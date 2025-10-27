יום ראשון, 01.02.2026 שעה 12:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
3825-3921הפועל ת"א3
3625-3920מכבי ת"א4
3523-4121מכבי חיפה5
2827-2421בני סכנין6
2744-3521מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2244-2621עירוני טבריה9
2037-2821הפועל חיפה10
2040-2520מ.ס אשדוד11
1935-2920עירוני ק"ש12
1930-2021הפועל ירושלים13
1147-1621מכבי בני ריינה14

מועדי פתיחת השערים והאיסורים בגמר הטוטו

המשטרה השלימה את היערכותה, עונשים כבדים למי שיעברו על החוקים, כולל דגש: ירידה לדשא בזמן הענקת הגביע - עבירה פלילית. כל מה שצריך לדעת בפנים

|
סתיו טוריאל מכניע את מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מכניע את מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק גמר גביע הטוטו שייערך מחר (שלישי) בשעה 20:30 באצטדיון סמי עופר בחיפה בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב. השערים הצפוניים, המיועדים לאוהדי הפועל תל אביב, והדרומיים, לאוהדי בית"ר ירושלים, ייפתחו בשעה 17:30, ושאר השערים בשעה 18:30. בשל הבידוק הקפדני הצפוי בשערים, המשטרה ממליצה לאוהדים להגיע מוקדם ככל האפשר.

בהיבט התחבורתי, המשטרה הודיעה על שינויים בהסדרי התנועה והמליצה להימנע מהגעה ברכב פרטי לאזור האצטדיון. רק בעלי תו חנייה ותושבי שכונת נאות פרס יורשו להיכנס לסביבת המתחם. חניה בחניוני האצטדיון תתאפשר אך ורק למי שרכש הסדר חניה מראש. מערך תחבורה ציבורית מתוגבר יופעל באמצעות קו 1 ממרכזית הקריות, לב המפרץ וחוף הכרמל, ויינתן לו מעבר מועדף בצירים וברמזורים. בנוסף, רכבת ישראל תפעיל שלוש רכבות מתל אביב לחיפה החל מהשעה 17:19, ובסיומו של המשחק חמש רכבות נוספות מחיפה לתל אביב החל מהשעה 23:05.

הכניסה ליציעים תתאפשר אך ורק דרך השערים הרלוונטיים לקבוצה, בהתאם לצבע ולכרטיס. שערים A, G, H, J ו־K מיועדים לאוהדי בית"ר ירושלים, ושערים B, C, D, E ו־F לאוהדי הפועל תל אביב. מעבר בין שערים אסור ומהווה עבירה על החוק. כל כרטיס יעבור סריקה כפולה, וכל ניסיון להעבירו לאחר ייחסם. אוהדים שיגיעו לשער הקבוצה היריבה לא יורשו להיכנס.

אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

המשטרה מדגישה כי הפעלת אבוקות או אמצעי פירוטכניקה תגרור הפסקה מיידית של המשחק, קנס והליך פלילי. כמו כן, חל איסור מוחלט על הכנסת אלכוהול, נשק, רחפנים או לבוש שמכסה את הפנים. אוהדים שיגיעו עם פריט לבוש אסור צפויים לקנס של 500 ש"ח והרחקה ל־30 יום ממשחקי כדורגל. תתבצע בדיקה קפדנית במיוחד בשערים, כולל שימוש במערכות שיקוף ובאוהלי בידוק, ומצלמות האבטחה יתגברו את הפיקוח.

בנוסף, נאסר העישון בתחומי האצטדיון, ולא ייפתחו פינות עישון במחצית. מעשי ונדליזם, השחתת רכוש או ירידה לכר הדשא, גם בזמן טקס הענקת הגביע, ייחשבו לעבירות פליליות ויטופלו במלוא החומרה.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)קהל אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

לקראת המשחק, החל משעות הצהריים, ייחסמו הרחובות הסמוכים לאצטדיון ובהם כיכר ואצלב, כיכר פרס, נתיב האור, רחוב פלימן פינת קסטרא, רחוב קסטרא פינת ויצמן, י"א הספורטאים, צומת הפסל מכביש 4 וצומת קניון חיפה. רק תושבי האזור, בעלי תו חניה או רכבי תחבורה ציבורית יורשו לעבור.

לרשות הקהל ברכב עומדים החניונים: חניון עפר בסמוך לבניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק וחניון קסטרא. המשטרה קוראת לאוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, לשמור על הסדר הציבורי ולהימנע מאלימות, כדי לאפשר קיום משחק בטוח, ספורטיבי ומהנה לכלל המשתתפים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */