכה בקבוצה שהייתה לו בית. שרגא ידע קריירה שהיא חלום עבור כל מי שמתחיל לשחק כדורגל ולעולם ייזכר כמי שתרם לתדמית המשחק. יהי זכרו ברוך״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדהנגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */